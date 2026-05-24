तुमच्या गाडीची Clutch Plate लवकर खराब होतेय? ‘या’ चुका ठरू शकतात कारण

Updated On: May 24, 2026 | 05:08 PM IST
सारांश

Manual car चालवताना clutch हा सर्वात महत्त्वाचा भाग मानला जातो. पण अनेक drivers कडून नकळत अशा चुका होतात ज्यामुळे clutch plate खूप लवकर खराब होते. एकदा clutch plate खराब झाली की गाडीची pickup कमी होणे, gear shifting कठीण होणे आणि मोठा maintenance खर्च अशा समस्या सुरू होतात.

विशेषतः city traffic मध्ये सतत driving करणाऱ्या drivers मध्ये clutch plate wear होण्याचे प्रमाण अधिक दिसते. त्यामुळे clutch plate का खराब होते आणि ती जास्त काळ चांगली कशी ठेवायची हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

१. सतत clutch वर पाय ठेवणे

ही सर्वात सामान्य चूक आहे. अनेक drivers driving करताना clutch pedal वर हलका पाय ठेवून चालवतात. याला “riding the clutch” असे म्हणतात. यामुळे clutch plate सतत अर्धवट engage राहते आणि friction वाढतो. परिणामी clutch plate लवकर घासली जाते.

२. Half clutch मध्ये जास्त driving

Traffic किंवा घाटरस्त्यात अनेकजण गाडी half clutch मध्ये चालवतात. ही सवय clutch plate साठी खूप नुकसानकारक ठरते. Half clutch मुळे जास्त heat तयार होते. friction वाढतो आणि clutch lining वेगाने खराब होते. विशेषतः traffic मध्ये ही समस्या जास्त दिसते.

३. चुकीच्या gear मध्ये driving

Low gear मध्ये high speed किंवा high gear मध्ये कमी speed ने driving केल्यास engine आणि clutch दोन्हीवर अतिरिक्त ताण येतो. योग्य वेळी gear बदलणे clutch life वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे असते.

४. Overloading

गाडीमध्ये capacity पेक्षा जास्त वजन ठेवल्यास engine ला अधिक power लागते. यामुळे clutch वर pressure वाढतो. विशेषतः:steep roads, heavy सामान, towing यावेळी clutch plate जास्त wear होते.

५. Traffic मध्ये सतत clutch दाबून ठेवणे

Signal किंवा traffic मध्ये गाडी neutral मध्ये न टाकता clutch दाबून ठेवणे हीही सामान्य चूक आहे. यामुळे clutch components वर unnecessary pressure येतो आणि त्यांचे आयुष्य कमी होते.

६. Aggressive driving

Fast acceleration, sudden gear shifts आणि racing style driving मुळे clutch वर जास्त stress येतो. Smooth driving ने clutch plate जास्त काळ टिकू शकते.

७. Low-quality parts वापरणे

Cheap किंवा duplicate clutch plates सुरुवातीला स्वस्त वाटू शकतात, पण त्या लवकर खराब होतात. नेहमी trusted brand किंवा company-approved parts वापरणे सुरक्षित असते.

Clutch Plate खराब होण्याची लक्षणे

खालील symptoms दिसत असतील तर clutch तपासणे गरजेचे आहे:

गाडीची pickup कमी होणे

Gear बदलताना अडचण येणे

Burning smell येणे

Engine RPM वाढणे पण speed न वाढणे

Clutch pedal खूप hard किंवा soft वाटणे

ही signs दुर्लक्षित केल्यास पुढे मोठा खर्च येऊ शकतो.

Clutch Plate जास्त काळ टिकवण्यासाठी टिप्स

Clutch Plate जास्त काळ टिकवण्यासाठी Clutch वर सतत पाय ठेवू नका. Half clutch शक्यतो टाळा. योग्य gear वापरा. Traffic मध्ये neutral वापरा. Smooth driving करा. Regular servicing करा. या छोट्या सवयी clutch life मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकतात.

Clutch plate लवकर खराब होण्यामागे अनेकदा vehicle पेक्षा driving habits अधिक कारणीभूत असतात. योग्य driving technique आणि थोडी काळजी घेतली तर clutch plate अनेक वर्षे चांगली टिकू शकते. शेवटी, smooth आणि sensible driving केवळ fuel efficiency वाढवत नाही, तर गाडीच्या महत्त्वाच्या parts चे आयुष्यही वाढवते.

