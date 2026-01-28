Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण

टीव्ही इंडस्ट्रीतील सर्वात लोकप्रिय आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींपैकी एक, जेनिफर विंगेट तिच्या उत्कृष्ट अभिनय आणि शक्तिशाली पात्रांसाठी ओळखली जाते. ती सहसा तिच्या व्यावसायिक कामामुळे चर्चेत असते, परंतु यावेळी, तिचे करिअर नाही तर तिचे वैयक्तिक आयुष्य हे कारण आहे. अलिकडेच, जेनिफर दुसऱ्यांदा लग्न करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेनिफर विंगेटचे नाव प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता करण वाहीशी जोडले जात आहे. असे म्हटले जात आहे की ते दोघे लवकरच लग्न करू शकतात. हे वृत्त केवळ अफवा आहेत. जेनिफर किंवा करण वाही दोघांनीही या वृत्तांना दुजोरा दिलेला नाही आणि कोणत्याही टीमने अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.
जेनिफर विंगेट आणि करण वाही अलीकडेच “रायसिंघानी विरुद्ध रायसिंघानी” या वेब शोमध्ये एकत्र दिसले. त्यांच्या ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्यांच्यातील नाते आणि सहज अभिनयामुळे चाहत्यांना असा विश्वास वाटू लागला की कदाचित त्यांच्यात फक्त मैत्रीच नाही. शोच्या बाहेरही त्यांना चांगले मित्र म्हणून पाहिले गेले आहे. सोशल मीडियावर जेनिफर आणि करण वाहीच्या लग्नाच्या बातमीवर चाहते उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि लिहिले की जर ही बातमी खरी ठरली तर त्यांना खूप आनंद होईल. काही चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की करण वाही जेनिफरसाठी एक उत्तम जोडीदार असू शकतो, कारण त्यांच्यातील परस्पर समज आणि आराम स्पष्टपणे दिसून येतो.
जेनिफर विंगेटचे वैयक्तिक आयुष्य यापूर्वीही चर्चेत राहिले आहे. तिचे पहिले लग्न २०१२ मध्ये टीव्ही अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हरसोबत झाले होते. दोघांची भेट “दिल मिल गए” या लोकप्रिय शोच्या सेटवर झाली होती. हे नाते फार काळ टिकले नाही आणि २०१४ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर जेनिफरने पूर्णपणे तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित केले. या काळात, तिचे नाव अभिनेता तनुज विरवानीशीही जोडले गेले होते, परंतु दोघांनी नेहमीच ते चांगले मित्र असल्याचे सांगितले.
