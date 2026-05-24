Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक
गाडीची संपूर्ण रचना आधीसारखीच असणार आहे, मात्र समोरील भागात एक अधिक रुंद ग्रिल, नवीन हेडलाइट्स आणि पुन्हा डिझाइन केलेला बंपर पाहायला मिळणार आहे. बाजूने पाहिले तर ही आगामी गाडी बलेनोसारखीच दिसते. या आगामी गाडीमध्ये केवळ एकाच बदलाची आशा केली जात आहे आणि हा बदल म्हणजे नवीन अलॉय व्हीलचा सेट. गाडीच्या मागील टेलगेटसुद्धा आधीसारखाच दिसत आहे. मात्र अशी शक्यता आहे की, यामध्ये नवीन टेललाइट्स पाहायला मिळू शकतात. (फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
२०२६ मारुती सुझुकी बलेनोच्या इंंटीरियरबाबत अद्याप माहिती समोर आली नाही. मात्र अशी आशा आहे की, या गाडीचे इंंटीरियर देखील काही प्रमाणात आधीसारखेच असू शकते. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी यामध्ये नवीन इंटीरियर थीम आणि सीटसाठी नवीन मटेरियलचा वापर करू शकते. याशिवाय, बलेनो फेसलिफ्ट 2026 मध्ये मोठी स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स आणि आराम वाढवणारे नवीन फीचर्स दिले जाऊ शकतात. मारुती फ्रॉनक्स फेसलिफ्ट लेव्हल-2 ADAS युनिटसह चाचणी करताना पाहायला मिळाली आहे, त्यामुळे कंपनी बलेनो फेसलिफ्टमध्येही हेच ADAS वैशिष्ट्य देऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.
अशी शक्यता आहे की, मारुती सुझुकी बलेनो फेसलिफ्टचे इंजिन काही प्रमाणात आधीसारखेच असू शकते. तथापि, कंपनी या प्रीमियम हॅचबॅकमध्ये एक नवीन हायब्रीड इंजिन सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कंपनीद्वारे बलेनो फेसलिफ्टमध्ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन दिले जाऊ शकते, ज्याला बॅटरीने चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटारसोबत जोडले जाऊ शकत. या हायब्रिड इंजिनच्या मदतीने बलेनोची इंधन कार्यक्षमता आणखी सुधारू शकते.