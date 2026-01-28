Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Laxmi Nivas Serial This Well Known Actress Replaced Tanvi Kolte To Play The Role Of Sinchana

Laxmi Nivas Serial: तन्वी कोलतेच्या जागी ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीने साकारली ‘सिंचना’ ही भूमिका

झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘लक्ष्मी निवास’ मधील सिंचना या भूमिकेत आता धनश्री पाटील दिसणार आहे. बिग बॉस मराठी Season 6 मध्ये सहभागी झाल्यामुळे तन्वी कोलतेने मालिकेतून एक्झिट घेतली होती.

Updated On: Jan 28, 2026 | 06:38 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

झी मराठीवर सर्वात जास्त पाहिल्या जाणाऱ्या मालिकेपैकी एक मालिका म्हणजे ‘लक्ष्मी निवास’! या मालिकेचा चाहतावर्ग फार मोठा आहे. आणि याच चाहत्यावर्गामुळे मालिकेची जुनी ‘सिंचना’ म्हणजेच तन्वी कोलतेला बिग बॉस मराठीच्या Season 6 मध्ये जाण्याची संधी मिळाली. पण बिग बॉसमुळे तन्वीला मालिकेतून Exit घ्यावी लागली होती. आता तिने साकारलेल्या पात्राला नवा चेहरा मिळाला आहे. तन्वीने मालिकेतून Exit घेतल्यानंतर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री धनश्री पाटील ‘सिंचना’ या पात्राची धुरा सांभाळणार आहे.

Bharti Singh ने रिव्हील केलं दुसऱ्या मुलाचं नाव, पती आणि गोला सोबत शेअर केली पहिली झलक

कोण आहे अभिनेत्री धनश्री पाटील?

अभिनेत्री धनश्री पाटील बहुगुणी कलाकार आहे. तिने भा2पाच्या ट्रॅव्हल शोसाठी होस्ट केलं आहे. ती एक उत्तम अँकर, डान्सर, इंटरटेनर तसेच उत्तम अभिनेत्रीदेखील आहे. तिचा सोशल मीडियावर चाहतावर्गही फार मोठा आहे. मालिकेत धनश्रीच्या एंट्रीने सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आले आहे. काही मालिकेच्या चाहत्यांना सिंचना या भूमिकेसाठी तन्वीच उत्तम असल्याचे वाटत आहे तर धनश्रीच्या चाहत्यांनी तिला तिच्या या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

तन्वी कोलतेने का सोडली मालिका?

धनश्रीच्या आधी तन्वी या पात्राला साकारत होती. तन्वी आता बिग बॉस मराठी Season 6 मध्ये स्पर्धक म्हणून खेळत आहे. तिला संपूर्ण महाराष्ट्र भरातून प्रेम मिळत आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे तन्वी हळूहळू महाराष्ट्रातील मराठी तरुणांची क्रश बनत चालली आहे. तन्वीने पहिल्याच आठवड्यात बिग बॉस मराठी season 6 च्या प्रेक्षकांच्या नजरेत स्थान मिळवले आहे कारण ती पहिल्याच आठवड्यात जास्त दिसून आलेल्या स्पर्धकांपैकी एक आहे.

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला यांच्या नात्यात दुरावा? अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांमध्ये खळबळ  

धनश्री आता या भूमिकेला न्याय देऊ शकते का? याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष तर राहणारच आहे. तसेच बिग बॉस मराठीमधील तन्वीच्या खेळाकडेही प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष आहे.

Web Title: Laxmi nivas serial this well known actress replaced tanvi kolte to play the role of sinchana

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 06:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zee Marathi Serial : “तू घराला लागलेली वाळवी”; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ऐश्वर्याचा खरा चेहरा समोर’
1

Zee Marathi Serial : “तू घराला लागलेली वाळवी”; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ऐश्वर्याचा खरा चेहरा समोर’

Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने ‘लाडकी लेक’ योजनेची घोषणा, ‘शुभ श्रावणी’ मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा निर्णय
2

Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने ‘लाडकी लेक’ योजनेची घोषणा, ‘शुभ श्रावणी’ मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा निर्णय

Marathi Serial : ‘जय जय स्वामी समर्थ’ मालिकेचा अंतिम अध्याय सुरु; स्वामींचे महानिर्वाणाचे गूढ संकेत !
3

Marathi Serial : ‘जय जय स्वामी समर्थ’ मालिकेचा अंतिम अध्याय सुरु; स्वामींचे महानिर्वाणाचे गूढ संकेत !

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य
4

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Laxmi Nivas Serial: तन्वी कोलतेच्या जागी ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीने साकारली ‘सिंचना’ ही भूमिका

Laxmi Nivas Serial: तन्वी कोलतेच्या जागी ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीने साकारली ‘सिंचना’ ही भूमिका

Jan 28, 2026 | 06:37 PM
जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ! अमेरिकाला सोडून ब्रिटीश PM चीनमध्ये दाखल, काय आहे नेमकं कारण?

जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ! अमेरिकाला सोडून ब्रिटीश PM चीनमध्ये दाखल, काय आहे नेमकं कारण?

Jan 28, 2026 | 06:30 PM
Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले

Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले

Jan 28, 2026 | 06:30 PM
Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट

Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट

Jan 28, 2026 | 06:27 PM
”आज घरातलं कुणीतरी आपल्यात नाही, खूप त्रास होतोय…”, अजित पवारांच्या निधनानंतर संकरशन कऱ्हाडेची भावूक पोस्ट, म्हणाला…

”आज घरातलं कुणीतरी आपल्यात नाही, खूप त्रास होतोय…”, अजित पवारांच्या निधनानंतर संकरशन कऱ्हाडेची भावूक पोस्ट, म्हणाला…

Jan 28, 2026 | 06:16 PM
Ajit Pawar Death News: अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन; पुण्यात दोन दिवसांची शासकीय सुट्टी जाहीर

Ajit Pawar Death News: अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन; पुण्यात दोन दिवसांची शासकीय सुट्टी जाहीर

Jan 28, 2026 | 06:10 PM
Ajit Pawar Plane Crash: “तो आवाज कानात घुमतो आहे”, अपघातापूर्वी अजित पवारांनी शेवटचा फोन कुणाला केला होता?

Ajit Pawar Plane Crash: “तो आवाज कानात घुमतो आहे”, अपघातापूर्वी अजित पवारांनी शेवटचा फोन कुणाला केला होता?

Jan 28, 2026 | 06:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM