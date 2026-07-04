Nashik News: FDAचा मोठा दणका! नाशिकमधील 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित, 4 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश

हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात मोठी अस्वच्छता
एफडीएच्या तपासणीत अनेक हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळली. ग्राहकांना दिले जाणारे अन्न उघड्यावर ठेवले जात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अन्न खराब होण्याची आणि ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसेच हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांनीही स्वच्छतेचे नियम पाळले नसल्याचे आढळले. कोल्ड स्टोरेज आणि अन्न योग्य तापमानात ठेवण्याच्या नियमांचेही उल्लंघन करण्यात आले होते. त्यामुळे एफडीएने संबंधित हॉटेल्सवर कारवाई केली.
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4 हॉटेल्स थेट बंद
या धडक कारवाईत 4 हॉटेल चालकांकडे अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक असणारा परवानाच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. एफडीए प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत, जोपर्यंत कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत या चारही हॉटेल्सचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
पुढेही कारवाई सुरू राहणार
अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही तपासणी मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या हॉटेल्सवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तुकाराम मुंढेंच्या ‘मोक्का’ आदेशाला हायकोर्टात आव्हान
अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, साठवण आणि विक्री करणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. यालाच बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी आवाहन दिले आहेत. मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हा आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.या प्रकरणाची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
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Ans: 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेंतर्गत 20 हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची तपासणी करण्यात आली.
Ans: अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे 7 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर परवाना नसलेल्या 4 हॉटेल्सना बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
Ans: हॉटेल्समध्ये अस्वच्छ स्वयंपाकघर, उघड्यावर ठेवलेले अन्न, कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.