मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भारतातून जगभर कार निर्यातीत मोठी झेप; जपानसह 100 हून अधिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

FY26 मध्ये भारताने 9 अब्ज डॉलर किमतीच्या आणि 9.05 लाखांहून अधिक प्रवासी वाहनांची निर्यात करून विक्रम नोंदवला. दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया आणि मेक्सिको हे प्रमुख बाजार ठरले, तर जपानमध्ये वाढलेली मागणी भारताच्या वाहन गुणवत्तेची जागतिक पातळीवरील मान्यता मानली जात आहे. भारतीय कार आता जगभर पोहोचत आहेत.

भारतातून जगभर कार निर्यातीत मोठी झेप; जपानसह 100 हून अधिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारताची ऑटोमोबाईल उद्योगक्षेत्रातील ताकद आता केवळ देशांतर्गत बाजारापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. भारतीय कार आता आफ्रिका, मध्यपूर्व, लॅटिन अमेरिका, युरोप आणि अगदी जपानसारख्या विकसित देशांमध्येही पोहोचत आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) मधील आकडेवारीनुसार भारताच्या कार निर्यातीने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

HS Code 8703 अंतर्गत उपलब्ध माहितीनुसार, FY26 मध्ये भारताने सुमारे 9 अब्ज डॉलर किमतीच्या प्रवासी वाहनांची निर्यात केली. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 25 टक्क्यांनी अधिक आहे. तसेच, SIAM च्या अहवालानुसार भारतातून 9.05 लाख प्रवासी वाहनांची निर्यात झाली असून, हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च आकडा आहे.

भारतातून सर्वाधिक कार निर्यात होणारा देश म्हणजे दक्षिण आफ्रिका ठरला. या देशाकडे 1.50 अब्ज डॉलर किमतीच्या कार पाठवण्यात आल्या, ज्याचा एकूण निर्यातीतील वाटा 16.6 टक्के आहे. परवडणाऱ्या, इंधन-कार्यक्षम आणि मजबूत वाहनांची मागणी असल्यामुळे भारतीय कार तेथे लोकप्रिय ठरत आहेत.

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

दुसऱ्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया असून, भारताने तेथे 1.26 अब्ज डॉलर किमतीची वाहने निर्यात केली. तिसऱ्या क्रमांकावर मेक्सिको आहे, जिथे 1.12 अब्ज डॉलर किमतीच्या भारतीय कार विकल्या गेल्या. दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया आणि मेक्सिको या तीन देशांचा मिळून भारताच्या एकूण कार निर्यातीमध्ये जवळपास 43 टक्के वाटा आहे.

विशेष म्हणजे जपान चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. FY26 मध्ये भारताने जपानला 0.81 अब्ज डॉलर किमतीच्या कार निर्यात केल्या. जपान हा गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेसाठी जगातील सर्वात कठोर बाजारांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे भारतीय वाहनांना जपानमध्ये मिळालेली स्वीकारार्हता ही भारतासाठी मोठी उपलब्धी मानली जाते.

हे 10 ऑटोमोबाईल कोर्सेस ठरू शकतात तुमच्या यशस्वी करिअरची चावी; जाणून घ्या पात्रता, संधी आणि स्कोप

याशिवाय यूएई, चिली, स्पेन, पेरू, श्रीलंका आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांमध्येही भारतीय कारची मागणी वाढत आहे. यावरून भारताची निर्यात कोणत्याही एका प्रदेशावर अवलंबून नसून जागतिक स्तरावर विस्तारत असल्याचे दिसते.

मारुती सुझुकी, ह्युंदाई, निसान, टोयोटा आणि फोक्सवॅगन यांसारख्या कंपन्या भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करत आहेत. कमी उत्पादन खर्च, सुधारलेली गुणवत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांमुळे भारतीय कार जगभरात अधिक स्वीकारल्या जात आहेत. त्यामुळे भारत आता केवळ मोठी वाहन बाजारपेठ नसून जागतिक ऑटोमोबाईल उत्पादन आणि निर्यातीचे महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे.

 

Web Title: Indian automobile export data

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 09:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोठे सनरुफ असलेली कार घ्यायचीय? या आहेत जगातील सर्वात मोठ्या सनरुफ असलेल्या कार! पाहा एका क्लिकवर
1

मोठे सनरुफ असलेली कार घ्यायचीय? या आहेत जगातील सर्वात मोठ्या सनरुफ असलेल्या कार! पाहा एका क्लिकवर

‘टॅक्सी कार’ म्हणून वापरल्या जातात या लोकप्रिय कार! आत्ताच जाणून घ्या
2

‘टॅक्सी कार’ म्हणून वापरल्या जातात या लोकप्रिय कार! आत्ताच जाणून घ्या

फॉर्म्युला1 कार रेस जिंकणारे ‘पहिले भारतीय’ तुम्हाला माहित आहेत का? ‘नारायण कार्तिकेयन’ यांची प्रेरणादायी गोष्ट
3

फॉर्म्युला1 कार रेस जिंकणारे ‘पहिले भारतीय’ तुम्हाला माहित आहेत का? ‘नारायण कार्तिकेयन’ यांची प्रेरणादायी गोष्ट

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?
4

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतातून जगभर कार निर्यातीत मोठी झेप; जपानसह 100 हून अधिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश

भारतातून जगभर कार निर्यातीत मोठी झेप; जपानसह 100 हून अधिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश

Jun 16, 2026 | 09:14 PM
‘देवेंद्र फडणवीस राम तर नितेश राणे हनुमान’; जैन मुनी निलेशचंद्र यांचा संदीप देशपांडेंवर पलटवार

‘देवेंद्र फडणवीस राम तर नितेश राणे हनुमान’; जैन मुनी निलेशचंद्र यांचा संदीप देशपांडेंवर पलटवार

Jun 16, 2026 | 09:12 PM
Sameer Khandekar : समीर खांडेकरचा मोठा निर्णय; दादरमध्ये घेतलं स्वतःचं घर, मुलीच्या शिक्षणासाठी बदललं आयुष्य

Sameer Khandekar : समीर खांडेकरचा मोठा निर्णय; दादरमध्ये घेतलं स्वतःचं घर, मुलीच्या शिक्षणासाठी बदललं आयुष्य

Jun 16, 2026 | 09:11 PM
Pratap Sarnaik: …तर आमचे दरवाजे २४ तास उघडे’, ऑपरेशन टायगर’वरून मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं सर्वात मोठं विधान

Pratap Sarnaik: …तर आमचे दरवाजे २४ तास उघडे’, ऑपरेशन टायगर’वरून मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं सर्वात मोठं विधान

Jun 16, 2026 | 08:56 PM
Vedant Bandgar Murder Case : आरोपींना मकोका लावणार, कुणाचीही गय नाही; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा

Vedant Bandgar Murder Case : आरोपींना मकोका लावणार, कुणाचीही गय नाही; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा

Jun 16, 2026 | 08:39 PM
The Maharashtra Files : ‘द महाराष्ट्र फाईल’वरून वाद तीव्र; ‘छोटा मराठा’ शब्दप्रयोगावर मराठा क्रांती मोर्चाचा आक्षेप

The Maharashtra Files : ‘द महाराष्ट्र फाईल’वरून वाद तीव्र; ‘छोटा मराठा’ शब्दप्रयोगावर मराठा क्रांती मोर्चाचा आक्षेप

Jun 16, 2026 | 08:25 PM
Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! केवळ १० धावा करताच वीरेंद्र सहवागचा विक्रम मोडणार

Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! केवळ १० धावा करताच वीरेंद्र सहवागचा विक्रम मोडणार

Jun 16, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा