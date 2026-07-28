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Paytm Payments Bank: Paytm ला हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दणका! पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश; युजर्सचे काय होणार?

Updated On: Jul 28, 2026 | 07:14 PM IST
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सारांश

Paytm आणि तिच्या पेमेंट्स बँकेला उच्च न्यायालयाकडून एक मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळत पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच नियमांच्या उल्लंघनामुळे पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या सेवांवर कडक निर्बंध लादले होते.

(फोटो सौजन्य: chatgpt)

(फोटो सौजन्य: chatgpt)

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विस्तार
  • Paytm ला हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दणका!
  • पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश
  • युजर्सवर काय परिणाम होणार?
High Court Order On Paytm: जर तुम्ही Paytm युजर्स आहात तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. कारण हायकोर्टाने Paytm बाबत बराच मोठा निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँके म्हणजे RBI ने मंगळवारी स्पष्ट केलं की, नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्यामुळे बँकेचा परवाना आधीच रद्द करण्यात आला होता आणि हा आदेश बँक बंद करण्याच्या प्रक्रियेतील शेवटचा टप्पा आहे. RBI ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ८ जुलै आणि २२ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशांद्वारे, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ आणि कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदींनुसार पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण या सगळ्या निर्णयानंतर संपूर्ण प्रकरण काय आहे? सविस्तर समजून घेऊयात.

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SBI ने अधिकृत लिक्विडेटरची नियुक्ती केली

न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक गिरीकुमार एम. नायर यांची Paytm पेमेंट्स बँकेचे अधिकृत लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती केली आहे. RBI ने म्हटले आहे की, त्यांना बँकिंग नियमन कायदा आणि कंपनी कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. केंद्रीय बँकेनुसार, अधिकृत लिक्विडेटर ८ जुलै २०२६ पासून बँकेच्या संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार वापरतील आणि बँकेच्या कामकाजाशी व दिवाळखोरीशी संबंधित सर्व निर्णय आता त्यांच्या देखरेखीखाली घेतले जातील.

कारवाई करण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात मागणार दाद

एप्रिल २०२६ मध्ये RBI ने Paytm पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर हा आदेश आला आहे. त्यावेळी, मध्यवर्ती बँकेने म्हटले होते की, बँक नियामक नियमांचे पालन करण्यात सातत्याने अपयशी ठरली होती आणि तिचे कामकाज ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक असल्याचे आढळले होते. RBI ने बँक बंद करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याकरिता दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही जाहीर केले होते. आता, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, Paytm पेमेंट्स बँकेच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया औपचारिकपणे पुढे जाईल.

Paytm शेअर प्राईज

पेटीएमची शेयर मार्केटमधील लिस्टेड पॅरेंट कंपनी, One 97 Communications चा आज १.४३% च्या वाढीसह ₹१,३०८ वर बंद झाली. या कालावधीत कंपनीचे मार्केट कॅपिटल ₹८३,८१५ कोटी इतकं होतं.

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Web Title: High court big blow to paytm orders to shut down paytm payments bank marathi news

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Published On: Jul 28, 2026 | 07:14 PM

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