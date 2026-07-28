Economy : 2027 मध्ये ब्राझीलमध्ये मंदीचा धोका नाही; अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांचा विश्वास

ब्राझीलचे अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांनी 2027 मध्ये देशात मंदी (Recession) येण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. सरकारच्या मते, जागतिक आर्थिक आव्हाने आणि उच्च व्याजदर असूनही ब्राझीलची अर्थव्यवस्था सकारात्मक वाढ कायम ठेवेल. रोजगार, गुंतवणूक आणि उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार आर्थिक सुधारणा राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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विस्तार
ब्राझिलिया : 2027 मध्ये ब्राझीलची अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत जाण्याची शक्यता नसल्याचे ब्राझीलचे अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांनी स्पष्ट केले आहे. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी सरकारची भूमिका मांडताना, अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राहील आणि मंदीची भीती निराधार असल्याचे सांगितले.
डुरिगन यांच्या मते, उच्च व्याजदर आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे आर्थिक वाढीचा वेग काहीसा कमी होऊ शकतो. मात्र, त्यामुळे देश मंदीत जाईल, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त, महसूल वाढ आणि सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या असून त्याचा सकारात्मक परिणाम आगामी काळात दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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ब्राझील सरकारच्या अंदाजानुसार, 2027 मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि उद्योग क्षेत्रातील वाढ कायम राहील, असेही त्यांनी सांगितले. देशांतर्गत मागणी वाढवणे आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार शुल्क (टॅरिफ) वादामुळे ब्राझीलच्या निर्यातीवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवता येईल आणि दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत होतील, अशी अपेक्षाही डुरिगन यांनी व्यक्त केली.
ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ब्राझीलची अर्थव्यवस्था हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा ठरला आहे. विरोधक सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत असले तरी, सरकारने अर्थव्यवस्था स्थिर असल्याचा दावा कायम ठेवला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, महागाईवर नियंत्रण, वित्तीय शिस्त आणि उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित राहिल्यास ब्राझीलची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांतही सकारात्मक मार्गावर राहू शकते. त्यामुळे 2027 मध्ये मंदी येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या ब्राझीलमध्ये 2027 मध्ये मंदी येणार नसल्याचा सरकारचा दावा असला, तरी जागतिक आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि व्यापार धोरणांवर देशाची पुढील आर्थिक वाटचाल अवलंबून असेल
Web Title: Economy no risk of recession in brazil in 2027 finance minister dario durigan confident