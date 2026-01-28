Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Jennifer Winget To Remarry Actress Linked To A Karan 12 Years After Her Divorce Wedding Buzz Grows

Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण

जेनिफर दुसऱ्यांदा लग्न करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेनिफर विंगेटचे नाव प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याशी जोडले जात आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 06:47 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

टीव्ही इंडस्ट्रीतील सर्वात लोकप्रिय आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींपैकी एक, जेनिफर विंगेट तिच्या उत्कृष्ट अभिनय आणि शक्तिशाली पात्रांसाठी ओळखली जाते. ती सहसा तिच्या व्यावसायिक कामामुळे चर्चेत असते, परंतु यावेळी, तिचे करिअर नाही तर तिचे वैयक्तिक आयुष्य हे कारण आहे. अलिकडेच, जेनिफर दुसऱ्यांदा लग्न करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेनिफर विंगेटचे नाव प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता करण वाहीशी जोडले जात आहे. असे म्हटले जात आहे की ते दोघे लवकरच लग्न करू शकतात. हे वृत्त केवळ अफवा आहेत. जेनिफर किंवा करण वाही दोघांनीही या वृत्तांना दुजोरा दिलेला नाही आणि कोणत्याही टीमने अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.

जेनिफर विंगेट आणि करण वाही अलीकडेच “रायसिंघानी विरुद्ध रायसिंघानी” या वेब शोमध्ये एकत्र दिसले. त्यांच्या ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्यांच्यातील नाते आणि सहज अभिनयामुळे चाहत्यांना असा विश्वास वाटू लागला की कदाचित त्यांच्यात फक्त मैत्रीच नाही. शोच्या बाहेरही त्यांना चांगले मित्र म्हणून पाहिले गेले आहे. सोशल मीडियावर जेनिफर आणि करण वाहीच्या लग्नाच्या बातमीवर चाहते उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि लिहिले की जर ही बातमी खरी ठरली तर त्यांना खूप आनंद होईल. काही चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की करण वाही जेनिफरसाठी एक उत्तम जोडीदार असू शकतो, कारण त्यांच्यातील परस्पर समज आणि आराम स्पष्टपणे दिसून येतो.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट

जेनिफर विंगेटचे वैयक्तिक आयुष्य यापूर्वीही चर्चेत राहिले आहे. तिचे पहिले लग्न २०१२ मध्ये टीव्ही अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हरसोबत झाले होते. दोघांची भेट “दिल मिल गए” या लोकप्रिय शोच्या सेटवर झाली होती. हे नाते फार काळ टिकले नाही आणि २०१४ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर जेनिफरने पूर्णपणे तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित केले. या काळात, तिचे नाव अभिनेता तनुज विरवानीशीही जोडले गेले होते, परंतु दोघांनी नेहमीच ते चांगले मित्र असल्याचे सांगितले.

अजित पवारांचे चित्रपटसृष्टीशी होतं विशेष नातं, मुलाला टीव्हीवर पाहण्याची वडिलांची इच्छा; दादांनी का निवडला राजकारणाचा मार्ग?

Web Title: Jennifer winget to remarry actress linked to a karan 12 years after her divorce wedding buzz grows

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 06:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला यांच्या नात्यात दुरावा? अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांमध्ये खळबळ
1

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला यांच्या नात्यात दुरावा? अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांमध्ये खळबळ

Bharti Singh ने रिव्हील केलं दुसऱ्या मुलाचं नाव, पती आणि गोला सोबत शेअर केली पहिली झलक
2

Bharti Singh ने रिव्हील केलं दुसऱ्या मुलाचं नाव, पती आणि गोला सोबत शेअर केली पहिली झलक

“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला
3

“काजळवाली” गाणं प्रदर्शित; निखिल कोष्टी आणि आचल चव्हाणची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

एक नाही, दोन अवतार! नील भट्टची ‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये दमदार एन्ट्री, मालिकेबाबत व्यक्त केला खास अनुभव
4

एक नाही, दोन अवतार! नील भट्टची ‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये दमदार एन्ट्री, मालिकेबाबत व्यक्त केला खास अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण

Jennifer Winget पुन्हा संसार थाटणार? घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी अभिनेत्री पुन्हा ‘करण’च्या प्रेमात? लग्नाच्या चर्चांना उधाण

Jan 28, 2026 | 06:47 PM
Laxmi Nivas Serial: तन्वी कोलतेच्या जागी ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीने साकारली ‘सिंचना’ ही भूमिका

Laxmi Nivas Serial: तन्वी कोलतेच्या जागी ‘ही’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीने साकारली ‘सिंचना’ ही भूमिका

Jan 28, 2026 | 06:37 PM
जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ! अमेरिकाला सोडून ब्रिटीश PM चीनमध्ये दाखल, काय आहे नेमकं कारण?

जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ! अमेरिकाला सोडून ब्रिटीश PM चीनमध्ये दाखल, काय आहे नेमकं कारण?

Jan 28, 2026 | 06:30 PM
Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले

Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले

Jan 28, 2026 | 06:30 PM
Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट

Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट

Jan 28, 2026 | 06:27 PM
”आज घरातलं कुणीतरी आपल्यात नाही, खूप त्रास होतोय…”, अजित पवारांच्या निधनानंतर संकरशन कऱ्हाडेची भावूक पोस्ट, म्हणाला…

”आज घरातलं कुणीतरी आपल्यात नाही, खूप त्रास होतोय…”, अजित पवारांच्या निधनानंतर संकरशन कऱ्हाडेची भावूक पोस्ट, म्हणाला…

Jan 28, 2026 | 06:16 PM
Ajit Pawar Death News: अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन; पुण्यात दोन दिवसांची शासकीय सुट्टी जाहीर

Ajit Pawar Death News: अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन; पुण्यात दोन दिवसांची शासकीय सुट्टी जाहीर

Jan 28, 2026 | 06:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM