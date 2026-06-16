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Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! केवळ १० धावा करताच वीरेंद्र सहवागचा विक्रम मोडणार

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:23 PM IST
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सारांश

Rohit Sharma Record News: रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून १६,००० हून अधिक धावा केल्या आहेत. पुढील सामन्यात तो भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा सलामीवीर ठरू शकतो.

रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! (Photo Credit- X)

रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास!
  • केवळ १० धावा करताच वीरेंद्र सहवागचा विक्रम मोडणार
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IND vs AFG 2nd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान (IND vs AFG) यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना १७ जून रोजी लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माकडे (Rohit Sharma) एक विशेष विक्रम प्रस्थापित करण्याची संधी आहे. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय फलंदाज बनू शकतो आणि दिग्गज माजी भारतीय फलंदाज वीरेंद्र सेहवागचा विक्रम मोडू शकतो.

१० धावा करताच रोहित शर्मा सेहवागचा विक्रम मोडणार

आतापर्यंत, रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून ३५९ सामन्यांत १६,०१० धावा केल्या आहेत. याउलट, वीरेंद्र सेहवागने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत सलामीवीर म्हणून ३३२ सामन्यांत १६,११९ धावा केल्या होत्या; त्यामुळे, सेहवागचा विक्रम मोडण्यासाठी रोहितला आणखी केवळ १० धावांची गरज आहे. जर रोहितने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात १० धावा केल्या, तर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय फलंदाज बनेल.

सचिन तेंडुलकर ‘या’ यादीत तिसऱ्या स्थानावर

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत सचिन तेंडुलकर तिसऱ्या स्थानावर आहे. सचिनने सलामीवीर म्हणून ३४६ सामन्यांत १५,३३५ धावा केल्या होत्या. दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर चौथ्या स्थानावर असून, त्यांनी सलामीवीर म्हणून २०२ सामन्यांत १२,२५८ धावा केल्या आहेत. दरम्यान, शिखर धवन पाचव्या स्थानावर असून त्याने २६८ सामन्यांत १०,८६७ धावा केल्या आहेत.

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आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय फलंदाज

वीरेंद्र सेहवाग: १६,११९ धावा (३३२ सामने)
रोहित शर्मा: १६,०१० धावा (३५९ सामने)
सचिन तेंडुलकर: १५,३३५ धावा (३४६ सामने)
सुनील गावस्कर: १२,२५८ धावा (२०२ सामने)
शिखर धवन: १०,८६७ धावा (२६८ सामने)

पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात रोहित शर्मा १६ धावा करुन बाद

एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानचा ७ गडी राखून पराभव केला. पावसामुळे सामना दोन्ही बाजूंसाठी २५ षटकांचा करण्यात आला. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने २४.५ षटकांत १९४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघाने २२.५ षटकांत ३ गडी गमावून हे लक्ष्य गाठले. रोहितला या सामन्यात विशेष प्रभाव पाडता आला नाही आणि १६ चेंडूंत १६ धावा करून तो बाद झाला. कर्णधाराला साजेसी खेळी करत शुभमन गिलने ६६ चेंडूंत नाबाद ८४ धावा केल्या; यात त्याने ११ चौकार आणि दोन षटकार लगावले.

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Web Title: Rohit sharma set to make history in the second odi he will break virender sehwags record by scoring just 10 runs

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Published On: Jun 16, 2026 | 08:21 PM

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