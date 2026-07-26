रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Mens Participation In Household Responsibilities Must Also Increase Says Mohan Bhagwat

घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुषांचा सहभागही वाढला पाहिजे : मोहन भागवत

Updated On: Jul 26, 2026 | 08:48 AM IST
जाहिरात
सारांश

विश्वमंगल्य सभेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात भागवत हे 'युगानुरूप मातृत्व' या विषयावरील व्याख्यानानंतर प्रश्नांना उत्तरे देत होते. महिलांना समाजात समान आदर आणि पाठिंबा मिळेल, असे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी समाजाची आहे.

कुटुंबातील प्रत्येक जबाबदारी महिलांवरच टाकणे अयोग्य

कुटुंबातील प्रत्येक जबाबदारी महिलांवरच टाकणे अयोग्य (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी दिल्ली : महिला सक्षम आहेत म्हणून प्रत्येक जबाबदारी त्यांच्यावर टाकणे योग्य नाही. जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्यामुळे स्त्रीच्या आकांक्षा आणि इच्छा दडपल्या जाणार नाहीत, याची कुटुंबाने खात्री करावी. परस्परांशी संवादातून कुटुंबाने आपले प्राधान्यक्रम ठरवायला हवेत. घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुषांचा सहभागही वाढला पाहिजे, असे आवाहन सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले.

विश्वमंगल्य सभेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात भागवत हे ‘युगानुरूप मातृत्व’ या विषयावरील व्याख्यानानंतर प्रश्नांना उत्तरे देत होते. महिलांना समाजात समान आदर आणि पाठिंबा मिळेल, असे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी समाजाची आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती तिला जे खरोखर करायचे आहे ते करू शकते, तेव्हाच तिला शांती आणि समाधान मिळते. कुटुंबाने सलोखा टिकवून ठेवावा.

Pradosh Vrat : आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

कुटुंबातील महिलेची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी तिला कोणत्या संधी देता येतील, याचा विचार कुटुंबाने स्वतःलाच करायला हवा, असा आग्रह त्यांनी धरला. ते म्हणाले की, या विषयावर स्त्री-पुरुष दोघांमध्येही जागरूकता असणे आवश्यक आहे आणि बदलाची सुरुवात कुटुंबातूनच व्हायला हवी.

पुरुषांमध्ये जागृतीची गरज

महिला सक्षमीकरणासाठी पुरुषांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मी येथे उपस्थित असलेल्या सर्व पुरुषांनाही या विषयावर गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन करतो. स्वतःपासून सुरुवात करा. आपल्या घरात योग्य वातावरण निर्माण करा. याशिवाय बदल शक्य होणार नाही, असेही भागवत म्हणाले. कौटुंबिक आर्थिक व्यवहार आणि महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये महिला महत्त्वाची भूमिका बजावत असत. भागीदारीची ती भावना पुन्हा जागृत करण्याची गरज सरसंघचालकांनी व्यक्त केली.

Tulsi Plant Vastu : घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे योग्य आहे का? काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Web Title: Mens participation in household responsibilities must also increase says mohan bhagwat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 08:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त, आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर’; सोनिया गांधी यांचा हल्लाबोल
1

‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त, आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर’; सोनिया गांधी यांचा हल्लाबोल

मोठी बातमी ! ठाकरेंना सोडून गेलेल्या ‘त्या’ सहा खासदारांच्या अडचणींत होणार वाढ? सर्वोच्च न्यायालयातच धाव
2

मोठी बातमी ! ठाकरेंना सोडून गेलेल्या ‘त्या’ सहा खासदारांच्या अडचणींत होणार वाढ? सर्वोच्च न्यायालयातच धाव

Devendra Fadnavis Birthday: संघ स्वयंसेवक ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री; देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा गाजवलाय आपला दबदबा?
3

Devendra Fadnavis Birthday: संघ स्वयंसेवक ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री; देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा गाजवलाय आपला दबदबा?

केंद्रीयमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘राहुल गांधी विद्यार्थ्यांचा घेत आहेत गैरफायदा, केवळ राग…’
4

केंद्रीयमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘राहुल गांधी विद्यार्थ्यांचा घेत आहेत गैरफायदा, केवळ राग…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुषांचा सहभागही वाढला पाहिजे : मोहन भागवत

घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुषांचा सहभागही वाढला पाहिजे : मोहन भागवत

Jul 26, 2026 | 08:48 AM
जंगल-जंगल पता चला है… तुम्हाला माहितीये का भारताच्या या जंगलात सापडला मोगली!

जंगल-जंगल पता चला है… तुम्हाला माहितीये का भारताच्या या जंगलात सापडला मोगली!

Jul 26, 2026 | 08:36 AM
रात्री झोपण्याआधी ताक पिणे चांगले की वाईट? पित्त-ॲसिडिटीपासून सुटका मिळवण्यासाठी ताकात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ

रात्री झोपण्याआधी ताक पिणे चांगले की वाईट? पित्त-ॲसिडिटीपासून सुटका मिळवण्यासाठी ताकात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ

Jul 26, 2026 | 08:24 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचेही दर वाढले! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताज्या किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदीचेही दर वाढले! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताज्या किंमती

Jul 26, 2026 | 08:18 AM
Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 26, 2026 | 08:10 AM
पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

Jul 26, 2026 | 08:00 AM
देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

Jul 26, 2026 | 07:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा