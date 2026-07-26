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Crime News: LLB परीक्षेसाठी घराबाहेर पडली अन् कायमची बेपत्ता! पत्नीने भेट दिलेल्या थारमध्येच गोळी झाडून हत्या

Updated On: Jul 26, 2026 | 08:48 AM IST
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सारांश

23 वर्षीय अदीला रहमान बेपत्ता प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, पती गुलफाम अलीने थार SUVमध्ये गोळी झाडून तिची हत्या केल्याचा संशय आहे. त्यानंतर मृतदेह उत्तराखंडमधील खाडीत फेकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पतीसह दोन जणांविरोधात अपहरण आणि हत्येचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 23 वर्षीय अदीला रहमान बेपत्ता प्रकरणात पतीसह दोघांवर अपहरण व हत्येचा गुन्हा दाखल.
  • थार SUVमध्ये गोळी झाडून हत्या करून मृतदेह उत्तराखंडमधील खाडीत फेकल्याचा पोलिसांचा संशय.
  • पती-पत्नीतील कौटुंबिक वादातून ही घटना घडल्याचा प्राथमिक तपासात दावा.
उत्तरप्रदेश: LLB परीक्षेसाठी घराबाहेर पडलेली 23 वर्षीय तरुणी कायमची बेपत्ता झाली आणि काही दिवसांनंतर या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळाले. पोलिसांच्या तपासात तिची गोळी झाडून हत्या करून मृतदेह उत्तराखंडमधील खाडीत फेकल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तिचा पती गुलफाम अली आणि त्याचा भाऊ कुर्बान अली यांच्याविरोधात अपहरण व हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत.

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काय घडलं नेमकं?

अदीला रहमान (२३ वर्ष) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. अदीला २५ जूनपासून बेपत्ता होती. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अदीला एलएलबी परीक्षेसाठी हैद्राबादला गेली होती. मात्र त्यानंतर ती बेपत्ता झाली. अदीला आणि गुलफाम कथितपणे राजस्थानच्या अजमेरमध्ये राहत होते. दोघेही घरातून पळून आले होते. त्यांनतर दोघे नोएडाला शिफ्ट झाले. मात्र काही काळापासून दोघांच्या नात्यात दुरावा आला होता. अदिला पतीच्या कुटुंबापासून अंतर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत होती. त्यामुळे दोघांमध्ये वाद सुरु होता.

२९ जून रोजी दोघांमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं. यांनतर अदिला दिल्लीहून टॅक्सी करून मुरादाबादला परतली. गुलफानने तिला जोया भागात रोखलं आणि एसयुव्ही थार कारमध्ये बसण्यास सांगितलं. ही थार तिनेच पतीला गिफ्ट केल्याची माहिती आहे. प्रवास करत असतांना या दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला. त्यानंतर पतीने तिची गोळी झाडून हत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हत्या केल्यानंतर अदीलाचा मृतदेह उत्तराखंडमधील खाडीत फेकून दिल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

पत्नीला परत मिळवायचं असेल तर आईला मारुन टाक… सासूच्या अटीवर मुलाने आईला दिले विष

उत्तर प्रदेशच्या आग्रा जिल्ह्यातून एक अत्यंत खळबळजनक घटना समोर येत आहे. सासूच्या अटीचा मान राखत मुलाने टोकाचे पाऊल उचलले आणि आईचाच काटा काढला. आरोपी मुलाल पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्यावर FIR दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सासूवरही गंभीर आरोप असून पोलिस सर्व बाजूंचा सखोल तपास करत आहेत. सदर घटना ही पिनाहट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बरपुरा गावात घडली आहे.

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Web Title: Crime newsmurdered by a gunshot inside the thar suv gifted by his wife

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Published On: Jul 26, 2026 | 08:48 AM

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