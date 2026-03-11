आईशपथ, मार्केट हादरलं! सगळ्यांची हवा टाईट; Audi ने सुरू केले ‘या’ कारचे बुकिंग; केवळ…

5 लाख रुपये देऊन करता येणार बुकिंग
कंपनीने सुरू केले ऑडी एसक्यू८ बुकिंग
ऑडी एसक्यू८ १७ मार्च २०२६ रोजी लॉंच करण्यात येणार
मुंबई: ऑडी या जर्मन लक्झरी कार उत्पादक कंपनीने आज भारतात नवीन ऑडी एसक्यू८ साठी बुकिंग्जना सुरूवात केली. ही एसयसूव्ही ऑडी इंडियाच्या वेबसाइटच्या माध्यमातून किंवा मायऑडी (Automobile News) कनेक्ट अॅप्लीकेशनवर ५,००,००० रूपयांची सुरवातीची बुकिंग रक्कम देत बुक करता येऊ शकते. ऑडी एसक्यू8 17 मार्च 2026 रोजी लॉंच करण्यात येणार आहे.
ऑडीच्या क्यू श्रेणीमध्ये धोरणात्मकरित्या स्थित नवीन ऑडी एसक्यू8 मध्ये 4.0-लिटर व्ही८ टीएफएसआय इंजिनची शक्ती आहे, जे 373 केडब्ल्यू शक्ती आणि 770 एनएम टॉर्कची निर्मिती करते. सेल्फ-लॉकिंग सेंटर डिफरेन्शिअल, अॅडप्टिव्ह एअर सस्पेंशर स्पोर्ट आणि ऑल-व्हील स्टीअरिंग असलेल्या ऑडीच्या क्वॉट्रो परमनण्ट ऑल-व्हील ड्राइव्हसह सुसज्ज ऑडी एसक्यू८ गतीशील व उत्साहवर्धक ड्रायव्हिंग अनुभव देते.
कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप
ऑडी इंडियाचे ब्रँड डायरेक्टर बलबीर सिंग धिल्लों म्हणाले, “ऑडी एसक्यू8 दैनंदिन लक्झरी आणि अद्वितीय स्पोर्टी कार्यक्षमतेमधील परिपूर्ण संयोजनाला सादर करते. या एसयूव्हीमधील शक्तिशाली इंजिन आणि विशिष्ट एस कॅरेक्टर या एसयूव्हीला परिपूर्ण एसयूव्ही बनवतात. भारतात आमच्या ऑडी क्यू८ फॅमिलीसाठी मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादासह आमचा विश्वास आहे की, नवीन ऑडी एसक्यू८ समकालीन लक्झरी एसयूव्हीपेक्षा अधिक पैलूंचा शोध घेत असलेल्या ग्राहकांचे मुख्यत्वे लक्ष वेधून घेईल. आम्हाला बुकिंग्ज सुरू करण्याचा आनंद होत आहे, तसेच आम्ही परफॉर्मन्स प्रेमींना लवकरात लवकर ऑडी एसक्यू८ बुक करण्याचे आवाहन करतो, कारण ही एसयूव्ही मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध असणार आहे.”
Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप
जर्मन लक्झरी कार निर्माता Audi इंडियाने आज ‘माय ऑरास’ हा अत्याधुनिक इन-व्हेईकल डिजिटल अनुभव भारतात सादर केला आहे. या नव्या सुविधेमुळे ऑडी ग्राहकांना अधिक वैयक्तिकृत, आरामदायी आणि भावनिक पातळीवर जोडणारा ड्रायव्हिंग अनुभव मिळणार असून, लक्झरी वाहन मालकीचा संपूर्ण अनुभव नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे. कंपनीच्या ‘वोरस्प्रुंग डर्च टेक्निक’ या तत्त्वज्ञानानुसार, माय ऑरासमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानासोबतच ड्रायव्हिंगच्या भावनिक पैलूंनाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
Audi India ची ग्राहकांना खास भेट! ‘हा’ विशेष प्रोग्रॅम सुरू, मिळणार एकापेक्षा एक प्रीमियम सुविधा
ऑडी इंडियाच्या माहितीनुसार, माय ऑरास हे मायऑडी कनेक्ट ॲपमध्ये एकत्रित करण्यात आले असून, वापरकर्ते आपल्या आयफोनद्वारे किंवा थेट वाहनातील इन्फोटेन्मेंट सिस्टिममधून या सुविधेचा वापर करू शकतात. या फीचरच्या माध्यमातून लायटिंग, संगीत, केबिन तापमान, सीट कम्फर्ट, सुगंधित वातावरण, मेसेज फंक्शन आणि केबिनमधील हवेचे नियंत्रण एका क्लिकमध्ये करता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ड्राइव्ह चालकाच्या मूडनुसार बदलत जाईल.