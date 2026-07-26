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Kitchen Vastu: सकाळी स्वयंपाकघरात सर्वप्रथम काय स्वच्छ करावे? जाणून घ्या वास्तुशास्त्राचा नियम

Updated On: Jul 26, 2026 | 08:50 AM IST
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सारांश

ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रानुसार, सकाळी सर्वात आधी स्वयंपाकघरातील स्टोव्ह, त्यानंतर स्टोव्हटॉप आणि शेवटी सिंक स्वच्छ करणे शुभ मानले जाते. स्वच्छ स्वयंपाकघर हे सकारात्मक ऊर्जा, आनंद, समृद्धी आणि अन्नपूर्णेच्या आशीर्वादाशी संबंधित आहे. सकाळी स्वयंपाकघरात सर्वप्रथम काय स्वच्छ करावे, जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • सकाळी स्वयंपाकघरात सर्वप्रथम काय स्वच्छ करावे
  • वास्तुशास्त्राचे नियम काय सांगतात
 

जर सकाळची सुरुवात सकारात्मक ऊर्जेने झाली, तर संपूर्ण दिवस सकारात्मक मानला जातो. ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रानुसार, स्वयंपाकघर हे केवळ स्वयंपाक करण्याचे ठिकाण नसून, ते घरातील समृद्धी, अन्न आणि शांतीचे केंद्र मानले जाते. असे मानले जाते की, देवी अन्नपूर्णा आणि अग्नी तत्त्वाचा स्वयंपाकघरावर विशेष प्रभाव असतो. त्यामुळे, सकाळी स्वयंपाकघर कोणत्या क्रमाने स्वच्छ करावे यालाही वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये विशेष महत्त्व आहे.

बरेच लोक विचार न करता सिंक, स्टोव्ह किंवा ओटा साफ करायला सुरुवात करतात. दरम्यान योग्य क्रमाने साफसफाई केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि आर्थिक समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो. सकाळी उठल्याबरोबर स्वयंपाकघरात सर्वात आधी काय स्वच्छ केले पाहिजे आणि यामागे ज्योतिष व वास्तुशास्त्र काय सांगते, जाणून घेऊया.

सकाळी उठल्याबरोबर सर्वात आधी गॅस स्टोव्ह स्वच्छ करा

ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रानुसार, गॅस स्टोव्ह हे अग्नी तत्वाचे प्रतीक मानले जाते. अग्नी देव घरातील ऊर्जा, आरोग्य आणि समृद्धीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे, सकाळी स्वयंपाकघरात प्रवेश केल्यावर सर्वात आधी गॅस स्टोव्ह स्वच्छ करणे शुभ मानले जाते. जर आदल्या रात्रीपासून स्टोव्हवर दूध, चहा किंवा तेलाचे डाग राहिले असतील आणि तुम्ही त्यावर स्वयंपाक करायला सुरुवात केली, तर वास्तूशास्त्रानुसार हे अशुभ मानले जाते. गॅस शेगडी स्वच्छ कापडाने पूर्णपणे पुसूनच पहिला चहा किंवा जेवण बनवणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे घरात अन्नाची कमतरता टळते आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.

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अग्नी तत्त्व का महत्त्वाचे मानले जाते

ज्योतिषशास्त्रानुसार, अग्नी तत्त्व सूर्य आणि मंगळ ग्रहांशी संबंधित आहे. स्वयंपाकघरातील शेगडी स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवल्याने आत्मविश्वास, ऊर्जा आणि कामातील यश वाढते, असे मानले जाते. म्हणूनच दिवसाची सुरुवात गॅस स्टोव्ह स्वच्छ करून करण्याची शिफारस केली जाते.

त्यानंतर ओटा स्वच्छ करा

शेगडी स्वच्छ केल्यानंतर ओटा स्वच्छ करावा. इथेच जेवण बनवण्याचे काम होते. भाज्या चिरल्या जातात, मसाले ठेवले जातात आणि बहुतेक स्वयंपाक इथेच पूर्ण होतो. वास्तूशास्त्रानुसार, अस्वच्छ आणि पसारा असलेला ओटा घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढवतो. स्वच्छ स्वयंपाकघर कुटुंबातील सदस्यांनाही शांत ठेवते. सकाळी ओल्या कापडाने किचन ओटा पुसून घेणे आणि अनावश्यक वस्तू ठेवणे टाळणे उचित आहे.

काय सांगते ज्योतिषशास्त्र

असे मानले जाते की स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित कामाची जागा बुध ग्रहाला बलवान करते. बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवाद आणि निर्णयक्षमता यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे, एक सुव्यवस्थित स्वयंपाकघर देखील शुभ मानले जाते.

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शेवटी सिंक स्वच्छ करा

शेगडी आणि ओटा स्वच्छ करून झाल्यानंतर सिंक स्वच्छ करणे योग्य मानले जाते. सिंकचा संबंध जलतत्त्वाशी आहे, जे चंद्राचे एक अंग मानले जाते. रात्री सिंकमध्ये घाणेरडी भांडी ठेवणे किंवा त्यातून दुर्गंधी येणे हा वास्तुदोष मानला जातो. सकाळी सिंक पूर्णपणे स्वच्छ धुणे आणि पाण्याने धुणे शुभ मानले जाते. यामुळे स्वयंपाकघरात स्वच्छता टिकून राहते आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार सकाळी स्वयंपाकघरात सर्वप्रथम काय स्वच्छ करावे?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार सकाळी सर्वप्रथम स्वयंपाकघराचा ओटा (किचन स्लॅब) आणि गॅसची जागा स्वच्छ करावी.

  • Que: किचनमधील सिंक स्वच्छ ठेवणे का महत्त्वाचे आहे?

    Ans: घाणेरडे सिंक नकारात्मकतेचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे ते नियमित स्वच्छ ठेवणे शुभ मानले जाते.

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार किचनमध्ये स्वच्छतेचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: स्वच्छ किचनमुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि माता अन्नपूर्णा व देवी लक्ष्मीची कृपा राहते, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: Kitchen vastu tips what to clean first in the kitchen in the morning

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Published On: Jul 26, 2026 | 08:50 AM

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