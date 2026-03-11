Mercedes Benz : लक्झरी आणि पॉवर! मर्सिडीजची ‘ही’ राजेशाही इलेक्ट्रिक कार, एका चार्जवर धावणार 700km; पाहा जबरदस्त फीचर्स

पारंपारिक MPV (Multi-Purpose Vehicle) गाड्यांपेक्षा मर्सिडीज VLE पूर्णपणे वेगळी आहे. या गाडीची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, प्रवाशांना एका हाय-एंड लिमोझिनमध्ये बसल्याचा अनुभव येईल. पण जागा मात्र एका मोठ्या वॅनसारखी मिळेल. याच्या केबिनमध्ये तीन रांगांमध्ये एकूण आठ जण आरामात बसू शकतात. विशेष म्हणजे, गरजेनुसार तुम्ही यातील सीटिंग लेआउट बदलू शकता.
मर्सिडीजची ही नवीन कार कंपनीच्या स्वतःच्या ‘मर्सिडीज-बेंझ ऑपरेटिंग सिस्टम’ वर चालते. गाडी चालवताना मिळणाऱ्या मदतीपासून म्हणजेच Driver Assistance ते इंटरटेनमेंटपर्यंत सर्व गोष्टी ही सिस्टिम हाताळते. या गाडीचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशांसाठी असलेला ३१.३ इंची पॅनोरामिक डिस्प्ले. हा डिस्प्ले छतामधून खाली येतो, ज्यावर तुम्ही मूव्ही स्ट्रीम करू शकता, गेम खेळू शकता किंवा व्हिडिओ मीटिंगही अटेंड करू शकता.
इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाची असते ती म्हणजे ‘रेंज’. मर्सिडीज VLE मध्ये ११५ kWh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. ८०० व्होल्टच्या आधुनिक इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चरमुळे ही गाडी एका फुल चार्जवर ७०० किलोमीटरपेक्षा जास्त धावू शकते, असा मर्सिडीजचा दावा आहे.
सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे याची फास्ट चार्जिंग क्षमता. अवघ्या १५ मिनिटांच्या चार्जिंगवर ही गाडी ३५५ किलोमीटरपर्यंतची रेंज देऊ शकते. त्यामुळे लांबच्या प्रवासात चार्जिंगची चिंता आता उरणार नाही.
गाडीच्या आत शिरताच तुम्हाला लक्झरीची जाणीव होते. यात एक मोठी ‘स्काय व्ह्यू पॅनोरामिक ग्लास रूफ’ आहे, ज्यामुळे केबिनमध्ये नैसर्गिक प्रकाश येतो. तसेच, तिन्ही रांगांमध्ये असलेली ‘अॅम्बियंट लाइटिंग’ आणि लाउंजसारख्या आरामदायक सीट्स प्रवासाचा थकवा जाणवू देत नाहीत. ही गाडी ४०९ hp इतकी जबरदस्त ताकद निर्माण करते आणि यात ‘4MATIC’ ऑल-व्हील ड्राइव्हची सुविधाही मिळते.