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Hormuz Attacks : होर्मुझमध्ये तणाव वाढला! सलग तीन व्यापारी जहाजांना लक्ष्य; कतारच्या जहाजावरील हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले भारतीय

Updated On: Jul 08, 2026 | 09:09 AM IST
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सारांश

Hormuz Attacks : होर्मुझमध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. गेल्या एका दिवसात सलग तीन व्यापारी जहाजांवर हल्ला करण्यात आला आहे. यामध्ये कतार आणि सौदी अरेबियाच्या जहाजांचा समावेश आहे. कतारच्या जहजावरील हल्ल्यातून भारतीय थोडक्यात बचावले आहेत.

Hormuz attack

Hormuz Attacks : होर्मुझमध्ये तणाव वाढला! सलग तीन व्यापारी जहाजांना लक्ष्य; कतारच्या जहाजावरील हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले भारतीय (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • होर्मुझमध्ये तणाव वाढला
  • सलग तीन व्यापारी जहाजांवर हल्ले
  • कतारच्या जहाजवरील हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले भारतीय
Hormuz Attacks News in Marathi : ओमानच्या आखाताजवळ होर्मुझ सामुद्रधुनीत पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. कतारहून भारताकडे निघालेल्या एका LNG जहाजावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. या जहाजावरील २९ कर्मचाऱ्यांपैकी चार भारतीय असून सर्वजण सुरक्षित असल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, AL REKAYYAT हे जहाज कतारमधील रास लाफान बंदरावरुन द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) घेऊनगुजरातच्या दहेज बंदराकडे रवाना झाले होते. या वेळी होर्मुझ सामुद्रधुनीत प्रवास करत असताना अचाकन जहाजाला ड्रोनने लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यानंतर जहाजाच्या इंजिन रुममध्ये आग लागली आणि धुरोचे लोट दिसले. परंतु जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी काही वेळातच आग आटोक्यात आणली. यामुळे मोठा अनर्थछ टळला.

कोणतीही जीवित किंवा वित्त हानी नाही

मिळालेल्या माहितीनुसार, या जहाजावर ४ भारतीयांसह २९ क्रू मेंबर्स होते. हे सर्व कर्मचारी सुरक्षित असून कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. तसेच जहाजारील मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले नसल्याचे सांगितले जात आहे.

सलग तीन व्यापारी जहाजांना लक्ष्य

गेल्या एका दिवसात होर्मुझ परिसरात सलग तीन जहाजांना लक्ष्य करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये कतारच्या जहाजासह सौदी अरेबियाशी संबंधित जहाजाचा समावेश आहे.

तसेच या हल्ल्यांपूर्वी सोमवारी, ०५ जुलै रोजी देखील ओमानच्या लिमाह किनाऱ्याजवळ एका जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले होते. याचा आरोप अमेरिकेने थेट इराणवर केला होता.होर्मुझमधील वाढत्या हल्ल्यांमुळे समुद्री व्यापार मार्गाच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे.

कतार आणि सौदी अरेबियाचा तीव्र निषेध

या घटनेसाठी देखील इराणला जबाबदार धरण्यात आले असून कतार आणि सौदी अरेबियाने तीव्र निषेध केला आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणच्या उपराजदूतांना बोलावनू या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच अधिकृत निषेधपत्रही जारी करण्यात आले.

याशिवाय सौदी अरेबियाने या हल्ल्यांना तीव्र विरोध केला आहे. अशा कारवाया तातडीने थांबवण्याची मागणी सौदी अरेबियाने केली आहे. तसेच अमेरिकेनेही याचा निषेध नोंदवला आहे. परंंतु सध्या इराणकडून या हल्ल्यांबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

भारतासाठी का महत्त्वाचे?

होर्मुझ सामुद्रधुनी भारताच्या उर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि LNG आयात या मार्गावरुन करतो. यामुळे या भागात तणाव वाढल्यास भारताच्या उर्जा पुरवठा आणि इंधन पुरवठ्या परिणाम होऊ शकतो. यामुळे इंधनांच्या किमती देखील वाढू शकतात.


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Web Title: Hormuz attacks three ships targeted indians safe qatar lng ship

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Published On: Jul 08, 2026 | 09:02 AM

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