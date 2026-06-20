Helmet: फक्त स्टाइल नाही, सेफ्टीही महत्त्वाची! हेलमेट घेताना ‘या’ गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

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हेल्मेट खरेदी करताना सर्वप्रथम त्यावर ISI प्रमाणपत्र आहे का हे तपासणे गरजेचे आहे. ISI मार्क असलेले हेल्मेट ठरावीक सुरक्षा चाचण्या पूर्ण केल्यानंतरच बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केले जाते. त्यामुळे अशा हेल्मेटमुळे अपघाताच्या वेळी अधिक चांगले संरक्षण मिळण्याची शक्यता असते.
हेल्मेट खूप सैल किंवा खूप घट्ट नसावे. चुकीच्या आकाराचे हेल्मेट अपघाताच्या वेळी डोक्यावरून निसटू शकते किंवा अस्वस्थता निर्माण करू शकते. हेल्मेट घातल्यानंतर ते डोक्यावर व्यवस्थित बसले पाहिजे आणि जास्त हलू नये.
हेल्मेटमधील व्हिझर स्पष्ट आणि दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. खराब दर्जाच्या व्हिझरमुळे रात्री किंवा पावसाळ्यात रस्त्यावरील दृश्य अस्पष्ट दिसू शकते. स्वच्छ आणि स्क्रॅच-प्रतिरोधक व्हिझर सुरक्षित प्रवासासाठी उपयुक्त ठरतो.
लांब प्रवास करणाऱ्यांसाठी हेल्मेटचे वजन महत्त्वाचे असते. अतिजड हेल्मेटमुळे मान आणि खांद्यांवर ताण येऊ शकतो. हेल्मेटमधील आतील पॅडिंग मऊ आणि आरामदायी असल्यास प्रवास अधिक सुखकर होतो.
फुल-फेस, मॉड्युलर किंवा ओपन-फेस अशा विविध प्रकारचे हेल्मेट बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यापैकी फुल-फेस हेल्मेट डोके आणि हनुवटीचे अधिक संरक्षण देत असल्याने ते सर्वाधिक सुरक्षित मानले जाते. वापराच्या गरजेनुसार योग्य प्रकार निवडणे आवश्यक आहे.
हेल्मेट खरेदी करताना केवळ आकर्षक लूक पाहू नका. ISI प्रमाणपत्र, योग्य फिटिंग, दर्जेदार व्हिझर, आरामदायी रचना आणि सुरक्षित डिझाइन या गोष्टींची तपासणी केल्यास तुमचा प्रत्येक प्रवास अधिक सुरक्षित होऊ शकतो.
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