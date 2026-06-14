हे आहेत जगातील 10 सर्वात मजबूत आणि महागडे हेल्मेट ब्रँड्स आणि त्यांचे प्रसिद्ध मॉडेल्स! जाणून घ्या

मोटरसायकल चालवताना हेल्मेट हा केवळ नियम पाळण्यासाठी वापरायचे सुरक्षा उपकरण नसून तो रायडरच्या जीवाचे संरक्षण करणारे सर्वात महत्त्वाचे साथीदार असते. जगभरातील अनेक कंपन्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कार्बन फायबर साहित्य आणि उच्च दर्जाच्या सुरक्षा मानकांचा वापर करून प्रीमियम हेल्मेट्स तयार करतात. काही हेल्मेट्स त्यांच्या मजबुती, सुरक्षितता आणि रेसिंग तंत्रज्ञानामुळे लाखो रुपयांच्या किंमतीत विकली जातात. MotoGP आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये वापरली जाणारी ही हेल्मेट्स वेग, आराम आणि संरक्षण यांचा उत्कृष्ट संगम मानली जातात. चला तर मग, जगातील १० सर्वात मजबूत आणि महागड्या हेल्मेट कंपन्या आणि त्यांच्या लोकप्रिय मॉडेल्सची माहिती जाणून घेऊया.