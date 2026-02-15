EV सेगमेंटमध्ये Tata Motors धुराळा उडवणार! 593 KM रेंज असणारी ‘ही’ खास कार लवकरच लाँच होणार

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड
यांत्रिकदृष्ट्या, फेसलिफ्टेड पंच ईव्हीमध्ये सध्या उपलब्ध असलेले 25kWh आणि 35kWh बॅटरी पॅक कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. दोन्ही पर्यायांमध्ये फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात येईल. 25kWh बॅटरी पॅकमध्ये मोटर 82hp पॉवर आणि 114Nm टॉर्क निर्माण करते, तर 35kWh बॅटरीमध्ये 122hp पॉवर आणि 190Nm टॉर्क मिळतो. सध्या ARAI प्रमाणित रेंज 25kWh व्हेरिएंटसाठी 265 किमी आणि 35kWh व्हेरिएंटसाठी 365 किमी इतकी आहे.
अलीकडील रेंज टेस्टनंतर अशी चर्चा सुरू आहे की, फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये Tata Nexon EV मधील 45kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक दिला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास, पंच ईव्हीची रेंज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार
आगामी पंच ईव्ही फेसलिफ्टच्या एक्सटिरिअर डिझाइनमध्ये काही लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. पुढील भागात बंपर नव्याने डिझाइन करण्यात आला असून, पूर्वीच्या मॉडेलमधील ब्लॅक ट्रिम आणि कनेक्टिंग एअर इनटेक काढून टाकण्यात आले आहेत. एअर डॅम आणि स्किड प्लेटमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र, परिचित Y-आकारातील एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स आणि मध्यभागी असलेला चार्जिंग फ्लॅप कायम ठेवण्यात आला आहे.
साइड प्रोफाइल बहुतांश विद्यमान मॉडेलसारखाच आहे. काही निवडक व्हेरिएंट्समध्ये नवीन अलॉय व्हील डिझाइन देण्याची शक्यता आहे. टेस्टिंगदरम्यान दिसलेले मॉडेल फिअरलेस रेड ड्युअल-टोन रंगात होते, ज्यामध्ये ब्लॅक रूफ देण्यात आली होती. याशिवाय ब्राउन आणि ब्राइट यलो असे नवीन रंग पर्यायही उपलब्ध करून देण्याची कंपनीची योजना आहे.
मागील बाजूस, फेसलिफ्टेड पंच ईव्हीमध्ये अलीकडेच अपडेट झालेल्या पेट्रोल पंचचे स्टाइलिंग एलिमेंट्स देण्यात आले आहेत. यात फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार आणि नव्या डिझाइनचा बंपर समाविष्ट आहे. त्यामुळे ईव्ही आणि त्याच्या पेट्रोल व्हर्जनमध्ये अधिक सुसंगत आणि आकर्षक लुक मिळतो.