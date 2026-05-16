Hardik Pandya: सोशल मीडियावर रंगली कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या लग्नाची चर्चा, व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?

दुखापतीमुळे हार्दिक पांड्या आयपीएल २०२६ मधून बाहेर पडला आहे. अशातच, त्याच्या लग्नाच्या बातमीने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, हार्दिक पांड्या २२ मे रोजी उदयपूरमध्ये एका खाजगी समारंभात मॉडेल आणि इन्फ्लुएन्सर माहिका शर्मासोबत लग्न करणार आहे. हार्दिक आणि माहिका गेल्या एका वर्षापासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. ती भारत आणि मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यांदरम्यान अनेकदा स्टेडियममध्ये दिसली आहे.
Hardik Pandya and Mahieka Sharma are getting married on May 22 in Udaipur in a private ceremony❤️ pic.twitter.com/t3UUwITWSN — Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) May 15, 2026
Hardik Pandya to marry Mahieka Sharma on probably on May 22. That’s great news Congratulations @hardikpandya7 hope you get all the happiness in world.@krunalpandya24 must give support to your brother in his low phase of career. pic.twitter.com/LqFe8t2jI2 — Rukmani (@smallwisetradez) May 15, 2026
हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांच्या लग्नाचे दावे करणाऱ्या पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. मात्र, अद्याप दोन्ही पक्षांकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. रिपोर्टनुसार, हे दावे निराधार असल्याने खोटे देखील असू शकतात.
हार्दिक पांड्याने ३१ मे २०२० रोजी मॉडेल आणि अभिनेत्री नताशा स्टॅनकोविकसोबत कोर्ट मॅरेज केले होते. त्यानंतर या जोडप्याने १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथे पारंपरिक रितीरिवाजानुसार एका भव्य समारंभात पुनर्विवाह केला. हार्दिक- नताशा यांना अगस्त्य नावाचा एक मुलगा देखील आहे. परंतु, लग्नाच्या चार वर्षानंतर दोघांनीही विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.
आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचे अजून दोन सामने बाकी आहेत. २० मे रोजी मुंबई ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध १३ वा सामना खेळतील आणि शेवटचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होईल. वृत्तानुसार, हार्दिक पांड्या या सामन्यात दुखापतीनंतर मैदानात खेळताना दिसू शकतो.
