Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Maruti Suzuki Baleno Facelift 2026 Spotted Testing In India Hybrid Engine And Adas Features Expected

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Updated On: May 24, 2026 | 09:30 AM IST
सारांश

Maruti सुझुकीची Baleno Facelift 2026 चे टेस्टिंग मॉडेल पहिल्यांदाच रस्त्यांवर दिसल्याने कारप्रेमींमध्ये उत्सुकता वाढली असून, नव्या डिझाईनसोबत हायब्रीड इंजिन आणि ADAS फीचर्स मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मारुती सुझुकी बलेनो फेसलिफ्ट 2026 चे टेस्टिंग मॉडेल पहिल्यांदाच दिसले असून, यावर्षी भारतात लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.
  • नव्या बलेनोमध्ये रुंद ग्रिल, नवीन हेडलाइट्स, मोठी स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स आणि ADAS फीचर्स मिळू शकतात.
  • कंपनी या प्रीमियम हॅचबॅकमध्ये नवीन 1.2 लीटर हायब्रीड पेट्रोल इंजिन देण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मायलेज अधिक सुधारू शकते.
देशातील सर्वात मोठ्या कार निर्माता कंपन्यापैकी एक असलेली कार कंपनी Maruti Suzuki ने भारतात Baleno Facelift ची चाचणी सुरु केली आहे. अलीकडेच पहिल्यांदाच बलेनो फेसलिफ्ट 2026 चे टेस्टिंग मॉडेल पाहायला मिळाले आहे. याचे व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. अशी शक्यता आहे की, कंपनी यावर्षी बलेनो फेसलिफ्ट 2026 भारतात लाँच करू शकते. त्यामुळे ग्राहकांची उत्सुकता आता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कंपनीच्या आगामी गाडीमध्ये कोणते फीचर्स मिळू शकतात, याबाबत आता जाणून घेऊया.

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक

कसे असणार बलेनो फेसलिफ्ट 2026 चे डिझाईन?

गाडीची संपूर्ण रचना आधीसारखीच असणार आहे, मात्र समोरील भागात एक अधिक रुंद ग्रिल, नवीन हेडलाइट्स आणि पुन्हा डिझाइन केलेला बंपर पाहायला मिळणार आहे. बाजूने पाहिले तर ही आगामी गाडी बलेनोसारखीच दिसते. या आगामी गाडीमध्ये केवळ एकाच बदलाची आशा केली जात आहे आणि हा बदल म्हणजे नवीन अलॉय व्हीलचा सेट. गाडीच्या मागील टेलगेटसुद्धा आधीसारखाच दिसत आहे. मात्र अशी शक्यता आहे की, यामध्ये नवीन टेललाइट्स पाहायला मिळू शकतात. (फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

काय असतील फीचर्स?

२०२६ मारुती सुझुकी बलेनोच्या इंंटीरियरबाबत अद्याप माहिती समोर आली नाही. मात्र अशी आशा आहे की, या गाडीचे इंंटीरियर देखील काही प्रमाणात आधीसारखेच असू शकते. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी यामध्ये नवीन इंटीरियर थीम आणि सीटसाठी नवीन मटेरियलचा वापर करू शकते. याशिवाय, बलेनो फेसलिफ्ट 2026 मध्ये मोठी स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स आणि आराम वाढवणारे नवीन फीचर्स दिले जाऊ शकतात. मारुती फ्रॉनक्स फेसलिफ्ट लेव्हल-2 ADAS युनिटसह चाचणी करताना पाहायला मिळाली आहे, त्यामुळे कंपनी बलेनो फेसलिफ्टमध्येही हेच ADAS वैशिष्ट्य देऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.

अखेर तो क्षण आलाच! Honda City Facelift 2026 भारतीय बाजारात लाँच… वाचा किंमत आणि फीचर्स

इंजिन आणि पावरट्रेन

अशी शक्यता आहे की, मारुती सुझुकी बलेनो फेसलिफ्टचे इंजिन काही प्रमाणात आधीसारखेच असू शकते. तथापि, कंपनी या प्रीमियम हॅचबॅकमध्ये एक नवीन हायब्रीड इंजिन सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कंपनीद्वारे बलेनो फेसलिफ्टमध्ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन दिले जाऊ शकते, ज्याला बॅटरीने चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटारसोबत जोडले जाऊ शकत. या हायब्रिड इंजिनच्या मदतीने बलेनोची इंधन कार्यक्षमता आणखी सुधारू शकते.

Web Title: Maruti suzuki baleno facelift 2026 spotted testing in india hybrid engine and adas features expected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक
1

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक

CNG Cars India: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे टेन्शन विसरा! ‘या’ ५ सीएनजी कार देतात जबरदस्त मायलेज; बजेटमध्ये होणार मोठी बचत
2

CNG Cars India: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे टेन्शन विसरा! ‘या’ ५ सीएनजी कार देतात जबरदस्त मायलेज; बजेटमध्ये होणार मोठी बचत

अखेर तो क्षण आलाच! Honda City Facelift 2026 भारतीय बाजारात लाँच… वाचा किंमत आणि फीचर्स
3

अखेर तो क्षण आलाच! Honda City Facelift 2026 भारतीय बाजारात लाँच… वाचा किंमत आणि फीचर्स

कार खरेदीदारांना मोठा झटका! ‘या’ तारखेपासून मारुति सुझुकीच्या गाड्या महागणार; किमतीत तब्बल ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ
4

कार खरेदीदारांना मोठा झटका! ‘या’ तारखेपासून मारुति सुझुकीच्या गाड्या महागणार; किमतीत तब्बल ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

May 24, 2026 | 09:30 AM
Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

May 24, 2026 | 09:26 AM
Rubio-Modi Meet : मार्को रुबियो यांच्याकडून PM मोदींनी व्हाईट हाऊस भेटीचे आमंत्रण; नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक

Rubio-Modi Meet : मार्को रुबियो यांच्याकडून PM मोदींनी व्हाईट हाऊस भेटीचे आमंत्रण; नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक

May 24, 2026 | 09:26 AM
HSC Marksheet Distribution: बोर्डाचा मोठा निर्णय! बारावीची ओरिजिनल मार्कशीट ‘या’ तारखेला मिळणार..

HSC Marksheet Distribution: बोर्डाचा मोठा निर्णय! बारावीची ओरिजिनल मार्कशीट ‘या’ तारखेला मिळणार..

May 24, 2026 | 09:17 AM
Astro Tips: हातात किंवा पायात काळा दोरा बांधल्याने दूर होऊ शकतात अडथळे, जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर

Astro Tips: हातात किंवा पायात काळा दोरा बांधल्याने दूर होऊ शकतात अडथळे, जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर

May 24, 2026 | 09:00 AM
Dhule Crime: धुळ्यात नात्याला काळिमा! लग्न लावून देत नसल्याच्या रागातून मुलानेच आईला जिवंत जाळलं

Dhule Crime: धुळ्यात नात्याला काळिमा! लग्न लावून देत नसल्याच्या रागातून मुलानेच आईला जिवंत जाळलं

May 24, 2026 | 08:54 AM
विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत मतभेद; एकनाथ शिंदेंची भाजपकडून मनधरणी सुरु

विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत मतभेद; एकनाथ शिंदेंची भाजपकडून मनधरणी सुरु

May 24, 2026 | 08:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM