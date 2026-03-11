Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Tensions In The Middle East Affect The Market Sensex Falls By 1342 Points

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यानंतर, भारतीय शेअर बाजाराचे बेंचमार्क बुधवारी घसरणीसह बंद झाले, दिवसभराच्या वाढीनंतर पुन्हा एकदा घसरण झाली.

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:17 PM
Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला (photo-social media)

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Follow Us:
Follow Us:
  • निफ्टी-सेन्सेक्समध्ये मोठी घसरण
  • भारतीय शेअर बाजार लाल निशाणावर
  • गुंतवणूकदारांचे तब्बल ३ लाख कोटींचे नुकसान
 

Share Market Closed: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यानंतर, भारतीय शेअर बाजाराचे बेंचमार्क बुधवारी घसरणीसह बंद झाले, दिवसभराच्या वाढीनंतर पुन्हा एकदा घसरण झाली. व्यवहार बंद होताना, बीएसई सेन्सेक्स १.७२ टक्के किंवा १,३४२.२७ अंकांनी घसरून ७६,८६३.७१ वर बंद झाला. एनएसई निफ्टी ५० १.६३ टक्के किंवा ३९४.७५ अंकांनी घसरून २३,८६६.८५ वर बंद झाला.

व्यापक बाजारात, निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक १.२५ टक्के आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक ०.३६ टक्क्यांनी घसरला. क्षेत्रीयदृष्ट्या, निफ्टी ऑटो सर्वात वाईट कामगिरी करणारा क्षेत्रीय निर्देशांक म्हणून उदयास आला, जो ३ टक्क्यांहून अधिक घसरला. निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक यांनीही खराब कामगिरी केली.

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा

याउलट, क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये निफ्टी फार्मा सर्वात जास्त वाढला. निफ्टी ऑइल अँड गॅस आणि निफ्टी हेल्थकेअर निर्देशांक देखील वाढीसह बंद झाले. बुधवारीच्या व्यापार सत्रात गुंतवणूकदार सावध राहिले, ज्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्हीमध्ये १.५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्स या घसरणीला विशेषतः प्रमुख कारणीभूत होते. इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये, सेन्सेक्स १,३९६ अंकांनी घसरून ७६,८१०.१४ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला, तर निफ्टी ५० जवळजवळ ४०७ अंकांनी घसरून २३,८५४.३५ वर पोहोचला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकांमध्येही १.५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली.

या बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीला मोठा धक्का बसला. बीएसईवर सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल मागील सत्रातील अंदाजे ४४७ लाख कोटींवरून अंदाजे ४४२ लाख कोटींवर आले, जे गुंतवणूकदारांचे एकाच दिवसात अंदाजे ३ लाख कोटींचे नुकसान दर्शवते. अमेरिका-इराण युद्धाशी संबंधित घटनांमध्ये, इराणच्या किनाऱ्याजवळील तीन जहाजांवर क्षेपणास्त्रासारख्या प्रक्षेपणांनी हल्ला केल्याचे वृत्त समोर आले. त्यापैकी एका जहाजाला आग लागली, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यास भाग पाडण्यात आले. या घटनेमुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता आणखी वाढली. एका क्षणी, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंजवर ब्रेंट क्रूडच्या किमती ५.८ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ९२.९६ वर पोहोचल्या.

Suez Canal Crisis: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा

जागतिक बाजारपेठेबद्दल बोलायचे झाले तर, मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांमध्ये जहाजांवर हल्ल्यांच्या वृत्तानंतर तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या. मागील सत्रात सुमारे ११ टक्क्यांनी घसरल्यानंतर, ब्रेंट क्रूड सुमारे १.८ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ९० च्या जवळपास पोहोचला. ब्रिटिश नौदलाने बुधवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखातात तीन जहाजांवर हल्ला झाल्याचे वृत्त दिले, ज्यामुळे सागरी व्यापार मार्गांमध्ये व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की तेलाच्या किमतीतील चढउतार आणि युद्धाशी संबंधित अनिश्चितता जागतिक वित्तीय बाजारपेठांवर परिणाम करत राहील, कारण दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

Web Title: Tensions in the middle east affect the market sensex falls by 1342 points

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 07:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 
1

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेत तणाव शिगेला; इराणकडून बँका व आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याचा इशारा 

Suez Canal Crisis: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा 
2

Suez Canal Crisis: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा 

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; नांदेड जिल्ह्यात हॉटेल व छोट्या व्यावसायिकांची मोठी पंचाईत
3

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; नांदेड जिल्ह्यात हॉटेल व छोट्या व्यावसायिकांची मोठी पंचाईत

युद्धाचा सर्वसामान्यांना फटका! मावळमध्ये घरगुती गॅससाठी नागरिकांच्या भरऊन्हात लांबच रांगा
4

युद्धाचा सर्वसामान्यांना फटका! मावळमध्ये घरगुती गॅससाठी नागरिकांच्या भरऊन्हात लांबच रांगा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Mar 11, 2026 | 07:17 PM
अभिनेता क्रांती झाने नाना पाटेकरांचा सांगितला ‘तो’ किस्सा! म्हणाला “त्यांनी मला सगळं…

अभिनेता क्रांती झाने नाना पाटेकरांचा सांगितला ‘तो’ किस्सा! म्हणाला “त्यांनी मला सगळं…

Mar 11, 2026 | 07:15 PM
LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

Mar 11, 2026 | 07:13 PM
Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

Mar 11, 2026 | 07:11 PM
World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

Mar 11, 2026 | 07:06 PM
Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Mar 11, 2026 | 06:58 PM
राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

Mar 11, 2026 | 06:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM