Pak-Afghan War : भारताने पाकिस्तानला सुनावलं अन् तालिबाननेही उपसली हत्यारं; ‘त्या’ एका व्हिडिओने सीमेवर रणकंदन

Pakistan Air Force strikes Afghanistan 2026 : दक्षिण आशियातील दोन मुस्लिम शेजारी देश, पाकिस्तान (Pakistan) आणि अफगाणिस्तान (Afghanistan) यांच्यातील संबंध आता युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहेत. रविवारी पहाटे पाकिस्तानी हवाई दलाने अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागात केलेल्या भीषण हवाई हल्ल्यांनंतर परिस्थिती अत्यंत स्फोटक झाली आहे. या हल्ल्यात अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्याचा दावा तालिबान सरकारने केला असून, आता त्यांनी पाकिस्तानला “अंतिम इशारा” दिला आहे.
या हल्ल्यांनंतर अफगाणिस्तानचे शक्तिशाली गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये हक्कानी प्रचंड संतापलेले दिसत असून त्यांनी पाकिस्तानला उघडपणे धमकावले आहे. “अल्टीमेटम देण्याचे दिवस आता संपले आहेत. जर आम्हाला डिवचले, तर पाकिस्तानचा मागमूसही जगात शिल्लक राहणार नाही,” असे हक्कानी यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानाने इस्लामाबादमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणाव वाढला आहे.
पाकिस्तानी हवाई दलाने अफगाणिस्तानच्या नांगरहार आणि पक्तिका प्रांतातील निवासी क्षेत्रांवर बॉम्बफेक केली. पाकिस्तानचा दावा आहे की त्यांनी ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) च्या तळांना लक्ष्य केले. मात्र, तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. मुजाहिद यांच्या मते, पाकिस्तानने जाणूनबुजून धार्मिक स्थळे आणि घरांवर हल्ले केले, ज्यात महिला आणि मुलांसह डझनभर नागरिकांचा मृत्यू झाला. रमजानच्या पवित्र महिन्यात अशा प्रकारचे कृत्य करणे हे अमानवीय असल्याचे अफगाणिस्तानने म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात भारताने अफगाणिस्तानच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत पत्रक काढून पाकिस्तानच्या या कृतीचा तीव्र निषेध केला. भारताने म्हटले की, “पाकिस्तान स्वतःचे अंतर्गत अपयश आणि आर्थिक संकट लपवण्यासाठी आपल्या शेजाऱ्यांवर असे भ्याड हल्ले करत आहे. कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणे भारताला मान्य नाही.” भारताने स्पष्ट केले की ते अफगाणिस्तानच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आणि स्वातंत्र्याचा पूर्ण पाठिंबा देतात. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान पुन्हा एकदा एकाकी पडताना दिसत आहे.
Sirajuddin Haqqani, Afghanistan’s Interior Minister, said “FINAL ULTIMATUMS are over” and WARNED that if senior leadership decides on serious action, there would be “NO trace of Pakistan left.” 🔥 pic.twitter.com/xqtmZndooC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 23, 2026
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील वादाचे मुख्य कारण ‘ड्युरंड लाईन’ आणि टीटीपी (TTP) हे दहशतवादी गट आहेत. पाकिस्तानचा आरोप आहे की अफगाणिस्तान त्यांच्या जमिनीचा वापर पाकिस्तानविरोधी कारवायांसाठी करू देतो. तर दुसरीकडे, तालिबानचे म्हणणे आहे की पाकिस्तान स्वतःच्या देशातील हिंसाचाराचे खापर विनाकारण अफगाणिस्तानवर फोडत आहे. रविवारच्या या हवाई हल्ल्यांनी या वादात आता तेल ओतण्याचे काम केले आहे.
सध्या अफगाण सीमेवर तालिबानने आपली अवजड शस्त्रे आणि टँक्स तैनात केले आहेत. सिराजुद्दीन हक्कानी यांचे विधान हे केवळ धमकी नसून तो युद्धाचा संकेत असल्याचे संरक्षण तज्ज्ञांचे मानणे आहे. जर अफगाणिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल हल्ला केला, तर आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानसाठी हे संकट पेलणे अशक्य होईल. संपूर्ण जगाचे लक्ष आता या दोन्ही देशांच्या पुढील हालचालींकडे लागले आहे.
