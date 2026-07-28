Shrikant Shinde: अरे ऐकून घे ना राहुल, का ओरडतोय…; लोकसभेत श्रीकांत शिंदे कडाडले अन् क्षणार्धात वातावरण… पाहा Video

लोकसभेत बोलताना डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या ‘नीट’ परीक्षा वर्षातून फक्त एकदाच घेतली जाते. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची काही कारणास्तव परीक्षा चुकल्यास किंवा गुण कमी पडल्यास त्यांचे संपूर्ण एक वर्ष वाया जाते. अमेरिकेसह अनेक विकसित देशांमधील प्रवेश परीक्षांचा संदर्भ देत शिंदे म्हणाले, “परदेशात वर्षातून दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. त्याच धर्तीवर भारतातही विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा ‘नीट’ परीक्षा देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी होईल आणि वर्ष वाया जाणार नाही.”
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डॉ. श्रीकांत शिंदे सभागृहात ‘नीट’ सुधारणांवर बाजू मांडत असताना विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे शिंदे काहीसे संतापले आणि अधिक आक्रमक होत त्यांनी थेट “अरे राहुल, माझं ऐक! तू का ओरडतो आहेस?” असे म्हणाले. त्यांनी ‘राहुल’ नाव घेताच विरोधी पक्षाचे खासदार राहुल गांधींच्या उल्लेखावरून अधिकच आक्रमक झाले. मात्र, परिस्थिती हाताळत श्रीकांत शिंदे मिश्किलपणे हसले आणि म्हणाले, “अरे बाबा, मी मागच्या राहुलशी बोलतोय. मी खासदार राहुल पासवानशी बोलतोय!” त्यांच्या या समयसूचक आणि मिश्किल उत्तराने सभागृहात एकच हशा पिकला आणि वातावरण शांत झाले.
नीट पेपरफुटीच्या घटनांनंतर देशभरात पसरलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने परीक्षांमध्ये कडक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हे सुधारणा विधेयक २०२६ सादर केले आहे. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सुचवलेल्या ‘वर्षातून दोनदा नीट परीक्षा’ आणि ‘त्वरित निकाल’ या व्यावहारिक मागण्यांचा समावेश शिक्षण मंत्रालय नवीन नियमावलीत करते का, याकडे आता देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
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