Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यानंतर, भारतीय शेअर बाजाराचे बेंचमार्क बुधवारी घसरणीसह बंद झाले, दिवसभराच्या वाढीनंतर पुन्हा एकदा घसरण झाली. व्यवहार बंद होताना, बीएसई सेन्सेक्स १.७२ टक्के किंवा १,३४२.२७ अंकांनी घसरून ७६,८६३.७१ वर बंद झाला. एनएसई निफ्टी ५० १.६३ टक्के किंवा ३९४.७५ अंकांनी घसरून २३,८६६.८५ वर बंद झाला.
व्यापक बाजारात, निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक १.२५ टक्के आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक ०.३६ टक्क्यांनी घसरला. क्षेत्रीयदृष्ट्या, निफ्टी ऑटो सर्वात वाईट कामगिरी करणारा क्षेत्रीय निर्देशांक म्हणून उदयास आला, जो ३ टक्क्यांहून अधिक घसरला. निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि निफ्टी प्रायव्हेट बँक यांनीही खराब कामगिरी केली.
याउलट, क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये निफ्टी फार्मा सर्वात जास्त वाढला. निफ्टी ऑइल अँड गॅस आणि निफ्टी हेल्थकेअर निर्देशांक देखील वाढीसह बंद झाले. बुधवारीच्या व्यापार सत्रात गुंतवणूकदार सावध राहिले, ज्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्हीमध्ये १.५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्स या घसरणीला विशेषतः प्रमुख कारणीभूत होते. इंट्राडे ट्रेडिंगमध्ये, सेन्सेक्स १,३९६ अंकांनी घसरून ७६,८१०.१४ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला, तर निफ्टी ५० जवळजवळ ४०७ अंकांनी घसरून २३,८५४.३५ वर पोहोचला. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकांमध्येही १.५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली.
या बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीला मोठा धक्का बसला. बीएसईवर सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल मागील सत्रातील अंदाजे ४४७ लाख कोटींवरून अंदाजे ४४२ लाख कोटींवर आले, जे गुंतवणूकदारांचे एकाच दिवसात अंदाजे ३ लाख कोटींचे नुकसान दर्शवते. अमेरिका-इराण युद्धाशी संबंधित घटनांमध्ये, इराणच्या किनाऱ्याजवळील तीन जहाजांवर क्षेपणास्त्रासारख्या प्रक्षेपणांनी हल्ला केल्याचे वृत्त समोर आले. त्यापैकी एका जहाजाला आग लागली, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यास भाग पाडण्यात आले. या घटनेमुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता आणखी वाढली. एका क्षणी, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंजवर ब्रेंट क्रूडच्या किमती ५.८ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ९२.९६ वर पोहोचल्या.
जागतिक बाजारपेठेबद्दल बोलायचे झाले तर, मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांमध्ये जहाजांवर हल्ल्यांच्या वृत्तानंतर तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या. मागील सत्रात सुमारे ११ टक्क्यांनी घसरल्यानंतर, ब्रेंट क्रूड सुमारे १.८ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ९० च्या जवळपास पोहोचला. ब्रिटिश नौदलाने बुधवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखातात तीन जहाजांवर हल्ला झाल्याचे वृत्त दिले, ज्यामुळे सागरी व्यापार मार्गांमध्ये व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की तेलाच्या किमतीतील चढउतार आणि युद्धाशी संबंधित अनिश्चितता जागतिक वित्तीय बाजारपेठांवर परिणाम करत राहील, कारण दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.