भारताविरूद्ध धमाकेदार अर्धशतक ठोकल्यानंतर डेव्हिड मिलरने रचला इतिहास, टीम इंडियाविरुद्ध केली मोठी कामगिरी

David Miller’s record against India : २२ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ सामन्यात सामना झाला. डेव्हिड मिलरने दक्षिण आफ्रिकेसाठी शानदार अर्धशतक झळकावले, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला ७६ धावांनी विजय मिळवून देण्यात मदत झाली. मिलरने आता टी२० मध्ये भारताविरुद्ध सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम केला आहे आणि ग्लेन मॅक्सवेलचा विक्रम मोडला आहे.
डेव्हिड मिलरने आता भारताविरुद्ध टी-२० मध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम केला आहे. ३९ षटकारांसह मिलर आता अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. यापूर्वी ३८ षटकारांसह अव्वल स्थानावर असलेला ग्लेन मॅक्सवेल आता दुसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. निकोलस पूरन ३५ षटकारांसह यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. दासुन शनाका ३० षटकारांसह चौथ्या स्थानावर आहे, तर एविन लुईस २८ षटकारांसह पाचव्या स्थानावर आहे.
या सामन्यात भारताविरुद्ध डेव्हिड मिलरने ३५ चेंडूत ६३ धावांची शानदार खेळी केली. त्याने आपल्या खेळीदरम्यान ७ चौकार आणि ३ षटकार मारले. मिलरने १८० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने १८७ धावा केल्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात भारत १११ धावांवर आउट झाला. दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना ७६ धावांनी जिंकला आणि उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा आपला मार्ग मजबूत केला.
डेव्हिड मिलर – 39 षटकार
ग्लेन मॅक्सवेल – 38 षटकार
निकोलस पूरन – 35 षटकार
दासुन शनाका – 30 षटकार
एविन लुईस – 28 षटकार
खेळीबद्दल बोलताना मिलर म्हणाला की तो आतापर्यंत यश मिळवून देणाऱ्या “मूलभूत गोष्टी” पाळतो. “तुम्ही साध्या गोष्टी आणि तुमच्या तयारीच्या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे याची खात्री करणे हे आहे. मी तेच करण्याचा विचार केला होता. माझा श्वास घेणे, विकेट दरम्यान धावणे, मर्यादित हालचाल, या सर्व लहान गोष्टी आहेत, परंतु मी त्यावर लक्ष केंद्रित करतो,” तो म्हणाला.
या विजयाबद्दल बोलताना तो म्हणाला, “भारताला हरवता येते. भारतीय संघ उत्कृष्ट आहे, पण अशा स्पर्धेत, आम्हाला साध्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे आणि ध्येयाकडे दुर्लक्ष करू नये याची खात्री करायची आहे. आमचा संघ खूप परिपक्व आहे आणि आम्ही एकत्र खूप क्रिकेट खेळलो आहोत.”