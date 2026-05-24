Car Engine Overheating Causes Summer 2026 : भारतामध्ये उन्हाळा सुरू झाला की तापमानाचा पारा चाळीस अंशांच्या पार जातो. या कडक उन्हात केवळ माणसांनाच नाही, तर आपल्या लाडक्या गाड्यांनाही उन्हाचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. उन्हाळ्याच्या दिवसांत ट्रॅफिक जाममध्ये अडकणे आणि लांबच्या प्रवासात सतत एसी चालू ठेवल्यामुळे गाड्यांचे इंजिन वेगाने गरम होते, ज्याला ऑटोमोबाईल भाषेत ‘इंजिन ओव्हरहीटिंग’ (Engine Overheating) म्हणतात. अनेकदा कारमध्ये बिघाड होण्यापूर्वी ती आपल्याला विविध माध्यमांतून चेतावणी देत असते. परंतु, बहुतेक चालक या चिन्हांना किरकोळ समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात, जे पुढे जाऊन इंजिन पूर्णपणे निकामी होण्याचे कारण ठरते.
बहुतांश लोकांना असे वाटते की जेव्हा कारच्या बोनेटमधून पांढरा धूर निघेल, तेव्हाच इंजिन गरम झाले आहे. मात्र, तसे नसून गाडी त्याआधीच पुढील ५ ते ६ महत्त्वाचे संकेत देत असते:
१. तापमान मापक (Temperature Gauge): गाडी चालवताना डॅशबोर्डवरील टेंपरेचर मीटरची सुई जर लाल रंगाच्या चिन्हाकडे (H – Hot) सरकत असेल, तर ते इंजिन गरम होत असल्याचे सर्वात पहिले लक्षण आहे.
२. इंजिन वॉर्निंग लाईट: डॅशबोर्डवर पिवळ्या किंवा लाल रंगाचा ‘चेक इंजिन’ किंवा ओव्हरहीटिंगचा लाईट लुकलुकू लागतो.
३. एसीचे कूलिंग कमी होणे: जर चालू प्रवासात अचानक कारच्या एसीमधून थंड हवा येणे बंद झाले किंवा कूलिंग खूप कमी झाले, तर समजून जा की कूलिंग सिस्टीमवर अतिरिक्त ताण पडत आहे.
४. जळल्याचा विचित्र वास: गाडीच्या केबिनमध्ये किंवा बाहेरून प्लास्टिक किंवा ऑइल जळल्यासारखा उग्र वास येणे हे इंजिन प्रमाणाबाहेर गरम झाल्याचे लक्षण आहे.
५. इंजिनमधून आवाज येणे: इंजिन गरम झाल्यावर त्याची कार्यक्षमता मंदावते आणि कार दाबल्यासारखी चालते. काही वेळा इंजिनमधून टिकटिक किंवा ठोके मारल्यासारखा (Knocking) आवाज येऊ लागतो.
६. बोनेटमधून वाफ निघणे: हुडच्या कडेने हलकी पांढरी वाफ बाहेर पडताना दिसणे, हा थेट रेडिएटरमधून कूलंट उकळत असल्याचा इशारा असतो.
जर प्रवासादरम्यान तुमची कार ओव्हरहीट झाली, तर सर्वात आधी गाडी रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित ठिकाणी पार्क करा. इंजिन लगेच बंद करा आणि बोनेट उघडून त्याला नैसर्गिक हवेने थंड होऊ द्या. अनेक चालक घाईगडबडीत किंवा भीतीपोटी गरम इंजिनवर थेट थंड पाणी ओततात. विज्ञानाच्या नियमानुसार, अतिशय गरम असलेल्या धातूवर अचानक थंड पाणी टाकल्यास थर्मल शॉक बसून इंजिन ब्लॉक किंवा सिलिंडर हेडला तडे (Cracks) जाऊ शकतात. त्यामुळे इंजिन पूर्णपणे थंड होईपर्यंत त्याला हात लावू नका.
कार पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच रेडिएटरचे झाकण अत्यंत काळजीपूर्वक उघडा. गरम असताना झाकण उघडल्यास आतील उकळते पाणी चेहऱ्यावर उडून गंभीर दुखापत होऊ शकते. रेडिएटरमधील कूलंटची पातळी तपासा. जर कूलंट संपले असेल किंवा गळती (Leakage) झाली असेल, तर त्यात अतिरिक्त कूलंट आणि पाणी मिक्स करून टाका. उन्हाळ्यात लांबच्या प्रवासाला निघताना कारमध्ये नेहमी अतिरिक्त कूलंटची बॉटल ठेवणे फायदेशीर ठरते.
कारचे इंजिन ओव्हरहीट होऊ नये म्हणून उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच गाडीचे रेडिएटर साफ करून घेणे, कूलिंग फॅन व्यवस्थित चालतोय की नाही हे तपासणे आणि इंजिन ऑइल वेळेवर बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर जुने किंवा खराब झालेले इंजिन ऑइल कारमध्ये असेल, तर ते इंजिनमधील घर्षण कमी करू शकत नाही, ज्यामुळे इंजिन अधिक वेगाने गरम होते. वेळेवर केलेली सर्व्हिसिंग आणि चालकाची थोडीशी सतर्कता कारला मोठ्या आणि महागड्या दुरुस्तीच्या खर्चापासून सहज वाचवू शकते.
Ans: कार ताबडतोब रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित ठिकाणी थांबवून इंजिन बंद करावे आणि कारचे बोनेट उघडून इंजिन थंड होण्यासाठी सोडून द्यावे.
Ans: नाही, गरम इंजिनवर थंड पाणी टाकल्याने इंजिनचे पार्ट्स क्रॅक होऊ शकतात, ज्यामुळे इंजिन पूर्णपणे निकामी होण्याचा धोका असतो.
Ans: कूलंट कमी झाल्यास इंजिनमधील उष्णता शोषून घेण्याची प्रक्रिया थांबते, ज्यामुळे कारचे इंजिन अत्यंत वेगाने ओव्हरहीट होते.