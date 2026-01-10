Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hyundai कडून Discount Offer जाहीर! ‘या’ कारवर सर्वाधिक पैसे वाचवण्याची संधी

ह्युंदाई मोटर्स ही देशातील एक आघाडीची ऑटो कंपनी. नुकतेच या कंपनीने त्यांच्या कार्सवर आकर्षक डिस्काउंट जाहीर केले आहे. चला जाणून घेऊयात, कोणत्या कारवर सर्वाधिक डिस्काउंट मिळत आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 05:39 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • Hyundai मोटर्सच्या कारवर डिस्काउंट ऑफर जाहीर
  • जानेवारी 2026 मध्ये ऑफरचा घेता येणार लाभ
  • Hyundai Exter वर सर्वाधिक डिस्काउंट
जानेवारी 2026 मध्ये Hyundai India ने आपल्या जवळपास संपूर्ण पॅसेंजर व्हेईकलवर आकर्षक कन्झ्युमर डिस्काउंट ऑफर्स जाहीर केले आहेत. या ऑफर्समध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज किंवा स्क्रॅपेज बोनस तसेच निवडक कॉर्पोरेट आणि सरकारी सवलतींचा समावेश आहे. मात्र, सवलतीची रक्कम मॉडेल, व्हेरिएंट, फ्युएल टाइप आणि शहरानुसार वेगवेगळी असू शकते. या डिस्काउंट यादीत Exter, Hyundai i20, Grand i10 Nios, Verna, Alcazar आणि Creta यांचा समावेश आहे. चला तर मग, कोणत्या Hyundai कारवर किती सूट मिळते ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

ह्युंदाई एक्स्टर (Hyundai Exter)

Hyundai ची सर्वात छोटी SUV असलेल्या Exter वर 98,000 रुपयांपर्यंतची सूट दिली जात आहे. Exter ची एक्स-शोरूम किंमत 5.64 लाख रुपयांपासून 9.38 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

ह्युंदाई आय20 (Hyundai i20)

Hyundai i20 वर या महिन्यात 95,000 रुपयांपर्यंतचा डिस्काउंट उपलब्ध आहे. यामध्ये निवडक पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंट्सवर सर्वाधिक फायदा मिळतो. तर i20 N Line वर 87,000 रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे. i20 ची एक्स-शोरूम किंमत 6.87 लाख रुपयांपासून 11.53 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

ह्युंदाई ग्रँड आय10 निओस (Hyundai Grand i10 Nios)

Grand i10 Nios वर 89,000 रुपयांपर्यंतचा डिस्काउंट दिला जात आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 5.66 लाख रुपयांपासून 7.92 लाख रुपयांपर्यंत आहे. ही कार Maruti Swift आणि Tata Tiago ला थेट टक्कर देते.

ह्युंदाई व्हर्ना (Hyundai Verna)

Hyundai Verna च्या टर्बो पेट्रोल आणि नॉन-टर्बो पेट्रोल दोन्ही व्हेरिएंट्सवर 70,000 रुपयांपर्यंतची सूट मिळत आहे. Verna ची किंमत 10.79 लाख रुपयांपासून 17.13 लाख रुपयांपर्यंत आहे. ही सेडान Honda City, Skoda Slavia आणि Volkswagen Virtus यांच्याशी स्पर्धा करते.

ह्युंदाई अल्काझार (Hyundai Alcazar)

Hyundai Alcazar वर एकूण 65,000 रुपयांपर्यंतची सूट दिली जात आहे. यामध्ये कॅश डिस्काउंट आणि एक्सचेंज/स्क्रॅपेज बोनसचा समावेश आहे. या थ्री-रो SUV ची किंमत 14.50 लाख रुपयांपासून 21.06 लाख रुपयांपर्यंत आहे. Alcazar ही Tata Safari, MG Hector आणि Mahindra XUV700 ला टक्कर देते.

महत्वाची सूचना

वरील वाहनांसोबतच अन्य वाहनांवर सुद्धा डिस्काउंट मिळत आहे. हे डिस्काउंट ऑफर्स तुमच्या जवळील शोरुमनुसार बदलू शकतात.

Published On: Jan 10, 2026 | 05:39 PM

