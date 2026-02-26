Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Skoda च्या 'या' कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

स्कोडाच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय आहेत, अशीच एक कार म्हणजे Skoda Kylaq. नुकतेच, या कारवर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर जाहीर करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:45 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • Skoda Kylaq वर डिस्कॉऊंट ऑफर जाहीर
  • 2025 च्या मॉडेलवर 50 हजार तर 2026 वर 30 हजारांची सूट
  • जाणून घ्या फीचर्स
जर तुम्ही देखील एका उत्तम कारच्या शोधात असेल जिच्यावर आकर्षक डिस्कॉऊंट मिळत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. स्कोडा या ऑटो कंपनीने त्यांच्या लोकप्रिय कारवर डिस्काउंट ऑफर जाहीर केली आहे.

भारतात Skoda Auto कडून विविध सेगमेंटमध्ये वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये कंपनीकडून Skoda Kylaq ही एसयूव्ही ऑफर केली जाते. मीडिया रिपोर्टनुसार, या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये ही एसयूव्ही खरेदी केल्यास ग्राहकांना हजारो रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळत आहे. या कारवर नेमकी किती सूट मिळू शकते? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Tata Motors च्या EVs खरेदी करण्याची तयारी करताय? पाहिलं समजून घ्या C 75 चे गणित

Skoda Kylaq वर आकर्षक ऑफर्स

रिपोर्ट्सनुसार, Skoda Kylaq च्या 2025 आणि 2026 मॉडेल वर्षातील युनिट्सवर कंपनीकडून विशेष डिस्काउंट ऑफर दिल्या जात आहेत. त्यामुळे या महिन्यात कार खरेदी करणाऱ्यांना चांगली आर्थिक बचत करता येऊ शकते.

किती होऊ शकते बचत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2025 मधील उरलेल्या युनिट्स खरेदी केल्यास सुमारे 50 हजार रुपयांपर्यंत बचत करता येऊ शकते. तर 2026 मॉडेल वर्षातील युनिट्सवर कमाल 30 हजार रुपयांपर्यंत सूट दिली जात आहे.

फीचर्स

Skoda Kylaq मध्ये शायनी ब्लॅक फ्रंट ग्रिल, 17 इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेललाइट्स यांसारखी आकर्षक एक्सटिरिअर फीचर्स दिली आहेत.

3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

यासोबतच ड्रायव्हर आणि को-ड्रायव्हरसाठी 6-वे इलेक्ट्रिक अ‍ॅडजस्टेबल सीट्स, फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20.32 सेमी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, 25.6 सेमी इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि ट्रंकमध्ये तीन किलो वजन सहन करणारा हुक यांसारखी आधुनिक फीचर्सही दिली आहेत.

दमदार इंजिन

या एसयूव्हीमध्ये 1.0 लिटर क्षमतेचे TSI इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 85 किलोवॅट पॉवर आणि 178 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. गाडीत 6-स्पीड मॅन्युअल आणि DCT ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

किंमत

भारतात Skoda Kylaq ची एक्स-शोरूम किंमत 7.59 लाख रुपयांपासून सुरू होते. तर टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 12.99 लाख रुपये इतकी आहे.

Web Title: Skoda kylaq discount offer on 2025 and 2026 models

Published On: Feb 26, 2026 | 05:45 PM

Skoda च्या ‘या’ कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

Skoda च्या ‘या’ कारवर मिळतंय हजारो रुपयांचे डिस्काउंट, जाणून घ्या विशेष Discount Offer बद्दल

Feb 26, 2026 | 05:45 PM
