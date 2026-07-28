मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Economy No Risk Of Recession In Brazil In 2027 Finance Minister Dario Durigan Confident

Economy : 2027 मध्ये ब्राझीलमध्ये मंदीचा धोका नाही; अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांचा विश्वास

Updated On: Jul 28, 2026 | 07:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

ब्राझीलचे अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांनी 2027 मध्ये देशात मंदी (Recession) येण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. सरकारच्या मते, जागतिक आर्थिक आव्हाने आणि उच्च व्याजदर असूनही ब्राझीलची अर्थव्यवस्था सकारात्मक वाढ कायम ठेवेल. रोजगार, गुंतवणूक आणि उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार आर्थिक सुधारणा राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

ब्राझिलिया : 2027 मध्ये ब्राझीलची अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत जाण्याची शक्यता नसल्याचे ब्राझीलचे अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांनी स्पष्ट केले आहे. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी सरकारची भूमिका मांडताना, अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राहील आणि मंदीची भीती निराधार असल्याचे सांगितले.

डुरिगन यांच्या मते, उच्च व्याजदर आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे आर्थिक वाढीचा वेग काहीसा कमी होऊ शकतो. मात्र, त्यामुळे देश मंदीत जाईल, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त, महसूल वाढ आणि सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या असून त्याचा सकारात्मक परिणाम आगामी काळात दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ब्राझील सरकारच्या अंदाजानुसार, 2027 मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि उद्योग क्षेत्रातील वाढ कायम राहील, असेही त्यांनी सांगितले. देशांतर्गत मागणी वाढवणे आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Breaking News : PoJK मध्ये लोकशाहीचा देखावा; भारताचा पाकिस्तानवर गंभीर आरोप

दरम्यान, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार शुल्क (टॅरिफ) वादामुळे ब्राझीलच्या निर्यातीवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवता येईल आणि दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत होतील, अशी अपेक्षाही डुरिगन यांनी व्यक्त केली.

ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ब्राझीलची अर्थव्यवस्था हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा ठरला आहे. विरोधक सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत असले तरी, सरकारने अर्थव्यवस्था स्थिर असल्याचा दावा कायम ठेवला आहे.

TruthSocial : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्रुथ सोशल पोस्टवरून नवा वाद निर्माण.

तज्ज्ञांच्या मते, महागाईवर नियंत्रण, वित्तीय शिस्त आणि उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित राहिल्यास ब्राझीलची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांतही सकारात्मक मार्गावर राहू शकते. त्यामुळे 2027 मध्ये मंदी येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या ब्राझीलमध्ये 2027 मध्ये मंदी येणार नसल्याचा सरकारचा दावा असला, तरी जागतिक आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि व्यापार धोरणांवर देशाची पुढील आर्थिक वाटचाल अवलंबून असेल

Web Title: Economy no risk of recession in brazil in 2027 finance minister dario durigan confident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 07:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

TruthSocial : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्रुथ सोशल पोस्टवरून नवा वाद निर्माण.
1

TruthSocial : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्रुथ सोशल पोस्टवरून नवा वाद निर्माण.

Middle East : अमेरिका ‘माफिया टोळीसारखी’ वागत आहे; पश्चिम आशियातील संकटासाठी इराणचा वॉशिंग्टनवर ठपका
2

Middle East : अमेरिका ‘माफिया टोळीसारखी’ वागत आहे; पश्चिम आशियातील संकटासाठी इराणचा वॉशिंग्टनवर ठपका

International News: लुला विरुद्ध ट्रम्प , ब्राझीलने दिला अमेरिकेलाच झटका ..
3

International News: लुला विरुद्ध ट्रम्प , ब्राझीलने दिला अमेरिकेलाच झटका ..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Economy : 2027 मध्ये ब्राझीलमध्ये मंदीचा धोका नाही; अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांचा विश्वास

Economy : 2027 मध्ये ब्राझीलमध्ये मंदीचा धोका नाही; अर्थमंत्री डारिओ डुरिगन यांचा विश्वास

Jul 28, 2026 | 07:10 PM
११ व्या फिल्मफेअर मराठी पुरस्कार २०२६ ची नामांकने जाहीर! ‘या’ चित्रपटांना मिळणार पुरस्कार

११ व्या फिल्मफेअर मराठी पुरस्कार २०२६ ची नामांकने जाहीर! ‘या’ चित्रपटांना मिळणार पुरस्कार

Jul 28, 2026 | 07:02 PM
भारतातील टॉप10 रोडस्टर बाइक्स! स्टाईल, पॉवर आणि परफॉर्मन्सचा क्रेझी क्रॉस! पटकन पाहून घ्या लिस्ट

भारतातील टॉप10 रोडस्टर बाइक्स! स्टाईल, पॉवर आणि परफॉर्मन्सचा क्रेझी क्रॉस! पटकन पाहून घ्या लिस्ट

Jul 28, 2026 | 06:59 PM
Hanuman Mantra : हनुमानाची कृपा मिळवायची आहे? श्रद्धेनुसार ‘या’ मंत्रांच्या जपाला दिले जाते विशेष महत्त्व

Hanuman Mantra : हनुमानाची कृपा मिळवायची आहे? श्रद्धेनुसार ‘या’ मंत्रांच्या जपाला दिले जाते विशेष महत्त्व

Jul 28, 2026 | 06:50 PM
Breaking News : PoJK मध्ये लोकशाहीचा देखावा; भारताचा पाकिस्तानवर गंभीर आरोप

Breaking News : PoJK मध्ये लोकशाहीचा देखावा; भारताचा पाकिस्तानवर गंभीर आरोप

Jul 28, 2026 | 06:47 PM
वैभव आणि पूजाची जोडी पुन्हा झळकणार! ‘भेटली तू पुन्हा’ चा सिक्वल २०२७ मध्ये येणार; चाहत्यांना आनंद आवरेना

वैभव आणि पूजाची जोडी पुन्हा झळकणार! ‘भेटली तू पुन्हा’ चा सिक्वल २०२७ मध्ये येणार; चाहत्यांना आनंद आवरेना

Jul 28, 2026 | 06:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांचा मोठा डाव! पंतप्रधान मोदींना दिले बारामतीचे आमंत्रण; राजकीय वर्तुळात खळबळ

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांचा मोठा डाव! पंतप्रधान मोदींना दिले बारामतीचे आमंत्रण; राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jul 28, 2026 | 06:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा