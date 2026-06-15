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महिला सुरक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी विकसित केली ‘स्मार्ट महिला सुरक्षा प्रणाली’; GPS-GSM तंत्रज्ञानासह त्वरित अलर्ट सिस्टम

Updated On: Jun 15, 2026 | 08:53 PM IST
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सारांश

Smart Equipment For Women safety: ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (ईपीसीईटी), बंगळुरू येथील विद्यार्थ्यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘स्मार्ट महिला सुरक्षा प्रणाली’ हे नाविन्यपूर्ण परिधान करण्यायोग्य उपकरण विकसित केले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळवणे आणि महिलांची वैयक्तिक सुरक्षा वाढवणे हा या प्रकल्पाचा म

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विस्तार

पुणे: महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याच्या उद्देशाने ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (ईपीसीईटी), बंगळुरू येथील संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागातील विद्यार्थ्यांनी ‘स्मार्ट महिला सुरक्षा प्रणाली’ हे नाविन्यपूर्ण परिधान करण्यायोग्य उपकरण विकसित केले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळावी आणि महिलांची वैयक्तिक सुरक्षा वाढावी, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

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डॉ. केशवन एम. व्ही. यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभिषेक गौडा एम. एस., अभिनव मल्लप्पा रडर, मदन एम. एस. आणि रेखा एस. यांनी हा प्रकल्प विकसित केला आहे. या उपकरणामध्ये जीपीएस, जीएसएम, आयओटी सेन्सर्स, क्लाउड कनेक्टिव्हिटी तसेच आरोग्य देखरेख प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे.

हे उपकरण अचानक पडणे, असामान्य हालचाल किंवा धोकादायक परिस्थिती ओळखून कुटुंबीयांना आणि आपत्कालीन संपर्कांना थेट स्थानासह संदेश पाठवते. याशिवाय हृदयाचे ठोके आणि शरीराचे तापमान यांसारख्या आरोग्य विषयक बाबींवर लक्ष ठेवते. कॅमेरा सक्रिय करून पुरावे संकलित करण्याची तसेच कमी-व्होल्टेज स्वसंरक्षण प्रणालीची सुविधाही यात आहे.

नियंत्रित चाचण्यांमध्ये या प्रोटोटाइपने जीएसएम कनेक्टिव्हिटी, जीपीएस अचूकता आणि आपत्कालीन सूचना प्रणाली प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचे सिद्ध केले. व्यावसायिक वापरापूर्वी अधिक व्यापक चाचण्या आणि नियामक मान्यतांची आवश्यकता असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

आय. विभागाच्या प्रमुख ईपीसीईटी संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, डॉ. मणिमोझी म्हणाले की, “हा प्रकल्प सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्याची आमच्या संस्थेची वचनबद्धता दर्शवतो. महिलांची सुरक्षा हा एक गंभीर मुद्दा आहे आणि यासारखे तंत्रज्ञान-आधारित उपाय हे सिद्ध करतात की विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन समाजात खरा बदल घडवून आणू शकते.”

एम.व्ही. विभाग सहयोगी ईपीसीईटी संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिक, प्रा. डॉ. केशवन म्हणाले की, “विद्यार्थ्यांच्या संघाने महिलांची सुरक्षा सुधारण्याच्या उद्देशाने जीपीएस, जीएसएम, अल्कोहोल डिटेक्शन आणि आरोग्य निरीक्षण यांसारख्या विविध तंत्रज्ञानांना एका संक्षिप्त प्रोटोटाइपमध्ये यशस्वीरित्या एकत्रित केले आहे. आतापर्यंत मिळालेले निकाल अत्यंत उत्साहवर्धक आहेत आणि ते विद्यार्थ्यांचे तांत्रिक कौशल्य तसेच वास्तविक समस्या सोडवण्याची त्यांची वचनबद्धता दर्शवतात.”

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Web Title: Smart women safety device epcet bangalore students iot gps gsm wearable emergency alert system

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Published On: Jun 15, 2026 | 08:53 PM

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