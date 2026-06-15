‘An Apple a Day’ फक्त म्हण नाही! सकाळी रिकाम्या पोटी सफरचंद खाल्ल्यास मिळतात ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Hair Care Tips: केस खूप गळतात? ‘या’ पोषक तत्वांच्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करू नका; ठरू शकते धोकादायक
सकाळी रिकाम्या पोटी सफरचंद खाण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पचनसंस्था मजबूत होणे. सफरचंदामध्ये पेक्टिन नावाचे विद्राव्य फायबर असते, जे आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होण्यास मदत होते आणि पचनक्रिया सुरळीत राहते. तसेच हे फायबर पोट अधिक वेळ भरल्यासारखे ठेवते, त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही.
वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठीही सफरचंद फायदेशीर ठरू शकते. कमी कॅलरी आणि जास्त फायबरमुळे ते दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना निर्माण करते. यामुळे अनावश्यक खाणे आणि क्रेव्हिंग कमी होते. यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास आणि कमी होण्यास मदत मिळते. याशिवाय सफरचंदातील नैसर्गिक साखर शरीराला झटपट ऊर्जा देते, परंतु रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढू देत नाही.
सफरचंदाचे नियमित सेवन हृदयाच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जाते. यातील अँटीऑक्सिडंट्स, फ्लॅव्होनॉइड्स आणि पोटॅशियम सारखे पोषक घटक वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि हृदयविकारांचा धोका कमी होऊ शकतो. तसेच व्हिटॅमिन सी आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून शरीराला संसर्गांपासून संरक्षण देतात.
याशिवाय सफरचंदातील पोषक घटक त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरतात. कोलेजन निर्मितीस मदत करणारे व्हिटॅमिन सी त्वचेला नैसर्गिक चमक देण्यास मदत करते. काही संशोधनांनुसार सफरचंदातील अँटीऑक्सिडंट्स मेंदूच्या कार्यक्षमतेलाही चालना देऊ शकतात. मात्र ज्यांना अॅसिडिटी किंवा पचनासंबंधित त्रास असेल त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच रिकाम्या पोटी सफरचंद खावे. एकूणच, दिवसाची सुरुवात सफरचंदाने केल्यास शरीराला अनेक महत्त्वाचे आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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