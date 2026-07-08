Hormuz Attacks : होर्मुझमध्ये तणाव वाढला! सलग तीन व्यापारी जहाजांना लक्ष्य; कतारच्या जहाजावरील हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले भारतीय

Hormuz Ship Attack : होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव! दोन जहाजांवर भीषण मिसाइल हल्ला; अमेरिकेचा थेट इराणवर आरोप
मिळालेल्या माहितीनुसार, AL REKAYYAT हे जहाज कतारमधील रास लाफान बंदरावरुन द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) घेऊनगुजरातच्या दहेज बंदराकडे रवाना झाले होते. या वेळी होर्मुझ सामुद्रधुनीत प्रवास करत असताना अचाकन जहाजाला ड्रोनने लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यानंतर जहाजाच्या इंजिन रुममध्ये आग लागली आणि धुरोचे लोट दिसले. परंतु जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी काही वेळातच आग आटोक्यात आणली. यामुळे मोठा अनर्थछ टळला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या जहाजावर ४ भारतीयांसह २९ क्रू मेंबर्स होते. हे सर्व कर्मचारी सुरक्षित असून कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. तसेच जहाजारील मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले नसल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या एका दिवसात होर्मुझ परिसरात सलग तीन जहाजांना लक्ष्य करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये कतारच्या जहाजासह सौदी अरेबियाशी संबंधित जहाजाचा समावेश आहे.
तसेच या हल्ल्यांपूर्वी सोमवारी, ०५ जुलै रोजी देखील ओमानच्या लिमाह किनाऱ्याजवळ एका जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले होते. याचा आरोप अमेरिकेने थेट इराणवर केला होता.होर्मुझमधील वाढत्या हल्ल्यांमुळे समुद्री व्यापार मार्गाच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे.
या घटनेसाठी देखील इराणला जबाबदार धरण्यात आले असून कतार आणि सौदी अरेबियाने तीव्र निषेध केला आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणच्या उपराजदूतांना बोलावनू या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच अधिकृत निषेधपत्रही जारी करण्यात आले.
याशिवाय सौदी अरेबियाने या हल्ल्यांना तीव्र विरोध केला आहे. अशा कारवाया तातडीने थांबवण्याची मागणी सौदी अरेबियाने केली आहे. तसेच अमेरिकेनेही याचा निषेध नोंदवला आहे. परंंतु सध्या इराणकडून या हल्ल्यांबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
होर्मुझ सामुद्रधुनी भारताच्या उर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि LNG आयात या मार्गावरुन करतो. यामुळे या भागात तणाव वाढल्यास भारताच्या उर्जा पुरवठा आणि इंधन पुरवठ्या परिणाम होऊ शकतो. यामुळे इंधनांच्या किमती देखील वाढू शकतात.
Ministry of Foreign Affairs Summons Iran’s Deputy Ambassador, Delivers Protest Note Over Targeting of Qatari Tanker Al Rekayyat Doha | July 7, 2026 The State of Qatar expressed its strong condemnation and denunciation of the targeting of the Qatari tanker Al Rekayyat while it… pic.twitter.com/f8wuU3kMv6 — Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) July 7, 2026
PM Modi Indonesia Visit : भारताचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्रावर विश्वास; इंडोनेशियाच्या संसदेत PM मोदींचा मोठा संदेश