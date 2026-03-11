Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अभिनेता क्रांति झा ने नाना पाटेकरांचा सांगितला ‘तो’ किस्सा! म्हणाला “त्यांनी मला सगळं…

‘एम.एस. धोनी’ फेम क्रांती प्रकाश झा ने नाना पाटेकर यांच्यासोबतच्या ड्रीम कोलॅबोरेशनबद्दल सांगितले, म्हणाला, “त्यांनी मला शिक्षकासारखे...''

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:21 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ मधील अभिनेता क्रांती प्रकाश झा ने नाना पाटेकर यांच्यासोबतच्या ड्रीम कोलॅबोरेशनबद्दल सांगितले: “त्यांनी मला शिक्षकासारखे सगळे समजावून सांगितले”

भारतीय मनोरंजन क्षेत्रातील ओळखले जाणारे अभिनेता क्रांती प्रकाश झा चित्रपट आणि वेब सिरीजमधील दमदार अभिनयासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या समर्पित मेहनती आणि प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्समुळे त्यांनी प्रेक्षकांमध्ये मजबूत ओळख निर्माण केली आहे.

आता ते लवकरच येणाऱ्या वेब सिरीज ‘संकल्प’ मध्ये झळकणार आहेत, ज्याचे दिग्दर्शन प्रकाश झा यांनी केले आहे. या सिरीजमध्ये त्यांच्यासोबत ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर देखील दिसणार आहेत.

या अनुभवाबद्दल बोलताना क्रांती म्हणाले, “इतक्या मोठ्या कलाकारांसोबत काम करणे माझ्यासाठी खूप प्रेरणादायी होते, विशेषतः नाना पाटेकर सरांसोबत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि दमदार अभिनयामुळे शूटिंगदरम्यान माझा परफॉर्मन्स अधिक चांगला झाला.”

क्रांती यांनी सांगितले की नाना पाटेकर यांनी त्यांना खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, “मी खूप नर्व्हस होतो, कारण माझे स्वप्न पूर्ण होणार होते—मी नाना सरांसमोर अभिनय करणार होतो. त्यामुळे मी खूप घाबरलो होतो. पण जेव्हा मी त्यांना भेटलो, तेव्हा त्यांनी मला खूप शांतपणे आणि छान समजावून सांगितले, अगदी शिक्षकासारखे.”

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

ते पुढे म्हणाले, “माझ्यातील सर्वोत्तम अभिनय सर (प्रकाश झा) यांच्यामुळे बाहेर आला. आणि नाना सरांसोबतचा जो माझा सीन होता, तो इतका चांगला झाला तो त्यांच्या मुळेच. मी असे म्हणू शकतो की मी तिथे एक भूमिका केली, पण फक्त या दोघांमुळे (नाना पाटेकर आणि प्रकाश झा) मी तो पात्र योग्य प्रकारे साकारू शकलो.”

क्रांती यांनी प्रकाश झा यांच्यासोबत काम करण्याच्या आपल्या स्वप्नाबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले, “आता मी एक अशी गोष्ट सांगणार आहे जी कदाचित सरांनाही माहीत नसेल. जेव्हा माझ्या वडिलांना कळले की मी दिल्लीतील शिक्षण सोडून मुंबईला जाणार आहे, तेव्हा त्यांनी मला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. त्यांनी म्हटले की आपल्या बिहारमधील एक दिग्दर्शक आहेत. प्रकाश झा. त्यांना एकदा नक्की भेट. अखेर त्यांना भेटून आता 10–12 वर्षे झाली आहेत, आणि आता जाऊन माझे ते स्वप्न पूर्ण झाले आहे.”

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

अभिनेता क्रांती प्रकाश झा यांनी त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी अनेक चित्रपट आणि वेब शोमध्ये प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. ‘रक्तांचल’, ‘बटला हाउस’, ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ आणि ‘सम्राट पृथ्वीराज’ यांसारख्या प्रोजेक्ट्समधील त्यांच्या दमदार भूमिकांमुळे त्यांनी प्रेक्षकांमध्ये विशेष ओळख निर्माण केली आहे.

आता हे अभिनेते लवकरच येणाऱ्या पॉलिटिकल थ्रिलर सिरीज ‘संकल्प’ मध्ये दिसणार आहेत, ज्याचा प्रीमियर 11 मार्च रोजी होणार आहे.‘संकल्प’सोबतच चाहते बहुप्रतीक्षित ‘रक्तांचल’च्या तिसऱ्या सीझनचीही आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या क्राइम ड्रामा सिरीजमध्ये क्रांती आपल्या लोकप्रिय भूमिकेत पुन्हा एकदा झळकणार आहेत, ज्यामुळे त्यांना प्रेक्षकांमध्ये विशेष ओळख मिळाली होती.

या आगामी प्रोजेक्ट्ससह क्रांती प्रकाश झा डिजिटल आणि मनोरंजन क्षेत्रात आपली मजबूत उपस्थिती अधिक बळकट करत आहेत.

Web Title: Actor kranti jha shares his story about nana patekar says

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 07:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार
1

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”
2

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा
3

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला
4

Hansika Motwani Divorce: अभिनेत्री हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट, सोहेल कथूरियासोबतचा 4 वर्षांचा संसार मोडला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Share Market Closed: मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स १,३४२ अंकांनी कोसळला

Mar 11, 2026 | 07:17 PM
अभिनेता क्रांति झा ने नाना पाटेकरांचा सांगितला ‘तो’ किस्सा! म्हणाला “त्यांनी मला सगळं…

अभिनेता क्रांति झा ने नाना पाटेकरांचा सांगितला ‘तो’ किस्सा! म्हणाला “त्यांनी मला सगळं…

Mar 11, 2026 | 07:15 PM
LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

Mar 11, 2026 | 07:13 PM
Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

Mar 11, 2026 | 07:11 PM
World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

Mar 11, 2026 | 07:06 PM
Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Mar 11, 2026 | 06:58 PM
राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

Mar 11, 2026 | 06:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM