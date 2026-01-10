Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Fortuner च्या पाठोपाठ आता Toyota ची ‘ही’ कार देखील महागली! 48,000 रुपयांपर्यंत केली वाढ

नुकतेच टोयोटाने फॉर्च्युनरच्या किमतीत वाढ केल्यानंतर आता त्यांनी Innova Crysta आणि Hycross च्या किमतीत सुद्धा वाढ केली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:02 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • नुकतेच टोयोटा फॉर्च्युनरच्या किमतीत वाढ
  • आता Toyota Innova Crysta आणि Hycross च्या किमतीत वाढ
  • जाणून घ्या नवीन किंमत
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम आघाडीच्या ऑटो कंपन्या आहेत. अशीच एक लोकप्रिय वाहन उत्पादक कंपनी म्हणजे Toyota Motors. टोयोटाने देशात अनेक लोकप्रिय कार ऑफर केल्या आहेत. मात्र, नवीन वर्षात कंपनीने त्यांची सर्वाधिक लोकप्रिय असणारी एसयूव्ही Fortuner च्या किमतीत वाढ केली. आता त्यांनी Toyota Innova Crysta आणि Hycross च्या किमतीत देखील वाढ केली आहे.

तर दुसरीकडे, Taisor, Hyryder, Rumion, Hilux, Camry, Vellfire आणि Land Cruiser 300 च्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. टोयोटाने केवळ किमती वाढवल्या नाहीत तर काही मॉडेल्सच्या व्हेरिएंट लाइन-अपमध्येही सुधारणा केली आहे.

Hyundai कडून Discount Offer जाहीर! ‘या’ कारवर सर्वाधिक पैसे वाचवण्याची संधी

Innova Crysta ची नवीन किंमत

टोयोटाची डिझेल लॅडर-फ्रेम MPV, इनोव्हा क्रिस्टाची किंमत जानेवारी 2026 मध्ये 33000 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. इनोव्हा क्रिस्टाची किंमत आता 18.99 लाख ते 25.53 लाख रुपयांपर्यंत आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही इनोव्हा क्रिस्टाची खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त बजेट करावे लागेल.

Innova Hycross ची नवीन किंमत

जानेवारी 2026 मध्ये, इनोव्हा हायक्रॉसच्या खरेदीदारांना मोठा धक्का बसला आहे. या कारच्या किमतीत 48000 रुपयांपर्यंतची वाढ करण्यात आली आहे. इनोव्हा हायक्रॉसची नवीन एक्स-शोरूम किंमत 19.15 लाख ते 32.38 लाख रुपयांपर्यंत आहे. Base G व्हेरिएंट बंद करण्यात आला आहे. Hycross च्या हायब्रिड आणि टॉप-ऑफ-द-लाइन व्हेरिएंटच्या खरेदीदारांना थेट फटका बसला आहे.

Fortuner च्या किमतीत देखील वाढ

जानेवारी 2026 मध्ये Toyota Fortuner (Legender सह) च्या किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. आता या SUV ची एक्स-शोरूम किंमत 34.16 लाख रुपयांपासून 49.59 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. एकूणच पाहता Fortuner आता पूर्वीपेक्षा अधिक महाग झाली आहे.

2.5 लाखांची सूट देऊन सुद्धा Kawasaki Ninja च्या ‘या’ Bike ची किंमत तब्बल 18.29 लाख रुपये!

कोणत्या वाहनांच्या किमतीत बदल नाही?

मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे Toyota च्या काही मॉडेल्सच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामध्ये Taisor, Hyryder, Rumion, Hilux, Camry, Vellfire आणि Land Cruiser 300 या गाड्यांचा समावेश आहे.

Web Title: Fortuner toyota innova crysta and hycross price increased

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
1

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
2

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
3

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
4

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

Jan 21, 2026 | 08:24 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Jan 21, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 08:15 AM
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM