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हे आहेत जगातील 10 सर्वात मजबूत आणि महागडे हेल्मेट ब्रँड्स आणि त्यांचे प्रसिद्ध मॉडेल्स! जाणून घ्या

मोटरसायकल चालवताना हेल्मेट हा केवळ नियम पाळण्यासाठी वापरायचे सुरक्षा उपकरण नसून तो रायडरच्या जीवाचे संरक्षण करणारे सर्वात महत्त्वाचे साथीदार असते. जगभरातील अनेक कंपन्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कार्बन फायबर साहित्य आणि उच्च दर्जाच्या सुरक्षा मानकांचा वापर करून प्रीमियम हेल्मेट्स तयार करतात. काही हेल्मेट्स त्यांच्या मजबुती, सुरक्षितता आणि रेसिंग तंत्रज्ञानामुळे लाखो रुपयांच्या किंमतीत विकली जातात. MotoGP आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये वापरली जाणारी ही हेल्मेट्स वेग, आराम आणि संरक्षण यांचा उत्कृष्ट संगम मानली जातात. चला तर मग, जगातील १० सर्वात मजबूत आणि महागड्या हेल्मेट कंपन्या आणि त्यांच्या लोकप्रिय मॉडेल्सची माहिती जाणून घेऊया.

Updated On: Jun 14, 2026 | 07:23 PM
हे आहेत जगातील 10 सर्वात मजबूत आणि महागडे हेल्मेट ब्रँड्स आणि त्यांचे प्रसिद्ध मॉडेल्स! जाणून घ्या
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1 / 10 AGV – Pista GP RR किंमत: ₹1.2 लाख ते ₹1.8 लाख, AGV हे इटलीतील प्रीमियम हेल्मेट ब्रँड असून MotoGP मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. Pista GP RR हे पूर्ण कार्बन फायबरपासून बनवलेले असून FIM रेसिंग होमोलोगेशन मिळवणाऱ्या हेल्मेटपैकी एक आहे. उत्कृष्ट एरोडायनॅमिक्स, व्हेंटिलेशन आणि उच्च सुरक्षितता हे याचे वैशिष्ट्य आहे.

AGV – Pista GP RR किंमत: ₹1.2 लाख ते ₹1.8 लाख, AGV हे इटलीतील प्रीमियम हेल्मेट ब्रँड असून MotoGP मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. Pista GP RR हे पूर्ण कार्बन फायबरपासून बनवलेले असून FIM रेसिंग होमोलोगेशन मिळवणाऱ्या हेल्मेटपैकी एक आहे. उत्कृष्ट एरोडायनॅमिक्स, व्हेंटिलेशन आणि उच्च सुरक्षितता हे याचे वैशिष्ट्य आहे.

2 / 10 Shoei – X-Fifteen किंमत: ₹70,000 ते ₹1.1 लाख, जपानी Shoei कंपनीची हेल्मेट्स त्यांच्या आरामदायी फिटिंग आणि सुरक्षिततेसाठी प्रसिद्ध आहेत. X-Fifteen हे MotoGP तंत्रज्ञानावर आधारित असून उच्च वेगावर स्थिरता आणि उत्कृष्ट आवाज नियंत्रण प्रदान करते.

Shoei – X-Fifteen किंमत: ₹70,000 ते ₹1.1 लाख, जपानी Shoei कंपनीची हेल्मेट्स त्यांच्या आरामदायी फिटिंग आणि सुरक्षिततेसाठी प्रसिद्ध आहेत. X-Fifteen हे MotoGP तंत्रज्ञानावर आधारित असून उच्च वेगावर स्थिरता आणि उत्कृष्ट आवाज नियंत्रण प्रदान करते.

3 / 10 Arai – RX-7V EVO किंमत: ₹75,000 ते ₹1.3 लाख, Arai हेल्मेट्स हाताने तयार केली जातात. RX-7V EVO मॉडेलमध्ये प्रगत शेल डिझाइन, उत्कृष्ट इम्पॅक्ट संरक्षण आणि जागतिक दर्जाची सुरक्षा मिळते.

Arai – RX-7V EVO किंमत: ₹75,000 ते ₹1.3 लाख, Arai हेल्मेट्स हाताने तयार केली जातात. RX-7V EVO मॉडेलमध्ये प्रगत शेल डिझाइन, उत्कृष्ट इम्पॅक्ट संरक्षण आणि जागतिक दर्जाची सुरक्षा मिळते.

4 / 10 Schuberth – C5 किंमत: ₹60,000 ते ₹90,000 ,जर्मनीतील Schuberth हे टूरिंग रायडर्समध्ये लोकप्रिय आहे. C5 हे फ्लिप-अप हेल्मेट असून आराम, कमी आवाज आणि कम्युनिकेशन सिस्टीमसाठी प्रसिद्ध आहे.

Schuberth – C5 किंमत: ₹60,000 ते ₹90,000 ,जर्मनीतील Schuberth हे टूरिंग रायडर्समध्ये लोकप्रिय आहे. C5 हे फ्लिप-अप हेल्मेट असून आराम, कमी आवाज आणि कम्युनिकेशन सिस्टीमसाठी प्रसिद्ध आहे.

5 / 10 Bell Helmets – Race Star Flex DLX किंमत: ₹60,000 ते ₹95,000. Bell ही अमेरिकेतील प्रतिष्ठित कंपनी आहे. Flex Impact Liner तंत्रज्ञानामुळे विविध प्रकारच्या अपघातांमध्ये डोक्याचे उत्तम संरक्षण मिळते.

Bell Helmets – Race Star Flex DLX किंमत: ₹60,000 ते ₹95,000. Bell ही अमेरिकेतील प्रतिष्ठित कंपनी आहे. Flex Impact Liner तंत्रज्ञानामुळे विविध प्रकारच्या अपघातांमध्ये डोक्याचे उत्तम संरक्षण मिळते.

6 / 10 HJC -RPHA 1 किंमत: ₹55,000 ते ₹85,000, HJC ही जगातील सर्वाधिक हेल्मेट उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. RPHA 1 हे रेस-ग्रेड हेल्मेट असून हलके आणि अत्यंत सुरक्षित आहे.

HJC -RPHA 1 किंमत: ₹55,000 ते ₹85,000, HJC ही जगातील सर्वाधिक हेल्मेट उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. RPHA 1 हे रेस-ग्रेड हेल्मेट असून हलके आणि अत्यंत सुरक्षित आहे.

7 / 10 Shark- Aeron GP किंमत: ₹80,000 ते ₹1.4 लाख, MotoGP साठी विकसित केलेले हे हेल्मेट कार्बन फायबर आणि अत्याधुनिक एरोडायनॅमिक्ससह येते. उच्च वेगावर उत्कृष्ट स्थिरता प्रदान करते.

Shark- Aeron GP किंमत: ₹80,000 ते ₹1.4 लाख, MotoGP साठी विकसित केलेले हे हेल्मेट कार्बन फायबर आणि अत्याधुनिक एरोडायनॅमिक्ससह येते. उच्च वेगावर उत्कृष्ट स्थिरता प्रदान करते.

8 / 10 Nolan – X-804 RS Ultra Carbon किंमत: ₹70,000 ते ₹1 लाख, अल्ट्रा-कार्बन शेल, कमी वजन आणि रेसिंग-केंद्रित डिझाइनमुळे हे हेल्मेट व्यावसायिक रायडर्समध्ये लोकप्रिय आहे.

Nolan – X-804 RS Ultra Carbon किंमत: ₹70,000 ते ₹1 लाख, अल्ट्रा-कार्बन शेल, कमी वजन आणि रेसिंग-केंद्रित डिझाइनमुळे हे हेल्मेट व्यावसायिक रायडर्समध्ये लोकप्रिय आहे.

9 / 10 Airoh – GP 800 किंमत: ₹70,000 ते ₹1.2 लाख, Airoh चे GP 800 हे MotoGP अनुभवावर आधारित विकसित करण्यात आले आहे. कार्बन फायबर रचना आणि उच्च दर्जाचे व्हेंटिलेशन यामुळे हे प्रीमियम श्रेणीत गणले जाते.

Airoh – GP 800 किंमत: ₹70,000 ते ₹1.2 लाख, Airoh चे GP 800 हे MotoGP अनुभवावर आधारित विकसित करण्यात आले आहे. कार्बन फायबर रचना आणि उच्च दर्जाचे व्हेंटिलेशन यामुळे हे प्रीमियम श्रेणीत गणले जाते.

10 / 10 Kabuto – F-17 किंमत: ₹45,000 ते ₹80,000, Kabuto ही जपानमधील वेगाने लोकप्रिय होत असलेली प्रीमियम कंपनी आहे. F-17 मॉडेल हलके, मजबूत आणि उत्कृष्ट एरोडायनॅमिक्ससह उपलब्ध आहे.

Kabuto – F-17 किंमत: ₹45,000 ते ₹80,000, Kabuto ही जपानमधील वेगाने लोकप्रिय होत असलेली प्रीमियम कंपनी आहे. F-17 मॉडेल हलके, मजबूत आणि उत्कृष्ट एरोडायनॅमिक्ससह उपलब्ध आहे.

Web Title: Worlds top 10 best helmets automobile

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Published On: Jun 14, 2026 | 07:21 PM

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