Maharashtra Rain: राज्यभरात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार! १ जूनपासून ६२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; संपूर्ण किनारपट्टीला ‘रेड अलर्ट’

राज्य आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाने (SEOC) दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २४ तासांत राज्याच्या किनारपट्टीवरील आणि पश्चिम भागातील जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली असून, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या कालावधीत नोंदवलेला पाऊस असा: ठाणे १९६.९ मिमी, पालघर १८५.४ मिमी, रायगड १३४.१ मिमी, मुंबई उपनगर १२५.० मिमी आणि पुणे ६९.४ मिमी.
अहवालावरून असे दिसून येते की, १ जूनपासून झालेल्या एकूण पावसाच्या आधारे, जवळपास सर्वच जिल्हे ‘मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त’ (सामान्यपेक्षा खूप जास्त) पावसाच्या श्रेणीत आले आहेत. पालघरमध्ये सामान्यपेक्षा ४५७.३ टक्के अधिक, तर पुण्यात ४३५.४ टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, गेल्या पाच आठवड्यांत झालेले ६२ मृत्यू प्रामुख्याने इमारती व भिंती कोसळणे आणि वीज पडणे या घटनांमुळे झाले आहेत. संरचना कोसळल्यामुळे (इमारती/भिंती) २५ जणांचा मृत्यू झाला आणि ४१ जण जखमी झाले; या घटना प्रामुख्याने नाशिक, ठाणे आणि मुंबई उपनगर भागात घडल्या. त्याच वेळी, वीज पडल्यामुळे २३ जणांचा मृत्यू झाला आणि १७ जण जखमी झाले.
Satara Heavy Rain : १६ गावांचा संपर्क तुटला, दरडी, पूल खचले,नेटवर्क बंद…; साताऱ्यात मुसळधार पावसाचा कहर
राज्यात दगावलेल्या २०० जनावरांपैकी १८१ जनावरांचा मृत्यू वीज पडल्यामुळे झाला. याव्यतिरिक्त, दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनामुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला व चार जण जखमी झाले; यात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, सातारा आणि पुणे या डोंगराळ भागांना सर्वाधिक फटका बसला. झाडे पडण्याच्या घटनांमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन जणांचा मृत्यू पुरामुळे झाला. अलीकडील घटनांमध्ये, मुंबई उपनगरात भिंत कोसळल्याने एक जण जखमी झाला आणि रत्नागिरीत झाड पडल्यामुळे अन्य दोघे जखमी झाले.
सततच्या पावसामुळे राज्यातील अनेक प्रमुख नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. परिणामी, सखल भागातील गावांच्या रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवले जात असून प्रशासनाने ‘हाय अलर्ट’ जारी केला आहे.
‘इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस’ने (INCOIS) संपूर्ण महाराष्ट्र किनारपट्टीसाठी मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील असा ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या सर्व प्रकारच्या मनोरंजनात्मक उपक्रमांपासून पूर्णपणे दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. याव्यतिरिक्त, मासेमारी करणाऱ्या लहान बोटी आणि व्यापारी जहाजांना समुद्रात जाण्यास मनाई करणारे कडक निर्देशही देण्यात आले आहेत.
Mumbai News: प्रदूषणमुक्तीची ‘मिठी’ फक्त कागदावरच! मुंबईकरांना सांडपाण्याचा त्रास, तर महानगरपालिकेच्या तिजोरीला २१ कोटींचा भुर्दंड