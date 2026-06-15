Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Uday Samant Reacts On Rumours Of Shivsena Uddhav Thackeray Camp Mp Split Operation Tiger

ठाकरे गटाचे खासदार फुटणार? ‘ऑपरेशन टायगर’ बद्दल उदय सामंतांचे मोठे वक्तव्य

Updated On: Jun 15, 2026 | 08:13 PM IST
जाहिरात
सारांश

'ऑपरेशन टायगर' च्या अंतर्गत ठाकरे गटातील काही खासदार वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चाना उधाण आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता शिवसेना नेते आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.

'ऑपरेशन टायगर' बद्दल उदय सामंतांचे मोठे वक्तव्य

'ऑपरेशन टायगर' बद्दल उदय सामंतांचे मोठे वक्तव्य

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून ‘ऑपरेशन टायगर’ राबवले जात असल्याचा दावा केला जात असून, याचऑपरेशन टायगरच्या अंतर्गत ठाकरे गटातील काही खासदार वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चाना उधाण आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता शिवसेना नेते आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.

काय म्हणाले उदय सामंत ?

उदय सामंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील कथित खासदारफुटीच्या चर्चांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी ठाकरे गटाच्या कोणत्याही खासदारासोबत संपर्क नसल्याचे सांगत अशी कोणतीही मिटिंग झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. आम्हाला ऑपरेशन टायगरची गरज नाही, असे म्हणत त्यांनी ऑपरेशन टायगरबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. यावेळी त्यांनी संजय राऊतांवरदेखील भाष्य करतसंजय राऊतांनी उबाठाचं अस्तित्व टिकवलं आहे,’ असे म्हंटले आहे. उदय सामंतांच्या विधानामुळे ठाकरेंचे खासदार शिंदेंच्या संपर्कात नसल्याचे समाजत असले तरीही, येणाऱ्या काळात राजकीय घडामोडी अधिक स्पष्ट होतील.

ऑपरेशन टायगरची ठाकरेंना धास्ती? खासदार फुटीबाबत संजय राऊतांचे मोठे विधान

खासदारांपाठोपाठ आता ठाकरेंच्या आमदारांचीही होणार बैठक

कथित खासदारफुटीच्या चर्चांवरून शिवसेना ठाकरे गटाकडून खासदारांची बैठक पार पडली होती. आता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडून आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. सोमवारी 22 जून रोजी दुपारी चार वाजता हि मिटिंग ठेवण्यात आली असून मंत्रालयासमोरीलशिवालययेथे हि बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत विधिमंडळ पक्षाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सर्व सदस्य सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मार्गदर्शन करणार आहेत.

कथित खासदारफुटीवरून संजय राऊतांचे मोठे विधान

कथित खासदारफुटीवरून संजय राऊत म्हणाले की, “शिवसेनेचा एकच गट असून तो खासदार अरविंद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. खासदार फुटू शकतात, अशा चर्चा आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून ऐकत आहोत. काल सर्व खासदार उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात होते. आज सकाळीदेखील आमचे खासदारांशी बोलणे झाले आहे.”

लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्र सादर करण्याच्या चर्चांबाबत विचारले असता राऊत म्हणाले, “आज उद्धव ठाकरे आणि संजय देशमुख यांच्यात काही कामानिमित्त चर्चा झाली. आणखी दोन खासदारांशीही ठाकरे यांनी संवाद साधला आहे. तरीही काही खासदार अध्यक्षांना पत्र द्यायला गेले असतील असे वाटत असेल, तर त्या पत्राचा मसुदा समोर आल्यावरच त्याबाबत बोलू.”

Sanjay Nirupam : ‘अहंकारामुळेच उबाठा बुडेल’; उद्धव ठाकरेंवर संजय निरुपमांचा घणाघात

Web Title: Uday samant reacts on rumours of shivsena uddhav thackeray camp mp split operation tiger

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 08:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Nirupam : ‘अहंकारामुळेच उबाठा बुडेल’; उद्धव ठाकरेंवर संजय निरुपमांचा घणाघात
1

Sanjay Nirupam : ‘अहंकारामुळेच उबाठा बुडेल’; उद्धव ठाकरेंवर संजय निरुपमांचा घणाघात

ऑपरेशन टायगरची ठाकरेंना धास्ती? खासदार फुटीबाबत संजय राऊतांचे मोठे विधान
2

ऑपरेशन टायगरची ठाकरेंना धास्ती? खासदार फुटीबाबत संजय राऊतांचे मोठे विधान

Maharashtra Politics: राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? ठाकरे गटाचे ५ खासदार मुख्यमंत्री शिंदेंच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांना उधाण
3

Maharashtra Politics: राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? ठाकरे गटाचे ५ खासदार मुख्यमंत्री शिंदेंच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांना उधाण

गोकुळ गितेंची माघार तरी महायुती सतर्क; नाशिकचे नगरसेवक थेट भिवंडीतील रिसॉर्टमध्ये
4

गोकुळ गितेंची माघार तरी महायुती सतर्क; नाशिकचे नगरसेवक थेट भिवंडीतील रिसॉर्टमध्ये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचे खासदार फुटणार? ‘ऑपरेशन टायगर’ बद्दल उदय सामंतांचे मोठे वक्तव्य

ठाकरे गटाचे खासदार फुटणार? ‘ऑपरेशन टायगर’ बद्दल उदय सामंतांचे मोठे वक्तव्य

Jun 15, 2026 | 08:13 PM
बदलती जीवनशैली ठरतेय धोकादायक; मधुमेह, लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबामुळे वाढतोय रक्तवाहिन्यांच्या आजारांचा धोका

बदलती जीवनशैली ठरतेय धोकादायक; मधुमेह, लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबामुळे वाढतोय रक्तवाहिन्यांच्या आजारांचा धोका

Jun 15, 2026 | 08:10 PM
Vaibhav Sooryvanshi Fight: नुसता राडाच! पराभव होताच श्रीलंकेने डिवचले; वैभव सूर्यवंशी भिडला, पहा Video

Vaibhav Sooryvanshi Fight: नुसता राडाच! पराभव होताच श्रीलंकेने डिवचले; वैभव सूर्यवंशी भिडला, पहा Video

Jun 15, 2026 | 08:08 PM
E20 Petrol: गाडीत E20 पेट्रोल टाकल्यास इन्शुरन्स क्लेम रिजेक्ट होणार? वाद वाढताच विमा कंपनीकडून मोठे स्पष्टीकरण

E20 Petrol: गाडीत E20 पेट्रोल टाकल्यास इन्शुरन्स क्लेम रिजेक्ट होणार? वाद वाढताच विमा कंपनीकडून मोठे स्पष्टीकरण

Jun 15, 2026 | 08:02 PM
Pune Crime : विश्रांतवाडीत टोळक्याचा राडा, दोघांवर वार अन् दहशतही; नेमकं काय घडलं?

Pune Crime : विश्रांतवाडीत टोळक्याचा राडा, दोघांवर वार अन् दहशतही; नेमकं काय घडलं?

Jun 15, 2026 | 07:30 PM
Dream Astrology: स्वप्नात स्वतःचं लग्न दिसणं शुभ की अशुभ? जाणून घ्या स्वप्नशास्त्र काय सांगतं

Dream Astrology: स्वप्नात स्वतःचं लग्न दिसणं शुभ की अशुभ? जाणून घ्या स्वप्नशास्त्र काय सांगतं

Jun 15, 2026 | 07:27 PM
Pune Rain Alert: पुणेकरांनो, छत्री कपाटातच ठेवा! हवामान विभागाचा नवा अलर्ट; पुढील चार दिवस…

Pune Rain Alert: पुणेकरांनो, छत्री कपाटातच ठेवा! हवामान विभागाचा नवा अलर्ट; पुढील चार दिवस…

Jun 15, 2026 | 07:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा