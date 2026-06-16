Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! केवळ १० धावा करताच वीरेंद्र सहवागचा विक्रम मोडणार

आतापर्यंत, रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून ३५९ सामन्यांत १६,०१० धावा केल्या आहेत. याउलट, वीरेंद्र सेहवागने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत सलामीवीर म्हणून ३३२ सामन्यांत १६,११९ धावा केल्या होत्या; त्यामुळे, सेहवागचा विक्रम मोडण्यासाठी रोहितला आणखी केवळ १० धावांची गरज आहे. जर रोहितने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात १० धावा केल्या, तर तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय फलंदाज बनेल.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत सचिन तेंडुलकर तिसऱ्या स्थानावर आहे. सचिनने सलामीवीर म्हणून ३४६ सामन्यांत १५,३३५ धावा केल्या होत्या. दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर चौथ्या स्थानावर असून, त्यांनी सलामीवीर म्हणून २०२ सामन्यांत १२,२५८ धावा केल्या आहेत. दरम्यान, शिखर धवन पाचव्या स्थानावर असून त्याने २६८ सामन्यांत १०,८६७ धावा केल्या आहेत.
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वीरेंद्र सेहवाग: १६,११९ धावा (३३२ सामने)
रोहित शर्मा: १६,०१० धावा (३५९ सामने)
सचिन तेंडुलकर: १५,३३५ धावा (३४६ सामने)
सुनील गावस्कर: १२,२५८ धावा (२०२ सामने)
शिखर धवन: १०,८६७ धावा (२६८ सामने)
एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानचा ७ गडी राखून पराभव केला. पावसामुळे सामना दोन्ही बाजूंसाठी २५ षटकांचा करण्यात आला. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने २४.५ षटकांत १९४ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघाने २२.५ षटकांत ३ गडी गमावून हे लक्ष्य गाठले. रोहितला या सामन्यात विशेष प्रभाव पाडता आला नाही आणि १६ चेंडूंत १६ धावा करून तो बाद झाला. कर्णधाराला साजेसी खेळी करत शुभमन गिलने ६६ चेंडूंत नाबाद ८४ धावा केल्या; यात त्याने ११ चौकार आणि दोन षटकार लगावले.
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