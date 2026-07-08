Navi Mumbai Crime : ४९ गुन्ह्यांचा इतिहास असलेला घरफोड्या जेरबंद; ₹२१.२१ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना गुन्हे शाखा युनिट-१ च्या पथकाने घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचे बारकाईने विश्लेषण केले. तांत्रिक तपास, गोपनीय माहिती आणि खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे लक्ष्मण सुदेश शिवशरण (वय ४८, रा. राज पॅलेस सोसायटी, कळ्हेर, भिवंडी, जि. ठाणे) याला सापळा रचून ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्याने अनेक घरफोडीचे गुन्हे केल्याची कबुली दिली.
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पुढील तपासात आरोपीने रबाळे, कोपरखैरणे, वाशी आणि तुर्भे पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत घरफोड्या केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार या चार पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील एकूण १३ घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात गुन्हे शाखेला यश आले. कारवाईदरम्यान आरोपीकडून चोरीतील सोन्या-चांदीचे दागिने व इतर मुद्देमाल असा एकूण २१.२१ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. चोरीला गेलेला ऐवज परत मिळाल्याने संबंधित तक्रारदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तपासात आरोपी हा सराईत घरफोड्या असून त्याच्याविरुद्ध यापूर्वी ४९ गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले. अटकेनंतर उघडकीस आलेल्या या १३ गुन्ह्यांमुळे त्याच्या गुन्हेगारी कारवायांचा आणखी मोठा पर्दाफाश झाला आहे.
सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रेरणा कट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा युनिट-१ चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विकास घोडके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेशकुमार महाडीक, पोलीस उपनिरीक्षक प्रदीप बोरडे, श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक उदय महात्रे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अशोक खैरे, पोलीस हवालदार चंद्रकांत कदम, विश्वास भोईर, महिला पोलीस हवालदार अंजली विशे, पोलीस नाईक असगर मिर्झा, पोलीस शिपाई सचिन पाटील, भारत सावंत, विशाल सावरकर तसेच महिला पोलीस शिपाई स्नेहा घोरपडे यांच्या पथकाने ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली. या कारवाईमुळे शहरातील घरफोडीच्या गुन्ह्यांवर आळा बसण्यास मदत होणार असून, सराईत गुन्हेगारांविरोधातील नवी मुंबई पोलिसांची प्रभावी मोहीम पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
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