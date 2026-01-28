Plane Accident Averted: चाललंय तरी काय? विमान दुर्घटना टळली! माजी उपमुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात निधन झाले. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) पुष्टी केली की विमान लँडिंग दरम्यान धावपट्टीवर कोसळले आणि आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले, ज्यामध्ये अजित पवारांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. याचदरम्यान जयपूर विमानतळावर एअर इंडियाच्या दुसऱ्या विमानाला लँडिंगमध्ये समस्या आल्या. दिल्लीहून जयपूरला येणारे विमान AI-1719 पहिल्याच प्रयत्नात उतरू शकले नाही. धावपट्टीला स्पर्श केल्यानंतर विमान धावपट्टीवर परतले.
दुसऱ्या प्रयत्नात वैमानिकाने दुपारी १:०५ वाजता लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त आहे. धावपट्टीला स्पर्श केल्यानंतर विमान धावपट्टीवर परतले. सँडिंग अॅप्रोच असंतुलनामुळे लँडिंग अयशस्वी झाले. १० मिनिटांनंतर दुसऱ्या प्रयत्नात यशस्वी लँडिंग झाले. काँग्रेसचे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा हे देखील त्याच विमानात होते. तांत्रिक माहितीनुसार, विमान खाली उतरताच पायलटला तांत्रिक समस्या जाणवली. पायलटने ताबडतोब विवेकाचा वापर केला आणि पुन्हा टेकऑफ केले. सुमारे १० मिनिटे चक्कर मारल्यानंतर, दुसऱ्या प्रयत्नात विमान सुरक्षितपणे उतरले.
विमानातील सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. काँग्रेसचे राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा देखील त्याच विमानात जयपूरला पोहोचले. विमान सुरक्षितपणे उतरल्यानंतर काँग्रेसचे राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा विमानातून बाहेर पडले. विमानतळावर आधीच उपस्थित असलेले पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंग दोतासरा यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.
विमान प्रवासाची भीती सोडून, रंधावा आता काँग्रेसच्या “पंचायत राज सशक्तीकरण परिषदे” मध्ये सहभागी होत आहेत. आगामी नागरी आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये विजयाचा आराखडा तयार करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण मतदारांशी जोडण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी काँग्रेसने रणनीती विकसित केली आहे.
बुधवारी सकाळी ८:४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंग दरम्यान एक चार्टर्ड विमान कोसळले. या अपघातात ६६ वर्षीय अजित पवार यांचे सुरक्षा रक्षक, दोन वैमानिक आणि एका महिला क्रू मेंबरसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीसाठी एका रॅलीला संबोधित करण्यासाठी अजित पवार बारामती येथे आले होते. महाराष्ट्र विमान वाहतूक विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की विमान बारामती विमानतळावर लँडिंगसाठी येत होते. सुरुवातीला पायलटला धावपट्टी स्पष्ट दिसत नव्हती, म्हणून त्याने विमान जास्त उंचीवर उचलले. बारामतीच्या धावपट्टी ११ वर लँडिंग करण्याचा दुसरा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि अपघात झाला.