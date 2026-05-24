पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!

पावसाळा सुरू झाला की वातावरण थंड होते, पण वाहनचालकांच्या अडचणी मात्र वाढतात. रस्त्यांवर पाणी साचणे, traffic jams, चिखल आणि खराब visibility यामुळे driving अधिक कठीण बनते. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा cars किंवा bikes अचानक बंद पडण्याच्या घटना समोर येतात. विशेषतः ज्यांची vehicles वेळेवर serviced नसतात त्यांना जास्त त्रास सहन करावा लागतो.
म्हणूनच पावसाळा सुरू होण्याआधी काही महत्त्वाच्या गोष्टी तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. थोडी तयारी केल्यास मोठे breakdown आणि अनावश्यक खर्च सहज टाळता येऊ शकतो.
१. Battery ची तपासणी सर्वात महत्त्वाची
पावसाळ्यात ओलावा वाढल्यामुळे battery आणि electrical system वर परिणाम होतो. जर battery weak असेल तर vehicle अचानक start होण्यास नकार देऊ शकते. Battery terminals वर corrosion आहे का ते तपासा. Self-start weak वाटत असल्यास battery check कराजुनी battery असेल तर replacement चा विचार करा. विशेषतः सकाळच्या वेळी weak battery ची समस्या जास्त जाणवते.
२. Tyres ची condition तपासा
ओल्या रस्त्यावर tyres ची grip खूप महत्त्वाची असते. जुने किंवा worn-out tyres असल्यास vehicle skid होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे Tyre tread depth तपासा. Air pressure योग्य ठेवा. Cracks किंवा damage दिसत असल्यास tyres बदला. चांगले tyres पावसाळ्यात safety वाढवतात.
३. Brakes दुर्लक्षित करू नका
पावसाळ्यात braking distance वाढते. त्यामुळे brake system perfect असणे गरजेचे आहे. यासाठी Brake pads तपासा. Brake oil level check करा. Braking करताना आवाज येतो का ते पहा. वेळेवर servicing केल्यास मोठे अपघात टाळता येऊ शकतात.
४. Wipers आणि lights योग्य असणे गरजेचे
पावसाळ्यात visibility ही सर्वात मोठी समस्या असते. Wiper blades smooth चालतात का ते पहा. Headlights, tail lamps आणि indicators तपासा. Foggy windshield साठी washer fluid भरून ठेवा. रात्री driving करताना हे features खूप उपयोगी ठरतात.
५. Engine oil आणि coolant तपासा
पावसाळ्यात engine वर सतत pressure येत असतो. जुने engine oil किंवा कमी coolant मुळे engine problems निर्माण होऊ शकतात. Engine oil वेळेवर बदला. Coolant level तपासा. Leakage आहे का पाहा. हे engine performance सुधारण्यास मदत करते.
६. Bike riders साठी chain maintenance महत्त्वाची
पावसाळ्यात bike chain वर गंज येण्याची शक्यता जास्त असते. Chain cleaning आणि lubrication नियमित करा Brake response तपासा. Wet roads वर sudden braking टाळा. यामुळे bike अधिक smooth आणि सुरक्षित राहते.
७. Emergency kit नेहमी सोबत ठेवा
पावसाळ्यात unexpected situations कधीही येऊ शकतात. Vehicle मध्ये खालील गोष्टी ठेवणे फायदेशीर ठरते. यासाठी Torch, Jumper cable, Portable tyre inflator, Raincoat, First-aid kit, Tow rope ही छोटी तयारी कठीण वेळी मोठी मदत करू शकते.
८. Flooded roads मध्ये काळजी घ्या
खूप पाणी साचलेल्या रस्त्यांवर vehicle चालवणे धोकादायक ठरू शकते. पाण्याची खोली अंदाज नसेल तर पुढे जाऊ नका. High RPM मध्ये गाडी चालवणे टाळा. Vehicle बंद पडल्यास repeated self-start करू नका. यामुळे engine damage होण्याचा धोका वाढतो.
पावसाळ्यात vehicle बंद पडण्याची समस्या अचानक निर्माण होत नाही. बहुतांश वेळा त्यामागे maintenance कडे केलेले दुर्लक्ष कारणीभूत असते. वेळेवर servicing, basic checks आणि थोडी जागरूकता ठेवली तर पावसाळ्यातील प्रवास अधिक सुरक्षित आणि tension-free होऊ शकतो. शेवटी, vehicle ची योग्य काळजी म्हणजे केवळ maintenance नाही, तर स्वतःच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे.
