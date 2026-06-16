फॉर्म्युला1 कार रेस जिंकणारे ‘पहिले भारतीय’ तुम्हाला माहित आहेत का? ‘नारायण कार्तिकेयन’ यांची प्रेरणादायी गोष्ट

वेग, धाडस आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम म्हणजे फॉर्म्युला-१ (F1) रेसिंग. जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मोटरस्पोर्ट स्पर्धांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेत भारतीय तिरंगा अभिमानाने फडकावणारे पहिले नाव म्हणजे नारायण कार्तिकेयन. भारतातील अनेक तरुणांसाठी त्यांनी मोटरस्पोर्टचे नवे दालन उघडले.
१४ जानेवारी १९७७ रोजी तामिळनाडूतील कोयंबतूर येथे जन्मलेल्या नारायण कार्तिकेयन यांना लहानपणापासूनच वेगवान गाड्यांचे आकर्षण होते. त्यांचे वडीलही राष्ट्रीय स्तरावरील रॅली ड्रायव्हर असल्याने मोटरस्पोर्टचे वातावरण त्यांना घरातूनच मिळाले. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात कार्टिंग स्पर्धांमधून केली आणि त्यानंतर विविध आंतरराष्ट्रीय रेसिंग मालिकांमध्ये सहभाग घेतला.
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सन २००५ मध्ये कार्तिकेयन यांनी ‘जॉर्डन ग्रँड प्रिक्स’ संघाकडून फॉर्म्युला-१ मध्ये पदार्पण केले. यामुळे ते फॉर्म्युला-१ शर्यतीत सहभागी होणारे पहिले भारतीय चालक ठरले. त्याच वर्षी अमेरिकन ग्रँड प्रिक्समध्ये त्यांनी चौथे स्थान मिळवले. अनेक संघांनी स्पर्धा बहिष्कृत केल्यामुळे ती शर्यत वादग्रस्त ठरली असली, तरी F1 इतिहासात गुण मिळवणारे पहिले भारतीय ड्रायव्हर म्हणून त्यांचे नाव नोंदले गेले.
कार्तिकेयन यांनी नंतर ए१ ग्रँड प्रिक्स, सुपर लीग फॉर्म्युला आणि इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. २०११ आणि २०१२ मध्ये त्यांनी HRT संघाकडून पुन्हा F1 मध्ये पुनरागमन केले. मर्यादित संसाधने आणि भारतातील मोटरस्पोर्टसाठी कमी पायाभूत सुविधा असूनही त्यांनी जागतिक स्तरावर स्वतःचे स्थान निर्माण केले.
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नारायण कार्तिकेयन यांची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे त्यांनी भारतीय तरुणांमध्ये मोटरस्पोर्टबद्दल जागरूकता निर्माण केली. त्यांच्या यशानंतर अनेक भारतीय चालकांनी आंतरराष्ट्रीय रेसिंगकडे वाटचाल केली. आजही ते भारतातील मोटरस्पोर्टच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत.
भारतीय मोटरस्पोर्टच्या इतिहासात नारायण कार्तिकेयन हे केवळ एक चालक नसून, स्वप्नांना वेग देणारे प्रेरणास्थान आहेत. त्यांनी सिद्ध केले की जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर भारतीय खेळाडू जगातील कोणत्याही मंचावर यश मिळवू शकतात.