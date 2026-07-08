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IIM Nagpur: १८० कोटींची जमीन अवघ्या १ रुपयात? पुण्यात उभारल्या जाणाऱ्या आयआयएमच्या नव्या कॅम्पसमध्ये काय असेल खास?

Updated On: Jul 08, 2026 | 09:15 AM IST
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सारांश

IIM Nagpur Pune Campus: आयआयएम नागपूरने पुढील ५ वर्षांचा मेगा प्लॅन जाहीर केला असून, पुण्याच्या मोशी परिसरात ७० एकरांवर नवीन कॅम्पस उभारण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीन मॅनेजमेंट कोर्सेसविषयी जाणून घ्या सविस्तर

iim nagpur

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

IIM Nagpur Pune Campus: देशातील आघाडीच्या व्यवस्थापन संस्थांपैकी एक असलेल्या आयआयएम नागपूरने (IIM Nagpur) आपल्या विस्ताराच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. संस्थेने पुढील ५ वर्षांसाठी एक नवीन रणनीती तयार केली असून, त्याअंतर्गत भारतासोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपला प्रभाव मजबूत करण्याची योजना आखली आहे. या रणनीतीचा पहिला मोठा टप्पा म्हणून पुण्यात ७० एकरांवर नवीन कॅम्पस उभारण्यात येणार आहे.

आयआयएम नागपूरचे संचालक डॉ. भीमराया मेत्री, ज्यांची नुकतीच पुढील पाच वर्षांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यांनी संस्थेचा ‘स्ट्रॅटेजिक रोडमॅप २०२६-३१’ सादर केला. आगामी वर्षांत भारतापासून जगभरापर्यंत संस्थेची वेगळी ओळख निर्माण करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुण्यात ७० एकरांचा नवीन कॅम्पस

महाराष्ट्र सरकारने पुणे येथील मोशी परिसरात आयआयएम नागपूरला ७० एकर जमीन अवघ्या १ रुपयाच्या नाममात्र लीजवर मंजूर केली आहे. या जमिनीची बाजारपेठ किंमत १८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे. कोणत्याही आयआयएम संस्थेच्या सर्वात मोठ्या दुय्यम (Secondary) कॅम्पसपैकी हा एक असेल, असे संस्थेने म्हटले आहे.

हा नवीन कॅम्पस आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्थापन शिक्षणावर केंद्रित असेल. येथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), इंडस्ट्री ४.०, डिजिटल टेक्नॉलॉजी, आयटी मॅनेजमेंट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या क्षेत्रांशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करण्याची योजना आहे.

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BBA-MBA आणि BTech-MBA सारख्या नवीन कोर्सेसची तयारी

संस्था भविष्यात ‘इंटीग्रेटेड BBA-MBA’ आणि देशातील आघाडीच्या आयआयटी (IIT) संस्थांच्या सहकार्याने पाच वर्षांचा ‘BTech-MBA’ प्रोग्राम सुरू करण्याचा विचार करत आहे. पुणे हे तंत्रज्ञान आणि उद्योगांचे मोठे केंद्र (Industry Hub) असल्याने अशा अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना उत्तम संधी मिळतील, असा विश्वास आयआयएम नागपूरने व्यक्त केला आहे.

परदेशातही वाढणार विस्तार

आयआयएम नागपूरला केवळ भारतापुरते मर्यादित राहायचे नाही. सध्या संस्थेचा फ्रान्सच्या ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ लिली’सोबत विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम (Student Exchange Program) सुरू आहे. यामध्ये पुढील पाच वर्षांत जगातील २० प्रमुख विद्यापीठांसोबत भागीदारी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून स्टुडंट एक्सचेंज, ड्युअल डिग्री प्रोग्राम आणि संयुक्त संशोधनाला (Joint Research) चालना मिळेल.

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जगातील टॉप १०० बिझनेस स्कूल्समध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट

आयआयएम नागपूरने स्वतःसाठी एक मोठे ध्येय निश्चित केले आहे. येत्या काही वर्षांत जगातील टॉप १०० बिझनेस स्कूल्समध्ये स्थान मिळवणे आणि आशियातील टॉप १० व्यवस्थापन संस्थांमध्ये सामील होण्याची तयारी सुरू आहे. यासोबतच, ‘एग्झिक्युटिव्ह एज्युकेशन’च्या क्षेत्रात भारतातील आघाडीच्या तीन संस्थांमध्ये स्थान मिळवण्याचे लक्ष्यही ठेवण्यात आले आहे.

Web Title: Iim nagpur to set up new 70 acre campus in moshi pune strategic roadmap courses

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Published On: Jul 08, 2026 | 09:15 AM

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