Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Tata Punch Ev Facelift Version Can Give 593 Km Range On Single Charge Know Launch Date

EV सेगमेंटमध्ये Tata Motors धुराळा उडवणार! 593 KM रेंज असणारी ‘ही’ खास कार लवकरच लाँच होणार

टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कारच्या उत्पादनावर विशेष लक्षकेंद्रित करत आहे. येत्या 20 फेब्रुवारी 2026 ला टाटा पंच ईव्हीचे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच होणार आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही कार 593.6 किमीची रेंज देऊ शकते.

Updated On: Feb 15, 2026 | 09:27 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच होण्याच्या मार्गावर
  • येत्या 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी ही कार लाँच होणार
  • एका चार्जवर मिळणार 593.6 किमीची रेंज
भारतात अनेक ऑटो कंपन्या बदलत्या काळानुसार त्यांच्या कार्समध्ये बदल करत असतात. आता लवकरच Tata Motors त्यांची लोकप्रिय कार Tata Punch EV चे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच करणार आहे. ही नवीन कार येत 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतीय बाजारात लाँच करण्याची तयारी करत आहे. लाँचपूर्वी या अपडेटेड मॉडेलला अनेक वेळा कोणत्याही कव्हरशिवाय टेस्टिंगदरम्यान पाहण्यात आले असून, त्यातून डिझाइनमधील बदल स्पष्टपणे दिसून आले आहेत. दरम्यान, कंपनीने आपल्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडिओमध्ये वाहनाची ड्रायव्हिंग रेंज दर्शवण्यात आली असून, एकदाच पूर्ण चार्ज केल्यानंतर ही ईव्ही तब्बल 593.6 किलोमीटरपर्यंत धावल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट : बॅटरी आणि परफॉर्मन्स

यांत्रिकदृष्ट्या, फेसलिफ्टेड पंच ईव्हीमध्ये सध्या उपलब्ध असलेले 25kWh आणि 35kWh बॅटरी पॅक कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. दोन्ही पर्यायांमध्ये फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात येईल. 25kWh बॅटरी पॅकमध्ये मोटर 82hp पॉवर आणि 114Nm टॉर्क निर्माण करते, तर 35kWh बॅटरीमध्ये 122hp पॉवर आणि 190Nm टॉर्क मिळतो. सध्या ARAI प्रमाणित रेंज 25kWh व्हेरिएंटसाठी 265 किमी आणि 35kWh व्हेरिएंटसाठी 365 किमी इतकी आहे.

अलीकडील रेंज टेस्टनंतर अशी चर्चा सुरू आहे की, फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये Tata Nexon EV मधील 45kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक दिला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास, पंच ईव्हीची रेंज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

डिझाइनमध्ये काय बदल?

आगामी पंच ईव्ही फेसलिफ्टच्या एक्सटिरिअर डिझाइनमध्ये काही लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. पुढील भागात बंपर नव्याने डिझाइन करण्यात आला असून, पूर्वीच्या मॉडेलमधील ब्लॅक ट्रिम आणि कनेक्टिंग एअर इनटेक काढून टाकण्यात आले आहेत. एअर डॅम आणि स्किड प्लेटमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र, परिचित Y-आकारातील एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स आणि मध्यभागी असलेला चार्जिंग फ्लॅप कायम ठेवण्यात आला आहे.

साइड प्रोफाइल बहुतांश विद्यमान मॉडेलसारखाच आहे. काही निवडक व्हेरिएंट्समध्ये नवीन अलॉय व्हील डिझाइन देण्याची शक्यता आहे. टेस्टिंगदरम्यान दिसलेले मॉडेल फिअरलेस रेड ड्युअल-टोन रंगात होते, ज्यामध्ये ब्लॅक रूफ देण्यात आली होती. याशिवाय ब्राउन आणि ब्राइट यलो असे नवीन रंग पर्यायही उपलब्ध करून देण्याची कंपनीची योजना आहे.

मागील बाजूस, फेसलिफ्टेड पंच ईव्हीमध्ये अलीकडेच अपडेट झालेल्या पेट्रोल पंचचे स्टाइलिंग एलिमेंट्स देण्यात आले आहेत. यात फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार आणि नव्या डिझाइनचा बंपर समाविष्ट आहे. त्यामुळे ईव्ही आणि त्याच्या पेट्रोल व्हर्जनमध्ये अधिक सुसंगत आणि आकर्षक लुक मिळतो.

Web Title: Tata punch ev facelift version can give 593 km range on single charge know launch date

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 09:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड
1

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज
2

फक्त Ola, TVS, Ather नव्हे तर ‘या’ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सही देतात रंपाट रेंज

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार
3

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच
4

मध्यम वर्गीय ग्राहकांसाठी ‘या’ Diesel SUV आहेत एकदम परफेक्ट! किंमत आणि फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
EV सेगमेंटमध्ये Tata Motors धुराळा उडवणार! 593 KM रेंज असणारी ‘ही’ खास कार लवकरच लाँच होणार

EV सेगमेंटमध्ये Tata Motors धुराळा उडवणार! 593 KM रेंज असणारी ‘ही’ खास कार लवकरच लाँच होणार

Feb 15, 2026 | 09:27 PM
Ahilyanagar News: …अन्यथा नगरमध्ये ‘चक्का-जाम’! शहरातील अवजड वाहतूक बंद करण्याची मागणी

Ahilyanagar News: …अन्यथा नगरमध्ये ‘चक्का-जाम’! शहरातील अवजड वाहतूक बंद करण्याची मागणी

Feb 15, 2026 | 08:57 PM
IND vs PAK: निकालापूर्वीच आरोप! म्हणे, “भारत जादूटोणा करून मॅच जिंकतो…”, पाकिस्तानी क्रिकेट विश्लेषकाचा अजब दावा

IND vs PAK: निकालापूर्वीच आरोप! म्हणे, “भारत जादूटोणा करून मॅच जिंकतो…”, पाकिस्तानी क्रिकेट विश्लेषकाचा अजब दावा

Feb 15, 2026 | 08:48 PM
IND vs PAK : पाकिस्तानसमोर 176 धावांचे लक्ष! इशान किशनची निर्णायक खेळी, वाचा सामन्याचा अहवाल

IND vs PAK : पाकिस्तानसमोर 176 धावांचे लक्ष! इशान किशनची निर्णायक खेळी, वाचा सामन्याचा अहवाल

Feb 15, 2026 | 08:46 PM
उरण तालुक्यात भूकंपाचा झटका! सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी नाही, मालमत्ताही बचावली

उरण तालुक्यात भूकंपाचा झटका! सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी नाही, मालमत्ताही बचावली

Feb 15, 2026 | 08:27 PM
Jeffrey Epstein च्या काळ्या साम्राज्याची खरी ‘मास्टरमाईंड’? फाइल्स उघडताच ‘या’ महिलेच्या नावाने खळबळ

Jeffrey Epstein च्या काळ्या साम्राज्याची खरी ‘मास्टरमाईंड’? फाइल्स उघडताच ‘या’ महिलेच्या नावाने खळबळ

Feb 15, 2026 | 08:20 PM
Ahilyanagar News:पोलीस ठाण्यात 15 तास ठिय्या, नातेवाईक संतप्त! अखेर आश्वासनानंतर अंत्यसंस्कार, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Ahilyanagar News:पोलीस ठाण्यात 15 तास ठिय्या, नातेवाईक संतप्त! अखेर आश्वासनानंतर अंत्यसंस्कार, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Feb 15, 2026 | 08:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM