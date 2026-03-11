Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
karjat Panchayat Samiti सभापतीपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नमिता घारे, तर उप सभापती पदावर चित्रा ठाकरे

कर्जत परिवर्तन आघाडीचे दोन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. उपसभापती पदाची निवडणूक कर्जत पंचायत समिती कार्यालयात झाली.

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:29 PM
कर्जत : कर्जत पंचायत समितीच्या सभापती आणि उप सभापती पदाच्या निवडणुकीत कर्जत परिवर्तन आघाडीचे दोन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. सभापती पदावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नमिता सुधाकर घारे तर उप सभापती पदी शिवसेना ठाकरे गटाच्या चित्रा जगदीश ठाकरे यांची बिनविरोध निवड झाली.

कर्जत पंचायत समितीच्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग राखीव सभापती आणि उपसभापती पदाची निवडणूक कर्जत पंचायत समिती कार्यालयात झाली. पिठासीन अधिकारी तालुक्याचे तहसीलदार डॉ धनंजय जाधव यांच्याकडे निर्धारित वेळेत नामांकन अर्ज दाखल झाले. सभापती पदासाठी बीड बुद्रुक पंचायत समिती गणाच्या सदस्या नमिता सुधाकर घारे यांनी उप सभापती पदासाठी मोठे वेणगाव गणातून विजयी झालेल्या चित्रा जगदीश ठाकरे यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. दुपारी दोन वाजता विशेष सभा सुरू झाली त्यावेळी दाखल झालेल्या दोन्ही अर्जांची छाननी करण्यात आली.त्यावेळी सभापती पदासाठी पंचायत समिती सदस्य महेश खारीक हे सूचक असलेला नमिता सुधाकर घारे यांचा सभापती पदाचा अर्ज वैद्य ठरला.

तर पंचायत समिती सदस्य नमिता लहू श्रीखंडे यांचा सूचक असलेला उपसभापती पदाचा चित्रा जगदीश ठाकरे यांचा अर्ज छाननी मध्ये वैद्य ठरला.त्यानंतर पिठासीन अधिकारी डॉ धनंजय जाधव यांनी माघार घेण्यासाठी दहा मिनिटांनी मुदत देण्यात आली. मात्र कोणीही अर्ज मागे घेतला नसल्याने शेवटी पिठासीन अधिकारी जाधव यांनी सभापती पदावर नमिता सुधाकर घारे यांची बिनविरोध निवड झाली असल्याचे तर उप सभापती पदावर चित्रा जगदीश ठाकरे यांची बिनविरोध झाली असल्याचे जाहीर करण्यात आले.सभापती आणि उप सभापती पदाच्या निवडणुकीत पिठासीन अधिकारी डॉ धनंजय जाधव यांना तालुका पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील यांनी सहकार्य केले.

या विशेष बैठकीला पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य कमलाबाई शिंगवा,अक्षय तिटकारे,कविता पादीर,नमिता श्रीखंडे,भगवान चंचे,महेश खारीक,नितीन धुळे, सुषमा पवाळी,तसेच नमिता घारे,चित्रा ठाकरे आदी दहा सदस्य उपस्थित होते.विरोधी पक्षाचे दोन्ही सदस्य अनुपस्थित होते.

Published On: Mar 11, 2026 | 07:29 PM

