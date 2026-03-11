Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

Electric Car drives with Old Batteries News in Marathi : ‘टाकाऊ पासून टिकाऊ’ म्हणजे काय तर, टाकाऊ वस्तूंना कल्पकतेने पुन्हा वापरून उपयुक्त व सजावटीच्या गोष्टी बनवण्याची पर्यावरणपूरक कल्पना करून जसे की, प्लास्टिक बाटल्या, जुने कपडे, पुठ्ठा, काचेच्या बाटल्या, नारळाच्या करवंट्या, टायर आणि आईस्क्रीम स्टिक्स यांचा वापर करून शोपीस, कुंड्या, पेन स्टँड, आणि घरगुती आयोजक बनवता येता. पण तुम्ही विचार देखील करु शकत नाही, युनायटेड किंग्डममधील क्रिस डोल नावाच्या एका व्यक्तीने ५०० टाकून दिलेल्या बॅटरी वापरून इलेक्ट्रिक कारची शक्ती दाखवली.
लोक अनेकदा जुन्या बॅटरी निरुपयोगी आहेत असे समजून टाकून देतात. मात्र त्या इतक्या उपयुक्त आहेत की त्या इलेक्ट्रिक कार देखील चालवू शकतात आणि युनायटेड किंग्डममधील क्रिस डोल नावाच्या एका व्यक्तीने हे दाखवून दिले आहे. जुन्या बॅटरीचा हा एक अनोखा आणि प्रभावी वापर आहे. क्रिसने फक्त एक किंवा दोन नव्हे तर ५०० जुन्या इलेक्ट्रॉनिक बॅटरी गोळा केल्या आणि रस्त्यावर एक छोटी इलेक्ट्रिक कार चालवली. क्रिसच्या या पराक्रमावरून आपण कचरा म्हणून टाकून दिलेल्या गोष्टी किती उपयुक्त ठरू शकतात हे सिद्ध होते. क्रिसने त्याच्या प्रकल्पाचा संपूर्ण व्हिडिओ त्याच्या YouTube चॅनेलवर अपलोड केला आहे.
ख्रिसने अंदाजे ५०० जुन्या बॅटरी गोळा केल्या ज्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकल्या गेल्या होत्या. लोक अनेकदा वापरल्यानंतर त्या फेकून देतात, परंतु त्यांच्यातील लिथियम बॅटरी अजूनही भरपूर वीज शिल्लक असते. क्रिसने प्रत्येक बॅटरी सेलची काळजीपूर्वक चाचणी केली की त्या कार्यरत आहेत. त्यानंतर त्याने कार्यरत बॅटरी एकत्र करून एक मोठा बॅटरी पॅक तयार केला. इलेक्ट्रिक कारला वीज देण्यासाठी त्याने हेच वापरले.
ख्रिसने या बॅटरी पॅकने रेवा जी-विझ नावाची एक छोटी इलेक्ट्रिक कार चालवली. भारतात, ही कार रेवा म्हणून ओळखली जात असे. ही एक लहान आणि हलकी इलेक्ट्रिक कार आहे जी बॅटरीशिवाय अंदाजे ४०० किलोग्रॅम वजनाची असते. ती एका लहान १७-अश्वशक्तीच्या मोटरने चालवली जाते, जी जास्तीत जास्त ८० किलोमीटर प्रति तास वेगाने पोहोचू शकते.
५०० जुन्या इलेक्ट्रिक बॅटरी १४ विभागांमध्ये विभागल्या गेल्या होत्या. ही संपूर्ण प्रणाली अंदाजे ५० व्होल्ट वीज निर्माण करते. या बॅटरी पॅकची क्षमता अंदाजे २.१ किलोवॅट प्रति तास आहे. कारमध्ये बसवण्यापूर्वी, क्रिसने या बॅटरीजचा वापर त्याच्या वर्कशॉप लाईट्स आणि उपकरणांना वीज पुरवण्यासाठी केला.
या जुन्या बॅटरीज असल्याने, सुरक्षितता हे एक मोठे आव्हान होते. क्रिसने अत्यंत काळजी घेतली आहे. प्रत्येक सेलच्या व्होल्टेज आणि तापमानाचे निरीक्षण करणारी एक विशेष व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित करण्यात आली होती. जर बॅटरी जास्त गरम झाली तर एक लहान अलार्म चाइम वाजतो. शॉर्ट सर्किट आणि आगीचा धोका कमी करण्यासाठी, क्रिसने प्रत्येक विभागात फ्यूज आणि विशेष टेपचा वापर केला.
रस्त्यावर चाचणी दरम्यान कारने खूप चांगली कामगिरी केली. कार कोणत्याही समस्येशिवाय ताशी ५०-५५ किलोमीटर वेगाने धावली, जी खूपच प्रभावी आहे. चढताना कारला अधिक करंटची आवश्यकता होती, परंतु उतारावर ब्रेक लावल्याने बॅटरी रिचार्ज झाली. हे रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगमुळे झाले. कारने एका चार्जमध्ये सुमारे ३० किलोमीटर अंतर कापले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ती USB-C लॅपटॉप चार्जर वापरून चार्ज केली जाऊ शकते. जरी ही कार लांब अंतरासाठी नसली तरी, शहरातील लहान कामांसाठी ही एक चांगली निवड आहे.