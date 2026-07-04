PF खातेधारकांनो लक्ष द्या! EPFO चे पोर्टल सुरू झालंय, पण दोन मोठ्या सेवा बंद केल्या; ‘या’ ॲपवरुन होणार तुमचं काम

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेना म्हणजे EPFO यांचे पोर्टल तांत्रिक अडचणींमुळे तब्बल आठवडाभर बंद होतं . पण आता ते पुन्हा नव्याने सुरुवात झाली आहे. यांनी आपले युनिफाइड मेंबर पोर्टल पूर्णपणे अद्ययावत केले आहे. नियोजित सिस्टीम अपग्रेडमुळे जवळपास एक आठवडा बंद राहिल्यानंतर, हे पोर्टल आता नवीन इंटरफेस आणि अनेक मोठ्या बदलांसह पुन्हा सुरू झाले आहे. पण महत्त्वाचं म्हणजे यात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे.
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या अपग्रेडनंतर, EPFO ने पोर्टलवरून दोन महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये काढून टाकली आहेत. UAN सक्रियकरण आणि थेट UAN नंबर क्रिएशन यापुढे मेंबर पोर्टलद्वारे उपलब्ध राहणार नाही. सुरक्षा आणि विश्वसनीयता वाढवण्यासाठी, या सेवा आता ‘उमंग’ ॲपवर स्थलांतरित करण्यात आल्या आहेत.
तुम्ही यापुढे EPFO सदस्य पोर्टलला भेट देऊन तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर UAN सक्रिय करू शकणार नाही. आता तुम्हाला उमंग ॲपचा वापर करावा लागेल, जिथे आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरणाद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
नवीन UAN तयार करण्याची किंवा थेट नवीन UAN वाटप करण्याची सुविधा आता पोर्टलवर उपलब्ध नाही. ही सुविधा आता उमंग ॲपवर हलवण्यात आली आहे, जिथे आधार फेस ऑथेंटिकेशन वापरून नवीन UAN तयार करता येतात.
जर तुमचे आधीपासूनच PF खाते असेल पण तुमच्याकडे UAN नसेल, तर तुम्ही उमंग ॲपवर जाऊन, तुमचा मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करून आणि आवश्यक तपशील भरून तुमच्या जुन्या PF खात्यासोबत नवीन UAN लिंक आणि तयार करू शकता.
जर तुम्ही तुमचा UAN नंबर विसरला असाल, तर तुम्ही आता तो पोर्टलवरून फक्त दोन सोप्या टप्प्यांमध्ये मिळवू शकता:
तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाका आणि ओळख/पत्त्याचा पुरावा अपलोड करा.
तुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका. तपशील व्हेरिफाय झाल्यावर तुम्हाला तुमचा UAN मिळेल.
मृत्यू दाव्याची सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध राहील.
EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, सदस्याच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा लाभार्थीद्वारे केले जाणारे मृत्यू दावे पेन्शन दाव्यांसह पूर्वीप्रमाणेच ईपीएफ युनिफाइड मेंबर पोर्टलद्वारे केले जातील.
UMANG हे भारत सरकारचे एक अधिकृत ऑल-इन-वन ॲप आहे, ज्याद्वारे नागरिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPFO सह सरकारच्या विविध डिजिटल सेवांचा लाभ थेट त्यांच्या स्मार्टफोनवर घेऊ शकतात. यासाठी त्यांना ईपीएफओ कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
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