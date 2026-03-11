Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Panvel News: पनवेलमध्ये स्मशानातील राखेचं गूढ अखेर उकललं; नेमकं काय प्रकरण?

एक महिला राख उचलून नेत असल्याची माहिती समोर आली. राखेतील सोन शोधण्यासाठी राख नेली जात असल्याचा संशय असल्याची माहिती समोर येत आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:41 PM
पनवेलमध्ये स्मशानातील राखेचं गूढ अखेर उकललं; नेमकं काय प्रकरण? (फोटो सौजन्य-Gemini)

पनवेलमध्ये स्मशानातील राखेचं गूढ अखेर उकललं; नेमकं काय प्रकरण? (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

पनवेल ग्रामीण : पालिका हद्दीतील काही स्मशानभूमींमधून राख चोरीला जात असल्याच्या तसेच स्मशान परिसरात अघोरी प्रकार होत असल्याच्या बातम्या दैनिक नवराष्ट्रमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर परिसरात चर्चांना उधाण आले होते. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणात एक वेगळी माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पालिका हद्दीतील काही स्मशानभूमींमध्ये अंत्यसंस्कारानंतर मोठ्या प्रमाणात राख पडून राहत असल्याने त्या राखेची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न तेथील कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण होत आहे.

याचा फायदा घेत एक महिला आपल्या काही कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन स्मशानातील ही राख उचलून नेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र संबंधित महिला ही राख नेमकी कशासाठी वापरते किंवा ती कुठे नेली जाते याबाबत स्मशानातील कर्मचाऱ्यांनाही कोणतीही ठोस माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी अंत्यसंस्कारावेळी राहिलेल्या दागिन्यांचे सूक्ष्म अंश अथवा सोने मिळवण्यासाठी राख चाळली जात असल्याच्या चर्चाही होत असल्याने या प्रकाराबाबत नागरिकांमध्ये विविध तर्क-वितर्क व्यक्त केले जात आहेत.

karjat Panchayat Samiti सभापतीपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नमिता घारे, तर उप सभापती पदावर चित्रा ठाकरे

या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून स्मशानातील राखेची अधिकृत विल्हेवाट लावण्याबाबत पालिकेकडून कोणती व्यवस्था आहे का, तसेच ही राख नेण्यासाठी कोणाला अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे का, याबाबत स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी धुळे शहरातील देवपूर अमरधाम स्मशानभूमीतून राख चोरीला गेल्याची घटना समोर आली होती. चोरी केलेल्या राखेतून सोने मिळवण्यासाठी काही अज्ञात व्यक्तींनी हा प्रकार केल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे पनवेलमध्येही स्मशानातील राख उचलून नेली जात असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संशय अधिक वाढला असून या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

नागरिकांची प्रतिक्रिया

स्मशानभूमी हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून तेथील राख अशा प्रकारे उचलून नेली जात असल्याची माहिती समोर येणे चिंताजनक आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक संजय वाजत्री यांनी केली आहे.

पालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष

स्मशानातील राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेकडून अधिकृत पद्धत काय आहे आणि या प्रकाराला कोणाची परवानगी आहे का, याबाबत पनवेल महानगरपालिकेने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अंत्यविधी वेळी सोन्याची प्रथा

भारतातील काही भागांमध्ये पारंपरिक श्रद्धेनुसार मृत व्यक्तीच्या तोंडात किंवा अंगावर सोने अथवा दागिन्यांचा छोटा तुकडा ठेवण्याची प्रथा असल्याचे सांगितले जाते. काही ठिकाणी हे अंतिम संस्काराचा भाग मानले जाते. अंत्यसंस्कारानंतर जळालेल्या राखेत दागिन्यांचे सूक्ष्म अंश किंवा धातूचे कण राहू शकतात, अशीही चर्चा काही ठिकाणी केली जाते. त्यामुळे काही ठिकाणी राख चाळून धातूचे अंश मिळवण्याचे प्रकार घडत असल्याच्या घटना पूर्वी समोर आल्या आहेत.तथापि, पनवेलमधील प्रकरणात अशा प्रकाराशी कोणताही थेट संबंध असल्याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

धुळे कनेक्शन : राखेतून सोने मिळवण्यासाठी चोरीचा प्रकार

काही दिवसांपूर्वी धुळे शहरातील देवपूर अमरधाम स्मशानभूमीतून राख चोरीला गेल्याची घटना समोर आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंत्यसंस्कारानंतर राखेत राहिलेल्या दागिन्यांचे सूक्ष्म अंश किंवा सोने मिळवण्यासाठी काही अज्ञात व्यक्तींनी ही राख चोरी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.या घटनेमुळे धुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती आणि स्मशानभूमी परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे व सुरक्षा रक्षक नेमण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली होती.

स्मशानातील राख उचलून नेणारी महिला नेमकी कोण?

ती राख कुठे आणि कशासाठी नेली जाते?

यासाठी कोणाची अधिकृत परवानगी आहे का?

स्मशानातील राखेची विल्हेवाट लावण्याची पालिकेची पद्धत काय?

या प्रकाराची चौकशी होणार का?

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Web Title: The mystery of the ashes in the panvel crematorium was finally solved

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 07:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

karjat Panchayat Samiti सभापतीपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नमिता घारे, तर उप सभापती पदावर चित्रा ठाकरे
1

karjat Panchayat Samiti सभापतीपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नमिता घारे, तर उप सभापती पदावर चित्रा ठाकरे

Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती
2

Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य
3

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत
4

Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…

LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…

Mar 11, 2026 | 08:15 PM
Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

Mar 11, 2026 | 07:47 PM
Maruti च्या ‘या’ 5 कार्सची विक्री धाडकन कोसळली, फेब्रुवारीत काही 45% तर काही कार्सची 80% मागणीत घट

Maruti च्या ‘या’ 5 कार्सची विक्री धाडकन कोसळली, फेब्रुवारीत काही 45% तर काही कार्सची 80% मागणीत घट

Mar 11, 2026 | 07:47 PM
IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

Mar 11, 2026 | 07:45 PM
Panvel News: पनवेलमध्ये स्मशानातील राखेचं गूढ अखेर उकललं; नेमकं काय प्रकरण?

Panvel News: पनवेलमध्ये स्मशानातील राखेचं गूढ अखेर उकललं; नेमकं काय प्रकरण?

Mar 11, 2026 | 07:41 PM
Mercedes Benz : लक्झरी आणि पॉवर! मर्सिडीजची ‘ही’ राजेशाही इलेक्ट्रिक कार, एका चार्जवर धावणार 700km; पाहा जबरदस्त फीचर्स

Mercedes Benz : लक्झरी आणि पॉवर! मर्सिडीजची ‘ही’ राजेशाही इलेक्ट्रिक कार, एका चार्जवर धावणार 700km; पाहा जबरदस्त फीचर्स

Mar 11, 2026 | 07:38 PM
Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप

Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप

Mar 11, 2026 | 07:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM