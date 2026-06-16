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Pratap Sarnaik: …तर आमचे दरवाजे २४ तास उघडे’, ऑपरेशन टायगर’वरून मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं सर्वात मोठं विधान

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:56 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'ऑपरेशन टायगर'ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ठाकरे गटाचे खासदार शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चांवर मंत्री प्रताप सरनाईक आणि खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी मोठी विधाने केली आहेत.

ऑपरेशन टायगर'वरून मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं सर्वात मोठं विधान (Photo Credit- X)

ऑपरेशन टायगर'वरून मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं सर्वात मोठं विधान (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • …तर आमचे दरवाजे २४ तास उघडे’
  • ऑपरेशन टायगर’वरून मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं सर्वात मोठं विधान
  • ठाकरे गटाच्या खासदारानेही दिली प्रतिक्रिया
मुंबई: सध्या राज्याच्या राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’ हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. उद्धव ठाकरे गटातील काही खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील होऊ शकतात, असा दावा केला जात आहे. अशा परिस्थितीत, राज्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे; त्यांनी ठामपणे सांगितले की, ‘ऑपरेशन टायगर’ हे वर्षाचे ३६५ दिवस आणि २४ तास कार्यरत असते.

…तर आमचे दरवाजे २४ तास उघडे

माध्यमांशी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “जर कोणत्याही शिवसैनिकाला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची इच्छा असेल, तर आमची दारे २४ तास उघडी आहेत. ‘ऑपरेशन टायगर’ हे वर्षभर, चोवीस तास चालते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारसरणीवर विश्वास असणाऱ्या आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर भरवसा ठेवणाऱ्या कोणत्याही शिवसैनिकासाठी, नगरसेवकासाठी, नगरपरिषदेच्या अध्यक्षासाठी किंवा पक्ष कार्यकर्त्यासाठी आमची दारे नेहमीच खुली आहेत.” शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे म्हणाले, “आमच्या नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणीही आमच्या संपर्कात नाही. आता, जर कोणी बळजबरीने लोकांना आमच्याकडे पाठवत असेल, तर त्यात आमचा काही दोष नाही.”

घरबसल्या आदेश देणाऱ्या सेनापतीसोबत सैनिक राहत नाहीत: खासदार नरेश म्हस्के

शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी टिप्पणी केली, “उद्धव ठाकरे यांच्यावर सर्वजण नाराज आहेत; हे आधीच स्पष्ट आणि सिद्ध झाले आहे. त्यांनी हिंदुत्वाची विचारसरणी सोडली आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. संजय राऊत तर शरद पवार यांच्या पक्षाला काँग्रेसमध्ये विलीन होऊन स्वतःची ओळख संपवण्याचा सल्ला देत आहेत. राज्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकांचा प्रचार करण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडले होते का किंवा मुंबई सोडून बाहेर गेले होते का? जर एखादा सेनापती केवळ घरी बसून सूचना देत असेल, तर सैनिक त्याच्यासोबत राहणार नाहीत. जर कार्यकर्ते आमच्याकडे येत असतील, तर आम्ही त्यांचे स्वागत करतो.”

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात नवीन RTO कार्यालयांसाठी मोठा निर्णय; परिवहन विभागाचे नवे निकष निश्चित

शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर म्हणाले, “याबाबत मी सध्या फार काही सांगू शकत नाही. मात्र, जर असे घडले, तर ती एक अत्यंत सकारात्मक बाब ठरेल. यामुळे शिवसेना अधिक बळकट होईल, बाळासाहेबांच्या विचारसरणीला बळ मिळेल, महाराष्ट्रातील युतीचे सरकार अधिक स्थिर होईल आणि देशभरात एनडीए (NDA) अधिक मजबूत होईल.” दरम्यान, विरोधी पक्षांनी ‘ऑपरेशन टायगर’बाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्येष्ठ समाजवादी पक्ष (SP) नेते अबू आझमी यांनी म्हटले आहे की, देशातील नेते इतके कमकुवत, हतबल आणि लोभी बनले आहेत की, केवळ लोभ आणि भीतीपोटी ते आपली विचारधारा सोडून इतर पक्षांमध्ये सामील होत आहेत. लोकांची विचारधारा बदलली जात आहे. अशा नेत्यांचा मी जाहीर निषेध करतो.

‘ऑपरेशन टायगर’बाबत भाष्य करताना उबाठाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे म्हणाले, “आतापर्यंत काहीही घडलेले नाही; मी इथेच आहे. मी अजूनही इथेच आहे, नाही का? ही केवळ अटकळ आहे. गेल्या वर्षभरापासून याबद्दल चर्चा सुरू आहे, पण ती का, हे मला माहित नाही. मी आज इथे आहे, पण उद्याचे काय? उद्या मी जिवंत असेन की नाही, हेसुद्धा मला माहित नाही.”

खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या मागणीची परिवहन मंत्री सरनाईकांकडून दखल, ॲप-आधारित टॅक्सी कंपन्यांवर कारवाईचे निर्देश

Web Title: Minister pratap sarnaiks major statement regarding operation tiger

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:56 PM

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