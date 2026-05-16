Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

Ganga Expressway News Marathi : गंगा द्रुतगती मार्गाचे उद्घाटन २९ एप्रिल २०२६ रोजी झाले. सुरुवातीला, प्रवाशांना काही दिवसांसाठी मोफत प्रवास दिला जात होता, जो आता संपला आहे. मेरठ आणि प्रयागराज दरम्यानच्या या ५९४ किमी लांबीच्या द्रुतगती मार्गावरील प्रवाशांना आता टोल टॅक्स भरावा लागेल. हा कर वाहनाचा प्रकार आणि कापलेल्या अंतरावर आधारित असेल.
गंगा द्रुतगती मार्गावर बंद टोल प्रणाली लागू आहे. याचा अर्थ असा की, फक्त कापलेल्या अंतरासाठीच टोल टॅक्स आकारला जाईल. सर्व पेमेंट फास्टॅगद्वारे केले जाईल, ज्यामुळे वाहनांना न थांबता जाण्याची परवानगी मिळेल. चला, UPEIDA द्वारे आकारले जाणारे विविध वाहन दर समजून घेऊया.
कार, जीप आणि व्हॅन यांसारख्या हलक्या वाहनांसाठी टोल शुल्क ₹२.५५ प्रति किमी आहे; दुचाकी, तीनचाकी आणि ट्रॅक्टरसाठी ₹१.२८ प्रति किमी आहे; हलकी व्यावसायिक वाहने आणि मिनीबससाठी ₹४.०५ प्रति किमी आहे; बस आणि ट्रकसारख्या अवजड वाहनांसाठी प्रति किमी ₹८.२०; बहु-अक्षीय वाहने आणि अवजड यंत्रसामग्रीसाठी प्रति किमी ₹१२.६०. याव्यतिरिक्त, सात किंवा अधिक अक्षीय वाहनांना प्रति किमी ₹१६.१० आकारले जातील.
गंगा द्रुतगती मार्गावरील टोल प्लाझावर एमएलएफएफ (MLFF) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय टोल वसूल करणे शक्य होते. या प्रणालीमुळे टोल भरण्यासाठी वाहनांना थांबण्याची किंवा वेग कमी करण्याची गरज भासत नाही. ही प्रणाली वाहन गतिमान असतानाच त्याचा फास्टॅग (FASTag) आणि नोंदणी क्रमांक वाचते आणि आपोआप टोलची रक्कम वजा करते. जरी द्रुतगती मार्गाच्या बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी टोल मॅन्युअली (हाताने) भरला जात असला तरी, अधिकारी लवकरच फ्री-फ्लो प्रणालीवर काम करत आहेत.
गंगा द्रुतगती मार्ग उत्तर प्रदेशातील १२ जिल्ह्यांमधून जातो: मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदाऊन, शाहजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि प्रयागराज. संपूर्ण मार्ग 12 वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागलेला आहे, प्रत्येक अंदाजे 49 ते 53 किमी लांबीचा आहे.
