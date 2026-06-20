झम झम परफ्यूमर्सचे महाराष्ट्रात पदार्पण; मुंबईतील मुंब्रा येथे पहिले स्टोअर सुरू

कंपनीच्या माहितीनुसार, मुंबईतील अनेक ग्राहक गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाइन माध्यमातून त्यांच्या उत्पादनांची खरेदी करत होते. याच वाढत्या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात प्रत्यक्ष स्टोअर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येथे ग्राहकांना मार्गदर्शित पद्धतीने विविध सुगंधांचा अनुभव घेण्याची आणि पारंपरिक अत्तरनिर्मितीची ओळख करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
यावेळी रिटेल हेड मोहम्मद उमर सलमान खारोडिया यांनी सांगितले की, मुंबईतील पहिले स्टोअर हे कंपनीच्या विस्तार धोरणातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. ग्राहकांनी ऑनलाइन माध्यमातून दाखवलेल्या विश्वासामुळेच हा निर्णय शक्य झाला असून, भविष्यात महाराष्ट्रासह इतर शहरांमध्येही उपस्थिती वाढवण्याचा कंपनीचा मानस आहे.
सध्या नॉन-अल्कोहोलिक अत्तरांना आणि पारंपरिक सुगंधांना ग्राहकांकडून वाढती पसंती मिळत आहे. विशेषतः तरुण वर्गात ऊद-आधारित आणि वैयक्तिक अनुभव देणाऱ्या सुगंधांची मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत असून, त्यानुसार कंपनी आपला प्रीमियम पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत करण्यावर भर देत आहे.
मुंबईतील या स्टोअरनंतर झम झम परफ्यूमर्सने देशातील इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विस्ताराची तयारी सुरू केली असून, डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यावरही कंपनीचे लक्ष केंद्रित आहे.