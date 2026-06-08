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एकाच घरात चार-चार कार! गाड्यांचे वेड ठरतेय का वाहतूक कोंडीचे कारण

Updated On: Jun 08, 2026 | 03:13 PM IST
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सारांश

भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ऑटोमोबाईल मार्केटपैकी एक देश बनला आहे. आर्थिक प्रगती, वाढते उत्पन्न आणि सोप्या वाहन कर्जांमुळे कार खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाले आहे. मात्र याचबरोबर एक नवीन सामाजिक प्रवृत्तीही वाढताना दिसत आहे.

एकाच घरात चार-चार कार! गाड्यांचे वेड ठरतेय का वाहतूक कोंडीचे कारण
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विस्तार

भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ऑटोमोबाईल मार्केटपैकी एक देश बनला आहे. आर्थिक प्रगती, वाढते उत्पन्न आणि सोप्या वाहन कर्जांमुळे कार खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाले आहे. मात्र याचबरोबर एक नवीन सामाजिक प्रवृत्तीही वाढताना दिसत आहे—एका कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्र कार घेण्याची. काही वर्षांपूर्वी एका घरात एक कार ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जात होती; आज अनेक शहरी कुटुंबांमध्ये दोन, तीन किंवा चार कार असणे सामान्य होत चालले आहे.

या वाढत्या वाहनवेडामुळे शहरांतील वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण निर्माण होत आहे. भारतातील बहुतांश शहरांचे रस्ते दशकांपूर्वीच्या लोकसंख्या आणि वाहनसंख्येचा विचार करून बांधले गेले होते. मात्र वाहनांची संख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या तुलनेत रस्त्यांची क्षमता वाढलेली नाही. परिणामी पुणे, मुंबई, बेंगळुरू, दिल्ली आणि हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये दररोज तासनतास ट्रॅफिक जाम अनुभवावा लागतो.

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वाहन खरेदीच्या वाढत्या क्रेझमागे सामाजिक प्रतिष्ठा, सोयीची गरज आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य ही कारणे आहेत. अनेकदा घरातील युवक, काम करणारे पालक आणि ज्येष्ठ सदस्य यांच्याकडे स्वतंत्र वाहन असते. सार्वजनिक वाहतुकीवरील अविश्वासही लोकांना खासगी वाहनांकडे वळवत आहे. मात्र यामुळे रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी तुफान वाढत असून पार्किंगची समस्या गंभीर होत आहे.

ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी ही परिस्थिती निश्चितच सकारात्मक आहे. वाढती विक्री उद्योगाला चालना देते, रोजगार निर्माण करते आणि अर्थव्यवस्थेला हातभारही लावते. परंतु वाहन विक्री वाढवण्यासोबतच शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करणेही तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात शहरांतील प्रवास अधिक वेळखाऊ आणि खर्चिक होऊ शकतो.

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याचा पर्यावरणावरही मोठा परिणाम होतोय. जास्त वाहने म्हणजे जास्त इंधन वापर, जास्त कार्बन उत्सर्जन आणि वाढते वायूप्रदूषण. ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या वाहनांमधून इंधनाची अतिरिक्त नासाडी होते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि आरोग्य या तिन्ही गोष्टींवर वाईट परिणाम होतो.

भविष्यातील उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे, मेट्रो आणि बस वाहतुकीच्या जाळ्याचा विस्तार, कारपूलिंगला प्रोत्साहन, स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थापन आणि वाहनांच्या वापराबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. वाहन खरेदी करणे चुकीचे नाही; परंतु प्रत्येक समस्येचे उत्तर नवीन कार असू शकत नाही.

भारतातील रस्ते आणि शहरांची क्षमता लक्षात न घेता वाहनसंख्या वाढत राहिली, तर पुढील दशकात वाहतूक कोंडी ही केवळ शहरांची समस्या राहणार नाही, तर आर्थिक आणि सामाजिक विकासालाही अडथळा ठरणारे मोठे राष्ट्रीय आव्हान बनू शकेल. समाजासाठी समाजालाच संतुलित विचार करण्याची गरज आहे—कारण रस्ते तेच आहेत, पण गाड्या मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

 

Web Title: Excess car buying causing major traffic problems auto sector

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Published On: Jun 08, 2026 | 03:13 PM

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