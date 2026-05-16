Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Hardik Pandya Second Marriage Rumours Mahika Sharma 22 May Wedding Ipl 2026 News

Hardik Pandya: सोशल मीडियावर रंगली कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या लग्नाची चर्चा, व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?

Hardik Pandya Mahieka Sharma Wedding: सोशल मीडियावरील व्हायरल पोस्टनुसार, हार्दिक पांड्या लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्याच्या लग्नाची तारीख देखील समोर आली आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 06:00 PM
Hardik Pandya: सोशल मीडियावर रंगली कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या लग्नाची चर्चा, व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?
Follow Us:
Follow Us:
  • कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या लग्नाची चर्चा
  • हार्दिक खरंच लग्न करतोय का?
  • व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?
टीम इंडियाचा स्टार ऑलराउंडर आणि मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. एकीकडे, पाच वेळा चॅम्पियन ठरलेला मुंबई इंडियन्स संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. त्यातच दुखापतीमुळे हार्दिक पांड्या गेल्या काही सामन्यांमध्ये खेळलेला नाही. दुसरीकडे, हार्दिकच्या लव्ह लाइफबद्दल एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, हार्दिक पांड्या दुसऱ्यांदा लग्न करणार आहे. तो सध्या मॉडेल आणि अभिनेत्री माहिका शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. सोशल मीडियावरील व्हायरल पोस्टनुसार, हार्दिक आणि माहिका २२ मे रोजी एका खाजगी समारंभात लग्न करणार आहेत.

IPL फायनलसाठी भारत दौऱ्यावर PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी? पाकिस्तानच्या दाव्याने चर्चांना उधाण

22 मे ला हार्दिक-माहिकाचं लग्न?

दुखापतीमुळे हार्दिक पांड्या आयपीएल २०२६ मधून बाहेर पडला आहे. अशातच, त्याच्या लग्नाच्या बातमीने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, हार्दिक पांड्या २२ मे रोजी उदयपूरमध्ये एका खाजगी समारंभात मॉडेल आणि इन्फ्लुएन्सर माहिका शर्मासोबत लग्न करणार आहे. हार्दिक आणि माहिका गेल्या एका वर्षापासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. ती भारत आणि मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यांदरम्यान अनेकदा स्टेडियममध्ये दिसली आहे.

हार्दिक खरंच लग्न करतोय का?

हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांच्या लग्नाचे दावे करणाऱ्या पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. मात्र, अद्याप दोन्ही पक्षांकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. रिपोर्टनुसार, हे दावे निराधार असल्याने खोटे देखील असू शकतात.

पहिला संसार मोडला

हार्दिक पांड्याने ३१ मे २०२० रोजी मॉडेल आणि अभिनेत्री नताशा स्टॅनकोविकसोबत कोर्ट मॅरेज केले होते. त्यानंतर या जोडप्याने १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथे पारंपरिक रितीरिवाजानुसार एका भव्य समारंभात पुनर्विवाह केला. हार्दिक- नताशा यांना अगस्त्य नावाचा एक मुलगा देखील आहे. परंतु, लग्नाच्या चार वर्षानंतर दोघांनीही विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.

हार्दिक मैदानावर पुन्हा परतणार

आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचे अजून दोन सामने बाकी आहेत. २० मे रोजी मुंबई ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध १३ वा सामना खेळतील आणि शेवटचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होईल. वृत्तानुसार, हार्दिक पांड्या या सामन्यात दुखापतीनंतर मैदानात खेळताना दिसू शकतो.

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Web Title: Hardik pandya second marriage rumours mahika sharma 22 may wedding ipl 2026 news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
1

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ
2

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड
3

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

The Curse Of The Crimson Jinx: पंजाब तोडणार का चक्रव्यूह? की करणार इतिहासाची पुनरावृत्ती
4

The Curse Of The Crimson Jinx: पंजाब तोडणार का चक्रव्यूह? की करणार इतिहासाची पुनरावृत्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

May 16, 2026 | 06:00 PM
Hardik Pandya: सोशल मीडियावर रंगली कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या लग्नाची चर्चा, व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?

Hardik Pandya: सोशल मीडियावर रंगली कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या लग्नाची चर्चा, व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय?

May 16, 2026 | 06:00 PM
कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

May 16, 2026 | 06:00 PM
“तर मी राजीनामा द्यायला तयार,” मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण् विखे पाटील यांचे मोठे विधान

“तर मी राजीनामा द्यायला तयार,” मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण् विखे पाटील यांचे मोठे विधान

May 16, 2026 | 05:42 PM
Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

May 16, 2026 | 05:32 PM
Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

May 16, 2026 | 05:29 PM
NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

May 16, 2026 | 05:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM