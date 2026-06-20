शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

झम झम परफ्यूमर्सचे महाराष्ट्रात पदार्पण; मुंबईतील मुंब्रा येथे पहिले स्टोअर सुरू

Updated On: Jun 20, 2026 | 07:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंब्रा येथे झम झम परफ्यूमर्सने महाराष्ट्रातील पहिले रिटेल स्टोअर सुरू केले आहे. ऊद, गुलाब, अंबर, मस्कसह विविध श्रेणींसह कंपनीच्या प्रीमियम ‘एलिशियन कलेक्शन’मधील खास अत्तरांचाही समावेश येथे करण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विविध श्रेणींसह कंपनीच्या प्रीमियम ‘एलिशियन कलेक्शन’मधील खास अत्तरांचाही समावेश येथे करण्यात आला आहे.
  • पारंपरिक अत्तरनिर्मितीची ओळख करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
  • कंपनी आपला प्रीमियम पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत करण्यावर भर देत आहे.
पारंपरिक नॉन-अल्कोहोलिक अत्तरांसाठी देशभरात ओळखल्या जाणाऱ्या झम झम परफ्यूमर्सने महाराष्ट्रातील आपल्या विस्ताराची सुरुवात करत मुंबईतील मुंब्रा येथे पहिले रिटेल स्टोअर सुरू केले आहे. १९९१ पासून सुगंधनिर्मितीची परंपरा जपणाऱ्या या ब्रँडसाठी मुंबईतील हे उद्घाटन महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मुंब्र्यातील अली चेंबर येथे सुरू करण्यात आलेल्या या स्टोअरमध्ये ग्राहकांना १५० हून अधिक प्रकारचे सुगंध अनुभवता येणार आहेत. ऊद, गुलाब, अंबर, मस्क, फ्लोरल, फ्रूटी, सिट्रस आणि ओरिएंटल अशा विविध श्रेणींसह कंपनीच्या प्रीमियम ‘एलिशियन कलेक्शन’मधील खास अत्तरांचाही समावेश येथे करण्यात आला आहे.

‘माहितीचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न’; RTI नियम 2026 रद्द करण्याची हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

कंपनीच्या माहितीनुसार, मुंबईतील अनेक ग्राहक गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाइन माध्यमातून त्यांच्या उत्पादनांची खरेदी करत होते. याच वाढत्या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात प्रत्यक्ष स्टोअर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येथे ग्राहकांना मार्गदर्शित पद्धतीने विविध सुगंधांचा अनुभव घेण्याची आणि पारंपरिक अत्तरनिर्मितीची ओळख करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

यावेळी रिटेल हेड मोहम्मद उमर सलमान खारोडिया यांनी सांगितले की, मुंबईतील पहिले स्टोअर हे कंपनीच्या विस्तार धोरणातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. ग्राहकांनी ऑनलाइन माध्यमातून दाखवलेल्या विश्वासामुळेच हा निर्णय शक्य झाला असून, भविष्यात महाराष्ट्रासह इतर शहरांमध्येही उपस्थिती वाढवण्याचा कंपनीचा मानस आहे.

सध्या नॉन-अल्कोहोलिक अत्तरांना आणि पारंपरिक सुगंधांना ग्राहकांकडून वाढती पसंती मिळत आहे. विशेषतः तरुण वर्गात ऊद-आधारित आणि वैयक्तिक अनुभव देणाऱ्या सुगंधांची मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत असून, त्यानुसार कंपनी आपला प्रीमियम पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत करण्यावर भर देत आहे.

Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

मुंबईतील या स्टोअरनंतर झम झम परफ्यूमर्सने देशातील इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विस्ताराची तयारी सुरू केली असून, डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यावरही कंपनीचे लक्ष केंद्रित आहे.

Web Title: Zam zam perfumers makes its debut in maharashtra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 07:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’
1

पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’

BEST Strike Mumbai : 21 जूनच्या नीट परीक्षेवर बेस्ट संपाचे सावट; राहुल शेवाळेंनी व्यक्त केली चिंता
2

BEST Strike Mumbai : 21 जूनच्या नीट परीक्षेवर बेस्ट संपाचे सावट; राहुल शेवाळेंनी व्यक्त केली चिंता

Bhima Koregaon Case प्रकरणी एनआयएकडून तीन जणांची चौकशी; मुंबई प्रेस क्लबच्या माजी सदस्यांना समन्स
3

Bhima Koregaon Case प्रकरणी एनआयएकडून तीन जणांची चौकशी; मुंबई प्रेस क्लबच्या माजी सदस्यांना समन्स

Mumbai BEST Bus Strike: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल
4

Mumbai BEST Bus Strike: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झम झम परफ्यूमर्सचे महाराष्ट्रात पदार्पण; मुंबईतील मुंब्रा येथे पहिले स्टोअर सुरू

झम झम परफ्यूमर्सचे महाराष्ट्रात पदार्पण; मुंबईतील मुंब्रा येथे पहिले स्टोअर सुरू

Jun 20, 2026 | 07:29 PM
Elon Musk चे 4700000 कोटी स्वाहा… SpaceX कंपनीचा शेअर दोन दिवसांत 18 टक्क्यांनी घसरला, जाणून घ्या का पसरली घबराट?

Elon Musk चे 4700000 कोटी स्वाहा… SpaceX कंपनीचा शेअर दोन दिवसांत 18 टक्क्यांनी घसरला, जाणून घ्या का पसरली घबराट?

Jun 20, 2026 | 07:15 PM
Maharashtra Rain Alert: लवकरच खरेदी करा रेनकोट अन् छत्री; पाऊस कोकण किनारपट्टीवर थेट…

Maharashtra Rain Alert: लवकरच खरेदी करा रेनकोट अन् छत्री; पाऊस कोकण किनारपट्टीवर थेट…

Jun 20, 2026 | 07:15 PM
China नंतर आता भारत बनणार जगाचा नवा ‘ऑटो हब’? Tata Technologies चा मोठा दावा

China नंतर आता भारत बनणार जगाचा नवा ‘ऑटो हब’? Tata Technologies चा मोठा दावा

Jun 20, 2026 | 07:13 PM
Rhea Kapoor : रिया कपूरच्या टीमशी संबंधित कोट्यावधींच्या दागिन्यांची चोरी; मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू

Rhea Kapoor : रिया कपूरच्या टीमशी संबंधित कोट्यावधींच्या दागिन्यांची चोरी; मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू

Jun 20, 2026 | 07:12 PM
Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

Jun 20, 2026 | 07:10 PM
‘हॅबिल्ड’चा ऐतिहासिक 10 वा जागतिक विक्रम; ‘हर घर योगा’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद

‘हॅबिल्ड’चा ऐतिहासिक 10 वा जागतिक विक्रम; ‘हर घर योगा’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद

Jun 20, 2026 | 06:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा