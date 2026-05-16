Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

सामान्यतः इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बॅटरी हा सर्वात महाग भाग असतो. त्यामुळे अनेक ग्राहक EV खरेदी करण्यापूर्वी किंमतीमुळे मागे हटतात. Kia India च्या नवीन BaaS मॉडेलमध्ये ग्राहकाला गाडी आणि बॅटरी वेगवेगळी खरेदी करण्याची सुविधा मिळणार आहे. ग्राहक गाडीची किंमत स्वतंत्रपणे भरू शकतो, तर बॅटरीसाठी मासिक सबस्क्रिप्शन किंवा वेगळे फायनान्सिंग पर्याय उपलब्ध राहतील. या मॉडेलमुळे वाहनाची सुरुवातीची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. परिणामी ग्राहकांना कमी डाउन पेमेंट आणि कमी EMI मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे शक्य होईल. तसेच बॅटरीची देखभाल, कार्यक्षमता आणि भविष्यातील रिप्लेसमेंट यासंबंधीची चिंता देखील कमी होण्याची शक्यता आहे.
भारतामध्ये सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमती, प्रदूषणाची समस्या आणि सरकारचा EV वर असलेला भर लक्षात घेता अशा प्रकारच्या योजना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरत आहेत. EV अडॉप्शन वाढवण्यासाठी अनेक वाहन कंपन्या आणि वित्तीय संस्था नव्या पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. Kia India ची ही योजना देखील त्याच दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
“Democratize Sustainable Mobility” या वाक्याचा अर्थ पर्यावरणपूरक वाहतूक अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे असा होतो. म्हणजेच EV ही केवळ प्रीमियम किंवा महागडी संकल्पना न राहता सामान्य कुटुंबांसाठीही परवडणारी व्हावी, हा Kia India चा उद्देश आहे. Kia कॉरपरेशनची भारतीय शाखा असलेली Kia India भारतात Seltos, Sonet आणि Carens सारख्या लोकप्रिय गाड्यांसाठी ओळखली जाते. आता कंपनी EV क्षेत्रातही आपली उपस्थिती मजबूत करण्याच्या तयारीत असून, BaaS सारखे उपक्रम भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या लोकप्रियतेला आणखी गती देऊ शकतात.
