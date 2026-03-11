Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आईशपथ, मार्केट हादरलं! सगळ्यांची हवा टाईट; Audi ने सुरू केले ‘या’ कारचे बुकिंग; केवळ…

ऑडीच्या क्‍यू श्रेणीमध्‍ये धोरणात्‍मकरित्‍या स्थित नवीन ऑडी एसक्‍यू८ मध्‍ये ४.०-लिटर व्‍ही८ टीएफएसआय इंजिनची शक्‍ती आहे, जे ३७३ केडब्‍ल्‍यू शक्‍ती आणि ७७० एनएम टॉर्कची निर्मिती करते.

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:24 PM
आईशपथ, मार्केट हादरलं! सगळ्यांची हवा टाईट; Audi ने सुरू केले ‘या’ कारचे बुकिंग; केवळ…

ऑडी एसक्‍यू ८ च्या बुकिंगला सुरूवात (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

5 लाख रुपये देऊन करता येणार बुकिंग
कंपनीने सुरू केले ऑडी एसक्‍यू८ बुकिंग
ऑडी एसक्‍यू८ १७ मार्च २०२६ रोजी लॉंच करण्‍यात येणार

मुंबई:  ऑडी या जर्मन लक्‍झरी कार उत्‍पादक कंपनीने आज भारतात नवीन ऑडी एसक्‍यू८ साठी बुकिंग्‍जना सुरूवात केली. ही एसयसूव्‍ही ऑडी इंडियाच्‍या वेबसाइटच्‍या माध्‍यमातून किंवा मायऑडी (Automobile News) कनेक्‍ट अॅप्‍लीकेशनवर ५,००,००० रूपयांची सुरवातीची बुकिंग रक्‍कम देत बुक करता येऊ शकते. ऑडी एसक्‍यू8 17 मार्च 2026 रोजी लॉंच करण्‍यात येणार आहे.

ऑडीच्या क्‍यू श्रेणीमध्‍ये धोरणात्‍मकरित्‍या स्थित नवीन ऑडी एसक्‍यू8 मध्‍ये 4.0-लिटर व्‍ही८ टीएफएसआय इंजिनची शक्‍ती आहे, जे 373 केडब्‍ल्‍यू शक्‍ती आणि 770 एनएम टॉर्कची निर्मिती करते. सेल्‍फ-लॉकिंग सेंटर डिफरेन्शिअल, अॅडप्टिव्‍ह एअर सस्‍पेंशर स्‍पोर्ट आणि ऑल-व्‍हील स्‍टीअरिंग असलेल्‍या ऑडीच्‍या क्‍वॉट्रो परमनण्‍ट ऑल-व्‍हील ड्राइव्‍हसह सुसज्‍ज ऑडी एसक्‍यू८ गतीशील व उत्‍साहवर्धक ड्रायव्हिंग अनुभव देते.

कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप

ऑडी इंडियाचे ब्रँड डायरेक्‍टर बलबीर सिंग धिल्‍लों म्‍हणाले, “ऑडी एसक्‍यू8 दैनंदिन लक्‍झरी आणि अद्वितीय स्‍पोर्टी कार्यक्षमतेमधील परिपूर्ण संयोजनाला सादर करते. या एसयूव्‍हीमधील शक्तिशाली इंजिन आणि विशिष्‍ट एस कॅरेक्‍टर या एसयूव्‍हीला परिपूर्ण एसयूव्‍ही बनवतात. भारतात आमच्‍या ऑडी क्‍यू८ फॅमिलीसाठी मिळालेल्‍या उत्‍स्‍फूर्त प्रतिसादासह आमचा विश्वास आहे की, नवीन ऑडी एसक्‍यू८ समकालीन लक्‍झरी एसयूव्‍हीपेक्षा अधिक पैलूंचा शोध घेत असलेल्‍या ग्राहकांचे मुख्यत्वे लक्ष वेधून घेईल. आम्‍हाला बुकिंग्‍ज सुरू करण्‍याचा आनंद होत आहे, तसेच आम्‍ही परफॉर्मन्‍स प्रेमींना लवकरात लवकर ऑडी एसक्‍यू८ बुक करण्‍याचे आवाहन करतो, कारण ही एसयूव्‍ही मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्‍ध असणार आहे.”

Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप

जर्मन लक्झरी कार निर्माता Audi इंडियाने आज ‘माय ऑरास’ हा अत्याधुनिक इन-व्हेईकल डिजिटल अनुभव भारतात सादर केला आहे. या नव्या सुविधेमुळे ऑडी ग्राहकांना अधिक वैयक्तिकृत, आरामदायी आणि भावनिक पातळीवर जोडणारा ड्रायव्हिंग अनुभव मिळणार असून, लक्झरी वाहन मालकीचा संपूर्ण अनुभव नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे. कंपनीच्या ‘वोरस्प्रुंग डर्च टेक्निक’ या तत्त्वज्ञानानुसार, माय ऑरासमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानासोबतच ड्रायव्हिंगच्या भावनिक पैलूंनाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

Audi India ची ग्राहकांना खास भेट! ‘हा’ विशेष प्रोग्रॅम सुरू, मिळणार एकापेक्षा एक प्रीमियम सुविधा

ऑडी इंडियाच्या माहितीनुसार, माय ऑरास हे मायऑडी कनेक्ट ॲपमध्ये एकत्रित करण्यात आले असून, वापरकर्ते आपल्या आयफोनद्वारे किंवा थेट वाहनातील इन्फोटेन्मेंट सिस्टिममधून या सुविधेचा वापर करू शकतात. या फीचरच्या माध्यमातून लायटिंग, संगीत, केबिन तापमान, सीट कम्फर्ट, सुगंधित वातावरण, मेसेज फंक्शन आणि केबिनमधील हवेचे नियंत्रण एका क्लिकमध्ये करता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ड्राइव्ह चालकाच्या मूडनुसार बदलत जाईल.

 

Web Title: Audi company started bookig at audi sq8 suv automobile marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 07:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars
1

Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1
2

भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1

रस्ता सुरक्षेसाठी Kia India चा पुढाकार; सुरू केला ‘या’ उपक्रमाचा दूसरा टप्पा
3

रस्ता सुरक्षेसाठी Kia India चा पुढाकार; सुरू केला ‘या’ उपक्रमाचा दूसरा टप्पा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आईशपथ, मार्केट हादरलं! सगळ्यांची हवा टाईट; Audi ने सुरू केले ‘या’ कारचे बुकिंग; केवळ…

आईशपथ, मार्केट हादरलं! सगळ्यांची हवा टाईट; Audi ने सुरू केले ‘या’ कारचे बुकिंग; केवळ…

Mar 11, 2026 | 07:22 PM
Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Mar 11, 2026 | 07:17 PM
अभिनेता क्रांति झा ने नाना पाटेकरांचा सांगितला ‘तो’ किस्सा! म्हणाला “त्यांनी मला सगळं…

अभिनेता क्रांति झा ने नाना पाटेकरांचा सांगितला ‘तो’ किस्सा! म्हणाला “त्यांनी मला सगळं…

Mar 11, 2026 | 07:15 PM
LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

Mar 11, 2026 | 07:13 PM
Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

Mar 11, 2026 | 07:11 PM
World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

Mar 11, 2026 | 07:06 PM
Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Mar 11, 2026 | 06:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM