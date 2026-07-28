Paytm Payments Bank: Paytm ला हायकोर्टाचा सर्वात मोठा दणका! पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश; युजर्सचे काय होणार?

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न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक गिरीकुमार एम. नायर यांची Paytm पेमेंट्स बँकेचे अधिकृत लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती केली आहे. RBI ने म्हटले आहे की, त्यांना बँकिंग नियमन कायदा आणि कंपनी कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. केंद्रीय बँकेनुसार, अधिकृत लिक्विडेटर ८ जुलै २०२६ पासून बँकेच्या संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार वापरतील आणि बँकेच्या कामकाजाशी व दिवाळखोरीशी संबंधित सर्व निर्णय आता त्यांच्या देखरेखीखाली घेतले जातील.
एप्रिल २०२६ मध्ये RBI ने Paytm पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर हा आदेश आला आहे. त्यावेळी, मध्यवर्ती बँकेने म्हटले होते की, बँक नियामक नियमांचे पालन करण्यात सातत्याने अपयशी ठरली होती आणि तिचे कामकाज ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक असल्याचे आढळले होते. RBI ने बँक बंद करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याकरिता दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही जाहीर केले होते. आता, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, Paytm पेमेंट्स बँकेच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया औपचारिकपणे पुढे जाईल.
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