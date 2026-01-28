Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Fact Check: काय सांगता! आता मार्केटमध्ये Patanjali Electric Bike धावणार? चक्क 240 किमी रेंज? जाणून घ्या सत्य

पतंजली मार्केटमध्ये त्यांची इलेक्ट्रिक बाईक ऑफर करण्याच्या तयारीत आहे, अशी बातमी सगळीकडे पसरली जात आहे. मात्र, ही बातमी खरी आहे की खोटी? चला जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 28, 2026 | 07:04 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • पतंजली इलेक्ट्रिक बाईक आणणार?
  • सगळीकडे होतेय चर्चा
  • जाणून घ्या या बातमीमागील सत्य
एकीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत असतानाच दुसरीकडे मात्र अनेक ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनांना चांगला प्रतिसाद देत आहेत. ग्राहकांची हीच मागणी लक्षात घेत अनेक ऑटो कंपन्या मार्केटमध्ये दमदार ई कार, बाईक आणि स्कूटर ऑफर करत आहेत. अशातच आता पतंजली देखील त्यांची इलेक्ट्रिक बाईक आणणार, अशी चर्चा सगळीकडे होतेय. चला या ई बाईकबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

डिझाइन आणि मजबुतीचा विश्वास

पतंजली इलेक्ट्रिक बाईक भारतीय रस्त्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार केली जाणार आहे. याचे डिझाइन साधे पण आधुनिक ठेवण्यात येईल, जेणेकरून सर्व वयोगटातील लोक ती सहज चालवू शकतील. मजबूत स्टील आणि अलॉय फ्रेमचा वापर केल्यामुळे ही बाईक दीर्घकाळ टिकाऊ ठरेल. जास्त ग्राउंड क्लिअरन्समुळे खराब रस्त्यांवरही आरामदायी प्रवास शक्य होतो. रुंद सीट आणि स्टेबल हँडलमुळे रायडरला थकवा जाणवत नाही. लूक साधा असला तरी पतंजली इलेक्ट्रिक बाईकची बांधणी मजबूत आणि विश्वासार्ह आहे, असे बोलले जात आहे.

मोटर आणि परफॉर्मन्सचा अनुभव

पतंजली इलेक्ट्रिक बाईकमध्ये हाय एफिशियन्सी BLDC हब मोटर दिली जाण्याची शक्यता आहे. ही मोटर शहर आणि ग्रामीण भागातील प्रवासासाठी योग्य मानली जाते. बाईकमध्ये वेगवेगळे राइडिंग मोड्स मिळू शकतात, जसे की फुल इलेक्ट्रिक आणि पेडल असिस्ट. याचा टॉप स्पीड सुमारे 25 ते 30 किलोमीटर प्रति तास असू शकते, त्यामुळे ती लायसन्सशिवाय चालवता येईल.

दमदार मायलेज अन् कमी किंमत! ८,००,००० हून अधिक CNG कारची विक्री,‘या’ कार ठरल्या टॉप-5 बेस्ट सेलिंग कार

बॅटरी आणि लांब रेंजची ताकद

पतंजली इलेक्ट्रिक बाईकची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिची लॉन्ग रेंज. रिपोर्ट्सनुसार, यात लिथियम आयन बॅटरी दिली जाऊ शकते, जी एकदा फुल चार्ज केल्यानंतर सुमारे 320 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. बॅटरी काढता येण्यासारखी असल्याने घर किंवा ऑफिसमध्ये चार्ज करणे सोपे होईल. केवळ 3 ते 4 तासांत फुल चार्ज होण्याची क्षमता ही बाईक वेळेची बचत करणारा पर्याय बनवते.

ही बातमी खरी की खोटी?

अद्याप तरी पतंजली कंपनीकडून त्यांच्या ई बाईक संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे.

Web Title: Fact check is patanjali electric bike will launch in india know the truth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या
1

Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

जबरदस्त लूक आणि पॉवरफुल इंजिन! नवीन Renault Duster चं भारतात आगमन; ‘इतक्या’ रुपयांत प्री-बुकिंग सुरू
2

जबरदस्त लूक आणि पॉवरफुल इंजिन! नवीन Renault Duster चं भारतात आगमन; ‘इतक्या’ रुपयांत प्री-बुकिंग सुरू

स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details
3

स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला
4

Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Plane Accident Averted: चाललंय तरी काय? विमान दुर्घटना टळली! माजी उपमुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले

Plane Accident Averted: चाललंय तरी काय? विमान दुर्घटना टळली! माजी उपमुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले

Jan 28, 2026 | 07:03 PM
भारतात ‘प्रायव्हेट जेट’चा व्यवसाय किती मोठा? उड्डाणाचे नियम काय? जाणून घ्या चार्टर्ड प्लेनची संपूर्ण A टू Z सिस्टीम

भारतात ‘प्रायव्हेट जेट’चा व्यवसाय किती मोठा? उड्डाणाचे नियम काय? जाणून घ्या चार्टर्ड प्लेनची संपूर्ण A टू Z सिस्टीम

Jan 28, 2026 | 07:03 PM
Fact Check: काय सांगता! आता मार्केटमध्ये Patanjali Electric Bike धावणार? चक्क 240 किमी रेंज? जाणून घ्या सत्य

Fact Check: काय सांगता! आता मार्केटमध्ये Patanjali Electric Bike धावणार? चक्क 240 किमी रेंज? जाणून घ्या सत्य

Jan 28, 2026 | 07:03 PM
IND vs NZ 4th T20I : सूर्या आर्मी विजयी रथ कायम राखणार? भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; न्यूझीलंड करणार फलंदाजी  

IND vs NZ 4th T20I : सूर्या आर्मी विजयी रथ कायम राखणार? भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; न्यूझीलंड करणार फलंदाजी  

Jan 28, 2026 | 06:54 PM
Sharad Pawar on Ajit Pawar Death: राज्याचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही; शरद पवार यांना अश्रू अनावर 

Sharad Pawar on Ajit Pawar Death: राज्याचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही; शरद पवार यांना अश्रू अनावर 

Jan 28, 2026 | 06:49 PM
Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण

Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण

Jan 28, 2026 | 06:47 PM
Laxmi Nivas Serial: तन्वी कोलतेच्या जागी ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीने साकारली ‘सिंचना’ ही भूमिका

Laxmi Nivas Serial: तन्वी कोलतेच्या जागी ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीने साकारली ‘सिंचना’ ही भूमिका

Jan 28, 2026 | 06:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM