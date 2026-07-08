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Jalgaon Accident: हृदयद्रावक घटना! खदानीत सेल्फी काढताना पाय घसरला; मदतीला गेलेले दोघेही बुडाले

Updated On: Jul 08, 2026 | 09:50 AM IST
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सारांश

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथे खदानीत सेल्फी काढताना एका मुलाचा पाय घसरला. त्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात आणखी दोघे मित्रही ३० फूट खोल पाण्यात बुडाले. तिघांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला असून या घटनेने संपूर्ण शहरात शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी नागरिकांना अशा धोकादायक ठिकाणांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • खदानीत सेल्फी काढताना एका मुलाचा पाय घसरला, त्याला वाचवताना तिघेही पाण्यात बुडाले.
  • तिन्ही मुलांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला असून संपूर्ण अमळनेर शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
  • पावसाळ्यात खदानी, तलाव आणि खोल पाण्याच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, असे पोलिसांनी आवाहन केले आहे.
जळगाव: जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरमध्ये एका सेल्फीच्या मोहाने तीन निरागस मुलांचा जीव घेतल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. खदानीतील बेटासारख्या उंचवट्यावर सेल्फी काढताना एका मुलाचा पाय घसरला. त्याला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आणखी दोन मित्रांनी हात दिला, मात्र तिघेही ३० फूट खोल पाण्यात बुडाले. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, मृत मुलांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

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काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणांची नावे मानव बंटी रतनानी (वय 14), कार्तिक विकी उधवानी (वय 14) आणि दिनेश विजय पंजवानी (वय 17) अशी आहेत. तिघेही अमळनेरच्या सिंधी कॉलनीमधील रहिवासी होती. 4.46 वाजता खदाणीत हे तिन्ही अलपवयीन मुले गेली होती. खदाणीत एक बेटासारखा उंचवटा असल्याने तिघे पाण्यातून चालत त्याच्यावर चढले. इकडच्या बाजूला एक फूट पाणी होते. त्यावेळी पाणी काढतांना एकाच पाय घसरला आणि त्याला वाचवायला दुसर्याने त्याचा हात धरला. मात्र तोही खाली जाऊ लागला म्हणून त्याने तिसऱ्याचा हात धरला मात्र तिघेही ३० फूट खोल पाण्यात बुडाले. घडलेली घटना एका रिक्षावाल्याच्या नजरेस पडली. तो धावत खाली खदाणीजवळ पोहचला तोपर्यंत एकाने ११२ डायल केले.

तिन्ही मृतदेह ताब्यात

या घटनेची माहिती मिळताच देवळी येथील व स्थानिक नागरिक आणि पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. अथक प्रयत्नानंतर देवळी येथील दीपक मोरे याने पाण्यात उडी मारून तिन्ही मुलांना पाण्यातून बाहेर काढले. मात्र तोपर्यंत तिन्ही मुलांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी तिन्ही मुलांचे मृतदेह ताब्यात घेत पोस्टमार्टम आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियेसाठी अमळनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.

गावात हळहळ

तिन्ही मुलांचे मृतदेह पोस्टमार्टम आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियेसाठी अमळनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले आहेत. पोलिस निरीक्षक निकम , हेडकॉन्स्टेबल गणेश पाटील, कॉन्स्टेबल गणेश पाटील यांनी पंचनामा केला. दिनेश हा प्रताप कॉलेजला 11 वी कॉमर्सला शिक्षण घेत होता. तर मानव हा पिबीए इंग्लिश मिडियम स्कूलला 9 वीमध्ये शिकत होता, त्याचे वडील हॉटेल कामगार आहेत. तर, कार्तिक देखील पीबीए स्कूलला 9 वी मध्ये शिकत होता, त्याचे वडील बेकरीत काम करतात. या तुम्ही मुलांच्या मृत्यूने अमळनेरमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.

पोलिसांचे आवाहन

सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत. नाले,तलाव, खदान भरलेले असतात पाण्याचे अंदाज येत नाही. त्यामुळे लहान मुलांनी आणि पोहता न येणाऱ्या नागरिकांनी अशा धोक्याच्या ठिकाणी जाऊ नये, असे आवाहन अमळनेर पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय निकम यांनी केले आहे.

 

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही दुर्घटना कशी घडली?

    Ans: खदानीत सेल्फी काढताना एका मुलाचा पाय घसरला आणि त्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात तिघेही खोल पाण्यात बुडाले.

  • Que: या दुर्घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: तिघा अल्पवयीन मुलांचा मृत्यू झाला.

  • Que: पोलिसांनी नागरिकांना काय आवाहन केले?

    Ans: पावसाळ्यात खदानी, तलाव आणि इतर खोल पाण्याच्या ठिकाणी जाणे टाळावे व सेल्फीसाठी जीव धोक्यात घालू नये.

Web Title: Jalgaon accident heart wrenching incident foot slipped while taking a selfie at a quarry both individuals who went to help drowned

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Published On: Jul 08, 2026 | 09:27 AM

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