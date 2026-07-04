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बिष्णोई गोळीबारप्रकरणी राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक; दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश

Updated On: Jul 04, 2026 | 12:12 PM IST
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सारांश

तांत्रिक पाळत आणि खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी राजस्थानमध्ये लपल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांच्या विशेष पथकाने राजस्थान-पंजाब सीमेवर छापा टाकून त्याला अटक केली.

बिष्णोई गोळीबारप्रकरणी राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक; दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश

बिष्णोई गोळीबारप्रकरणी राजस्थानमधून एका आरोपीला अटक; दहा दिवसांच्या प्रयत्नांना अखेर यश (संग्रहित फोटो)

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विस्तार

पुणे : बिष्णोई टोळीच्या धमक्यांचे पडसाद राज्यसभेत उमटले असून, पुण्यातील चार व्यावसायिकांना सलग खंडणीसाठी फोन आल्यानंतर पुणे पोलिसांनी दहा दिवसांच्या प्रयत्नानंतर एकाला अटक करण्यात यश आले आहे. पवन कुमार असे या आरोपीचे नाव आहे. घटनेनंतर फरार झालेल्या आरोपीला राजस्थान-पंजाब सीमेवरील परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याला ट्रान्झिट रिमांडवर पुण्यात आणले जात आहे. या गुन्ह्यातील इतर आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

उरुळी देवाची येथील एका स्टील व्यावसायिकाला गेल्या महिन्यात (दि. २२) आधी धमकी देऊन नंतर काही तासात गोळीबार करण्यात आल्याची घटना घडली होती. बिष्णोई टोळीच्या नावाने ५० कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली होती. याप्रकरणी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखा करत आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळासह परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. आरोपींच्या पलायनाचा संपूर्ण मार्ग शोधत या आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.

ऑटो, कॅब आणि बसने पलायन

पोलिस तपासात उघड झाले की, गोळीबारानंतर आरोपीने वापरलेली दुचाकी एका सोसायटीजवळ सोडून दिली. त्यानंतर त्याने सलग दोन ऑटो रिक्षांचा वापर केला आणि पुढे कॅबने नाशिक गाठले. नाशिकहून तो बसने सुरतला गेला आणि तेथून राजस्थानमध्ये पळून गेला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी त्याच्या हालचालींचा संपूर्ण मागोवा घेतला.

राजस्थान-पंजाब सीमेवरून अटक

तांत्रिक पाळत आणि खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी राजस्थानमध्ये लपल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांच्या विशेष पथकाने राजस्थान-पंजाब सीमेवर छापा टाकून त्याला अटक केली.

पूर्वी कंपनीत मजूर म्हणून काम

चौकशीत आरोपी पूर्वी उरुळी देवाची परिसरातील एका कंपनीत मजूर म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक माहितीचा फायदा घेत त्याने स्टील व्यावसायिकाच्या गोदामाची रेकी करून टोळीला माहिती पुरवल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यानंतर खंडणी मागणी आणि गोळीबाराचा कट रचण्यात आल्याची शक्यता तपासली जात आहे.

आरोपीचा पलायन मार्ग

– सीसीटीव्हीतून ट्रॅक
– उरुळी देवाची- गोळीबारानंतर दुचाकीने उंड्री–ऑटो रिक्षाने नाशिक फाटा.

– नाशिक फाटा येथून कॅबने नाशिक येथे. तेथून खासगी बसने सुरत. नंतर राजस्थान. पोलिसांनी राजस्थान येथील पंजाब सीमेवरून पकडले.

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Web Title: One accused arrested from rajasthan in the bishnoi firing case

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Published On: Jul 04, 2026 | 12:12 PM

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