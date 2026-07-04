शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Nashik News Major Crackdown By The Fda Licenses Of 7 Hotels In Nashik Suspended Orders Issued To Shut Down 4 Hotels

Nashik News: FDAचा मोठा दणका! नाशिकमधील 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित, 4 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश

Updated On: Jul 04, 2026 | 12:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

नाशिकमध्ये 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेंतर्गत एफडीएने 20 हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची तपासणी केली. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर परवाना नसलेल्या 4 हॉटेल्सना व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एफडीएने नाशिकमधील 20 हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची तपासणी केली.
  • नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित, तर 4 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.
  • स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता, उघड्यावर ठेवलेले अन्न आणि नियमभंगामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
नाशिक: राज्यभर सुरू असलेल्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) नाशिकमध्ये मोठी धडक कारवाई केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत 20 नामांकित हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्याने 7 हॉटेल्सचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले, तर आवश्यक परवाना नसलेल्या 4 हॉटेल्सना व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात मोठी अस्वच्छता

एफडीएच्या तपासणीत अनेक हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळली. ग्राहकांना दिले जाणारे अन्न उघड्यावर ठेवले जात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अन्न खराब होण्याची आणि ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसेच हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांनीही स्वच्छतेचे नियम पाळले नसल्याचे आढळले. कोल्ड स्टोरेज आणि अन्न योग्य तापमानात ठेवण्याच्या नियमांचेही उल्लंघन करण्यात आले होते. त्यामुळे एफडीएने संबंधित हॉटेल्सवर कारवाई केली.

Ketan Agrawal Murder Case: ‘जे लग्न होणार नाही…’; सियाच्या कथित चॅटमधून धक्कादायक प्लॅनिंगचा खुलासा!

4 हॉटेल्स थेट बंद

या धडक कारवाईत 4 हॉटेल चालकांकडे अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक असणारा परवानाच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. एफडीए प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत, जोपर्यंत कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत या चारही हॉटेल्सचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

पुढेही कारवाई सुरू राहणार

अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही तपासणी मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या हॉटेल्सवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

तुकाराम मुंढेंच्या ‘मोक्का’ आदेशाला हायकोर्टात आव्हान

अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, साठवण आणि विक्री करणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. यालाच बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी आवाहन दिले आहेत. मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हा आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.या प्रकरणाची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Mumbai Hit and Run: भरधाव टँकरची डिलिव्हरी बॉयला धडक; जागीच मृत्यू, चालकाला नागरिकांनी पकडलं

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: एफडीएने नाशिकमध्ये किती हॉटेल्सची तपासणी केली?

    Ans: 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेंतर्गत 20 हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची तपासणी करण्यात आली.

  • Que: किती हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात आली?

    Ans: अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर परवाना नसलेल्या 4 हॉटेल्सना बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.

  • Que: एफडीएने कारवाई का केली?

    Ans: हॉटेल्समध्ये अस्वच्छ स्वयंपाकघर, उघड्यावर ठेवलेले अन्न, कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.

Web Title: Nashik news major crackdown by the fda licenses of 7 hotels in nashik suspended orders issued to shut down 4 hotels

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 12:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ketan Agrawal Murder Case: ‘जे लग्न होणार नाही…’; सियाच्या कथित चॅटमधून धक्कादायक प्लॅनिंगचा खुलासा!
1

Ketan Agrawal Murder Case: ‘जे लग्न होणार नाही…’; सियाच्या कथित चॅटमधून धक्कादायक प्लॅनिंगचा खुलासा!

Mumbai Hit and Run: भरधाव टँकरची डिलिव्हरी बॉयला धडक; जागीच मृत्यू, चालकाला नागरिकांनी पकडलं
2

Mumbai Hit and Run: भरधाव टँकरची डिलिव्हरी बॉयला धडक; जागीच मृत्यू, चालकाला नागरिकांनी पकडलं

Ketan Agrawal Murder Case: सिया-चेतनला मोठा दिलासा! पोलीस कोठडी वाढवण्यास कोर्टाचा नकार; न्यायालयीन कोठडीत रवानगी
3

Ketan Agrawal Murder Case: सिया-चेतनला मोठा दिलासा! पोलीस कोठडी वाढवण्यास कोर्टाचा नकार; न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी
4

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ram Mandir Scam: दान चोरी प्रकरणात संघ नेत्यावर खळबळजनक आरोप; कंत्राटदारांकडून ५-५ लाखांची कथित वसुली?

Ram Mandir Scam: दान चोरी प्रकरणात संघ नेत्यावर खळबळजनक आरोप; कंत्राटदारांकडून ५-५ लाखांची कथित वसुली?

Jul 04, 2026 | 12:04 PM
Nashik News: FDAचा मोठा दणका! नाशिकमधील 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित, 4 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश

Nashik News: FDAचा मोठा दणका! नाशिकमधील 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित, 4 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश

Jul 04, 2026 | 12:04 PM
Frame: ‘फ्रेम’ चित्रपटाचा होणार प्रीमियर! कर्तव्य आणि विवेकबुद्धी यांच्यातील संघर्षाची प्रभावी कथा लवकरच ZEE5 मराठीवर

Frame: ‘फ्रेम’ चित्रपटाचा होणार प्रीमियर! कर्तव्य आणि विवेकबुद्धी यांच्यातील संघर्षाची प्रभावी कथा लवकरच ZEE5 मराठीवर

Jul 04, 2026 | 12:01 PM
General vs Honours Degree: जनरल डिग्री आणि ऑनर्स कोर्समध्ये नेमका फरक काय? कॉलेजला प्रवेश घेण्यापूर्वी ‘हे’ गणित समजून घ्या

General vs Honours Degree: जनरल डिग्री आणि ऑनर्स कोर्समध्ये नेमका फरक काय? कॉलेजला प्रवेश घेण्यापूर्वी ‘हे’ गणित समजून घ्या

Jul 04, 2026 | 11:56 AM
OTT प्रेमींसाठी मेजवानी! ‘या’ आठवड्यात OTT वर मनोरंजनाचा डबल धमाका; ‘कॉकटेल 2’सह ६ चित्रपट पाहण्यासाठी सज्ज

OTT प्रेमींसाठी मेजवानी! ‘या’ आठवड्यात OTT वर मनोरंजनाचा डबल धमाका; ‘कॉकटेल 2’सह ६ चित्रपट पाहण्यासाठी सज्ज

Jul 04, 2026 | 11:43 AM
Fifa World Cup 2026: कोण आहे काबो वर्देचा गुन्हेगार Diney Borges? आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी

Fifa World Cup 2026: कोण आहे काबो वर्देचा गुन्हेगार Diney Borges? आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी

Jul 04, 2026 | 11:33 AM
Japan Economy: ना पेट्रोल, ना गॅसचे साठे; चारही बाजूनी समुद्रांनी वेढलेला तरीही कसा बनला जपान इतका समृद्ध देश?

Japan Economy: ना पेट्रोल, ना गॅसचे साठे; चारही बाजूनी समुद्रांनी वेढलेला तरीही कसा बनला जपान इतका समृद्ध देश?

Jul 04, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा