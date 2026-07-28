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भारतीय सैनिकांनी चालवली Jawa Yezdi Motorcycles! कारगिल विजय दिनानिमित्त विशेष उपक्रम

Updated On: Jul 28, 2026 | 07:35 PM IST
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सारांश

भारतीय सेना आणि जावा येझदी मोटरसायकल्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'शौर्य विजय यात्रा' कारगिल विजय दिनी द्रास येथील कारगिल वॉर मेमोरियलमध्ये संपन्न झाली. नवी दिल्ली ते द्रास असा १,९०० किमींचा प्रवास कार्यरत व निवृत्त सैनिक, वीर नारी, हुतात्म्यांचे कुटुंबीय आणि रायडर्सनी पूर्ण केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

कारगिल विजय दिनानिमित्त भारतीय सेना आणि जावा येझदी मोटरसायकल्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘शौर्य विजय यात्रे’चा समारोप द्रास येथील कारगिल वॉर मेमोरियलमध्ये झाला. नवी दिल्लीतील नॅशनल वॉर मेमोरियलपासून सुरू झालेल्या या सुमारे १,९०० किलोमीटरच्या प्रवासात कार्यरत आणि निवृत्त लष्करी अधिकारी, वीर नारी, हुतात्म्यांचे कुटुंबीय तसेच सामान्य रायडर्स सहभागी झाले. या मोहिमेचा उद्देश १९९९ च्या कारगिल युद्धातील शूरवीरांच्या पराक्रमाला अभिवादन करण्याबरोबरच नागरिक आणि भारतीय सेनेतील नाते अधिक दृढ करणे हा होता.

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या यात्रेतील सर्वात महत्त्वाचा क्षण म्हणजे नॅशनल वॉर मेमोरियलवरील पवित्र माती सन्मानपूर्वक कारगिल वॉर मेमोरियलपर्यंत पोहोचवण्यात आली. हा उपक्रम देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या आणि त्याचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांच्या पिढ्यांना प्रतीकात्मकरीत्या जोडणारा ठरला. हिमाचल प्रदेश आणि लडाखमधील कठीण मार्ग पार करत रायडर्सनी चंडीमंदिर, रेझांग ला आणि लेह वॉर मेमोरियलसारख्या महत्त्वाच्या लष्करी स्मारकांनाही भेट देत शहीदांना आदरांजली अर्पण केली.

२०२१ पासून सुरू असलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश भारतीय सैनिकांच्या शौर्यकथा अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. या मोहिमेत रायडिंग समुदाय, माजी सैनिक, वीर नारी आणि हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग असल्याने हा उपक्रम केवळ बाइक राईड न राहता नागरिक आणि लष्कर यांच्यातील भावनिक दुवा बनला आहे. यंदाच्या यात्रेला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले होते. या वेळी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, माजी सैनिक आणि विविध मान्यवर उपस्थित होते.

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ही मोहीम जावा 350, जावा 42, जावा 42 FJ, येझदी ॲडव्हेंचर आणि येझदी स्क्रॅम्बलर अशा मोटरसायकलींसह पूर्ण करण्यात आली. क्लासिक लिजेंड्सचे सह-संस्थापक अनुपम थरेजा यांनी सांगितले की, भारतीय शूरवीरांच्या त्यागाची प्रेरणादायी परंपरा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा या यात्रेचा मुख्य उद्देश आहे. कारगिल विजय दिनी द्रास येथे झालेल्या समारोपाने शौर्य, सेवा आणि राष्ट्रीय अभिमानाचा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित केला.

Web Title: Indian soldiers rode jawa yezdi motorcycles

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Published On: Jul 28, 2026 | 07:35 PM

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